A CoinEx oferece ajuda emergencial aos filipinos afetados pelo tufão Rai como um gesto de boa vontade

, 20 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, o tufão Rai atingiu as Filipinas e, para ajudar na catástrofe, a CoinEx ofereceu ajuda emergencial às áreas afetadas pelo desastre. Como uma das tempestades mais fortes que o país testemunhou em 2021, o Rai trouxe ventos fortes, chuvas intensas e inundações. Em 31 de dezembro de 2021, o Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres das Filipinas (NDRRMC) detalhou que o Rai havia afetado 4,45 milhões de pessoas neste país e danificado mais de 530 mil casas.

A CoinEx enviou equipes de apoio para as três áreas mais afetadas, respectivamente ao sul de Leyte, Cebu e Negros. Sem poupar esforços no apoio ao socorro a desastres no país, a CoinEx também forneceu doações de assistência emergencial para organizações de resgate locais. Cada equipe de suporte era composta por 20 membros. Logo após o Rai atingir o país, eles prepararam e distribuíram os suprimentos adequados às pessoas mais necessitadas.

US$10.000

Em 6 e 8 de janeiro, as equipes de suporte visitaram os habitantes das áreas atingidas pelo Rai e distribuíram um total de 300 pacotes de suprimentos que incluíam arroz, macarrão, sardinhas, água, pão, biscoitos e outros suprimentos de uso diário. Além do fornecimento de suprimentos emergenciais, a CoinEx também fez uma doação depara o governo local e não economizou esforços para apoiar a ajuda a desastres no país.

A assistência da CoinEx em catástrofes nas Filipinas refletiu plenamente sua missão de "Por meio de Blockchain, tornar o mundo um lugar melhor". A CoinEx sempre se comprometeu com suas responsabilidades sociais, esteve ativamente envolvida em várias causas filantrópicas e realizou eventos filantrópicos em todo o mundo. Com amorosidade, a CoinEx tem feito o máximo para retribuir à sociedade e dar assistência.

Como uma plataforma líder mundial em negociação de criptomoedas, a CoinEx continuará a aperfeiçoar seus produtos e oferecer aos usuários os melhores serviços. Enquanto isso, ela também continuará enviando uma mensagem positiva e realizando mais eventos filantrópicos. Com o objetivo de retribuir ao público e a seus usuários globais, a exchange se esforçará para assumir mais responsabilidades sociais, ao mesmo tempo em que convocará mais pessoas para contribuir para causas filantrópicas.

