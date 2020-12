A campanha Tobacco-Free Kids (Crianças livres do tabaco) lamenta o falecimento de Tabaré Vásquez, ex-presidente do Uruguai que foi grande aliado na luta global contra o tabagismo

Matthew L. Myers

WASHINGTON, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A campanha Tobacco-Free Kids sente profundamente o falecimento do Dr. Tabaré Vázquez, ex-presidente do Uruguai que deu um exemplo para a América Latina, e para todo o mundo, ao ter a coragem de enfrentar a indústria do tabaco, além de implementar medidas ousadas e sem precedentes para reduzir os danos causados pelo tabagismo. Motivado por sua própria experiência como oncologista, o Presidente Vázquez demonstrou liderança, visão e comprometimento ímpares no combate ao tabagismo. Seus esforços levaram a mudanças que salvam vidas, não só no Uruguai, mas por toda a América Latina e o mundo todo. Poucos líderes fizeram mais para avançar a luta contra o tabaco, que mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo a cada ano.

Sob o comando do Presidente Vázquez, o Uruguai se tornou líder global na redução do tabagismo e um modelo de implementação para a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde (OMS CQCT). O Uruguai se tornou a primeira nação antitabaco do continente americano, através de medidas que incluíram a implementação de avisos de saúde que cobrem 80% do maço, proibição da publicidade, aumento significativo de impostos sobre o tabaco, proibição do uso de termos como "light" ou "baixo alcatrão" e limitação de marcas de cigarro a uma única apresentação, para impedir a colocação enganosa de marcas. Ele também iniciou os esforços que levaram o país a se tornar o primeiro na América Latina a exigir embalagens sem elementos gráficos para produtos de tabaco. Estas ações levaram a uma grande queda do uso de tabaco entre jovens e adultos no Uruguai e inspiraram países de toda a América Latina a seguir este exemplo.

Numa batalha verdadeiramente no estilo de Davi vs. Golias, o Presidente Vázquez e o Uruguai lutaram de forma corajosa e venceram contra o ataque internacional que a Philip Morris lançou contra as leis uruguaias, sob a alegação de que violariam acordos internacionais de comércio e investimento. Em 2016, Vázquez e o Uruguai conseguiram uma vitória histórica para a saúde pública mundial, quando as leis do país foram mantidas. A vitória do Uruguai teve importância global, já que afirmou que todos os países têm o direito de proteger a saúde de seus cidadãos ao adotar medidas eficazes para a redução do tabagismo. Isto nos mostrou que, através de uma forte liderança, países conseguem enfrentar o bullying perpetrado pela indústria do tabaco, agindo para salvar vidas.

Em 2016, a campanha "Tobacco-Free Kids" teve o grande privilégio de entregar ao Presidente Vázquez nossa maior honraria, o Champion Award (Prêmio de defensor da causa), por sua liderança extraordinária na luta contra o tabagismo por todo o mundo. Não há melhor maneira de homenageá-lo do que seguir seu exemplo na luta contra a indústria do tabaco e criar medidas corajosas para salvar vidas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/458701/campaign_for_tobacco_free_kids_logo.jpg

FONTE Campaign for Tobacco-Free Kids