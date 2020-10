Acorda-se impelir ações para reduzir a fossa digital e facilitar o teletrabalho.

Os estados solicitam à SEGIB a criação do Observatório Epidemiológico Ibero-americano para enfrentar o coronavirus.

O ministro andorrano de Presidência, Economia e Empresa, quem presidiu a reunião, salientou a inovação e o conhecimento como instrumentos básicos para enfrentar às mudanças disruptivas com a atual crise sanitária.

Representantes dos 22 países da Ibero-América, reunidos hoje de maneira virtual na IV Reunião de Ministras, Ministros e altas autoridades ibero-americanas da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), acordaram dar um impulso decisivo à inovação para contribuir à recuperação socioeconómica perante a pandemia da Covid-19 e promover o desenvolvimento sustentável na região.

Os ministros e ministras presentes na reunião aprovaram uma declaração conjunta mediante a qual implementar a Estratégia Ibero-americana de Inovação e instam à Secretaria Geral Ibero-americana à criação do Observatório Epidemiológico Ibero-americano, cuja missão será coordenar e fortalecer as redes e capacidades epidemiológicas já existentes, com o fim de enfrentar ao coronavirus.

Do mesmo modo, em um momento em que milhões de cidadãos de Ibero-América

veem-se obrigados a trabalhar à distância, acordou-se impelir ações que contribuam, de maneira urgente, a reduzir a fossa digital, facilitem o teletrabalho e melhorem a proteção de dados.

Os ministros, ministras e altas autoridades reiteraram a importância de aumentar as inversões na CTI e instam a aumentar os esforços para consegui-los. Para isto, recomendaram fomentar o intercâmbio entre os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Economia e Finanças e as Câmaras de Comércio de Ibero-américa, com a participação dos organismos financeiros multilaterais e do sector empresarial.

Na inauguração, o ministro de Presidência, Economia e Empresa de Andorra, Jordi Gallardo, salientou que “a pandemia evidenciou que a preparação dos diferentes países, no que diz respeito à tecnologia e inovação, influí de forma significativa na gestão da crise sanitária, e isto é aplicável à qualquer temática: económica, social ou educativa. É primordial o facto de acordar uma estratégia ibero-americana para que a região possa superar a fossa digital, não só entre países, mas também dentro dos próprios estados, e que se possam ultrapassar as diferenças no acesso à ciência e a tecnologia de toda a população”. Gallardo mostrou as grandes expectativas que Andorra deposita na possibilidade de partilhar experiências com os países ibero-americanos. “Temos muito por apreender”, manifestou.

Por sua vez, a secretária geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, afirmou: “Com a crise da Covid-19 enfrentamos o desafio maior que vivemos como geração. A ciência, a tecnologia e a inovação são apeladas a cumprir um papel urgente, profundo e complexo. Temos que desenhar uma agenda de trabalho transversal, a qual há de incluir as ciências da saúde, mas também as sociais; que inclua as tecnologias industriais, inclusive as digitais; que faça da inovação um esforço aberto e democrático. Só assim não se vai deixar ninguém para atrás”.

Este encontro forma parte do calendário de reuniões preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que celebrar-se-á no principado no 22 de abril de 2021 com a divisa “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavirus”.

