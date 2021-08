A CoinDesk se posiciona para o crescimento de longo prazo com migração para a Arc XP

WASHINGTON

, 27 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc XP, uma plataforma líder de experiência digital, anunciou hoje que a CoinDesk , a plataforma mais influente e confiável para uma comunidade global crescente envolvida na transformação do sistema financeiro e da economia emergente de criptomoedas, concluiu com sucesso a migração de sua plataforma de mídia para a Arc XP e o lançamento de seu site reprojetado em beta.

Já alcançando dezenas de milhões de usuários por meio de seu site, redes sociais, boletins informativos, podcasts, pesquisa e eventos ao vivo, a CoinDesk estabeleceu um plano de crescimento robusto que inclui trazer vários novos produtos para o mercado, mas precisava de uma plataforma de experiência que poderia ajudá-los a atingir esses objetivos.

A CoinDesk selecionou a Arc XP para sua elasticidade da plataforma e a capacidade de apoiar perfeitamente seu crescimento global, bem como seu forte esquema e capacidade de estruturar o conteúdo da CoinDesk de forma que permita que eles consultem, atualizem, transformem e distribuam continuamente seu conteúdo em um armazém de aplicativos e plataforma.

Mina Azimov, Diretora de Produtos, disse: "A CoinDesk tem tido um crescimento exponencial no público, uma vez que o interesse por criptomoedas se tornou cada vez mais popular. Passamos de 2,5 milhões de visitantes únicos por mês para mais de 30 milhões. Achamos que é hora de dar ao público mais razões para estar engajado, dando-lhes uma experiência mais aprimorada. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Arc XP para o lançamento do nosso novo site em beta."

Ao migrar para a Arc XP e lançar um site reprojetado para impulsionar o desempenho e o SEO, a CoinDesk agora é capaz de fornecer as notícias e informações atualizados que seus usuários estão procurando no mercado de moedas digitais em constante mudança de forma rápida e eficiente com uma experiência que dê suporte a todos os seus públicos de longo prazo.

"A criptomoeda e os ativos digitais como um todo são um dos setores financeiros de crescimento mais rápido em todo o mundo e a CoinDesk está na frente disso", disse Scot Gillespie, CTO e gerente geral da Arc XP. "Com a Arc XP, a CoinDesk está bem posicionada para atingir suas metas de crescimento e atender de forma rápida e eficaz às necessidades de seus usuários neste setor emergente e em rápida mudança."

Sobre a Arc XP

A Arc XP é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP já impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente a mais de 1.500 localidades em mais de 25 países e alcançando, assim, mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente.

Sobre a CoinDesk

A CoinDesk é a plataforma mais influente e confiável para uma comunidade global em crescimento envolvida na transformação do sistema financeiro e na economia emergente de criptomoedas. Fundada em maio de 2013, a plataforma CoinDesk oferece notícias e informações, podcasts, streaming ao vivo, relatórios de pesquisas, eventos e um kit de ferramentas de índices, dados e análises a milhões de consumidores interessados em ativos de criptomoeda e tecnologia de blockchain. A CoinDesk organiza o evento mais influente em blockchain e criptomoeda, o Consensus. Mais de 36 bilhões de dólares em ativos sob gestão são comparados com índices da CoinDesk, e bilhões de dólares em volume de negociação foram citados por meio deles no mercado de venda livre. Em janeiro de 2021, a CoinDesk Inc. adquiriu a TradeBlock, a plataforma principal para traders institucionais de moeda digital e o principal provedor de índices em tempo real para o preço de ponto de várias moedas digitais. A TradeBlock é uma subsidiária da CoinDesk, Inc, e opera totalmente independentemente da CoinDesk Media. Twitter: @CoinDesk

Contato:

Kathleen Floyd

(202) 309-0785

kathleen.floyd@washpost.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1600288/CoinDeskLogo_Landscape_Dark_Logo.jpg

FONTE Arc XP