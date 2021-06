A Cloudbeds apresenta sua nova solução de pagamentos para simplificar operações hoteleiras

A solução 100% integrada, simples e segura está disponível nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Reino Unido, para fazer os hoteleiros economizar tempo e dinheiro.

SAN DIEGO, Calif., June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cloudbeds, a plataforma de gestão hoteleira que mais cresce, anunciou o lançamento de uma solução 100% integrada e um novo departamento de Serviços Financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. A Cloudbeds Payments é uma forte solução para pagamentos que dá aos hoteleiros um método eficiente e econômico para gerenciar todos os tipos de pagamentos. A Cloudbeds Payments possui um terminal de última geração, taxas transparentes, relatórios integrados, análises, segurança e suporte (interno) de primeira. Assim, os hoteleiros podem focar em seus hóspedes, ao invés de gastar seu tempo com aceitação e reconciliação de pagamentos.

Vídeo deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a6b2363-8d1b-4e56-9a1c-44eeda1b9bfb/pt

Geralmente, as soluções de pagamento costumam ser complicadas e exigem tempo, impactando o seu relacionamento com seus hóspedes com um serviço de atendimento ao cliente lento e inconsistente, demandando muito tempo do hoteleiro com o gerenciamento e reconciliação. Agora, os hoteleiros podem parar de inserir manualmente os dados do cartão e não precisarão passar por processos demorados de verificação com provedores externos. Ao invés disso, os pagamentos se tornaram simples, rápidos e 100% integrados à sua plataforma da Cloudbeds.

“O melhor da Cloudbeds Payments é que ela está totalmente integrada na sua interface atual” afirma Tarek, Gerente Financeiro do Convo 212 em Atenas, na Grécia. “Meus hóspedes realizam o pagamento diretamente no meu site e ele é imediatamente inserido na sua reserva e nos relatórios. Ele aceita todos os cartões de crédito, lida com o processo de verificação e torna a reconciliação um processo bem mais simples.”

“Nosso processo antigo era muito demorado - a inserção manual dos dados do cartão, o processo de verificação, reconciliação, chargebacks, contestações - isso tudo levava muito tempo e esforço. A Cloudbeds Payments nos ajudou a acelerar todos os aspectos do processo de pagamento do cliente. É fácil e eficaz para os hóspedes realizarem suas reservas conosco e para nós gerenciarmos os pagamentos.” afirma Austin, Gerente da Propriedade Rancho Caymus Inn em Napa Valley, Califórnia “A Cloudbeds Payments faz a nossa equipe poupar muito tempo.”



Para continuar com o foco em inovações e ajudar hoteleiros a obter mais receita, economizar tempo e aumentar a satisfação do hóspede, o departamento de Serviços Financeiros da Cloudbeds criou uma solução de última geração que fará as propriedades economizarem entre 10 e 15 horas por mês em reconciliações. Além dessa excelente equipe de suporte, a Cloudbeds Payments oferece uma equipe interna de gestão de contestações formada por especialistas do mercado que entendem de negócios de hotelaria para fornecer o melhor suporte a hoteleiros e hóspedes. Esperamos estender a Cloudbeds Payments a outros países nos próximos meses, incluindo a Austrália, Brasil e Nova Zelândia.

“A Cloudbeds tem a missão de empoderar negócios de hospedagem com todas as ferramentas necessárias para sair da pandemia para o sucesso.” diz Richard Castle, Co-fundador e Diretor de Operações. “A Cloudbeds cria uma experiência perfeita, elevando todos os aspectos do seu negócio - desde como a equipe do hotel trabalha até a experiência do hóspede. Nossa solução de pagamentos é o primeiro de muitos outros serviços financeiros que serão criados para ajudar empresas de hotelaria a dedicar mais tempo aos seus hóspedes e menos tempo gerenciando sua propriedade.”

Sobre a Cloudbeds

Fundada em 2012, a Cloudbeds é a plataforma de hotelaria que mais cresce no mundo. Sua plataforma SaaS fornece ferramentas para gerenciar propriedades de todos os tipos e tamanhos, permitindo que os proprietários/gerentes da propriedade usem seu tempo para focar nos seus hóspedes, enquanto criam receita, atraem mais reservas e aumentam a eficiência operacional. Com a confiança de mais de 20.000 hotéis, hostels, pousadas e acomodações alternativas em mais de 155 países, a solução da Cloudbeds é uma plataforma 100% integrada cheia de funcionalidades criadas para ajudar propriedades a unificar sua gestão, reservas e sistemas de reserva, aumentar sua receita e automatizar fluxos de trabalho com segurança de forma fácil. Para mais informações, acesse www.cloudbeds.com .

