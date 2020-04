A compania technologica Galileo expande para o México com a Certificação Pioneira da Mastercard e grande parceria estratégica com a KlarCertificação rigorosa possibilita a Galileo acelerar seu lançamento de serviços de pagamento para o consumidor pela Klar uma inovadora fintech mexicana

SALT LAKE CITY

e CIDADE DO MÉXICO, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Galileo , parceira tecnológica de confiança que Alimenta líderes mundiais da, anunciou sua certificação pela Mastercard no México e a parceria com uma importante empresa deno mercado mexicano. Esses dois eventos fortalecem ainda mais a expansão da Galileo na região.

A Galileo é a primeira compania inovadora dede API a conseguir a certificação da Mastercard no México. Agora, a empresa é certificada com o Switch Doméstico Mexicano da Mastercard (MxDS –) para assinatura, PIN (senha de identificação pessoal) e transações em caixa eletrônico (ATM), assim como processamento de liquidação e estorno.

Através do cumprimento de padrões requeridos para certificação, a plataforma centrada em API da Galileo habilita as fintechs que entram no mercado mexicano a desenvolver e lançar de forma rápida e fácil os serviços de pagamento que atendem às necessidades dos consumidores regionais.

Com base na certificação pela Mastercard, a Galileo anunciou sua primeira aliança estratégica no mercado mexicano com a parceria da Klar, um banco que está desafiando o Mercado bancário Mexicano e que escolheu a Galileo para fornecer a estrutura tecnológica necessária para prestar serviços financeiros no México.

"O México é um dos mercados de fintech mais influentes e inovadores da América Latina e, além disso, é também um dos centros de fintech com o maior potencial de crescimento do mundo," disse o gerente da empresa Galileo no México, Tory Jackson. "A certificação pela Mastercard e a parceria com a Klar reforçam nossos compromissos e esforços para disponibilizar soluções inovadoras de pagamento aos consumidores do mercado mexicano."

A Klar representa a democratização de serviços financeiros no México, oferecendo alternativas aos serviços tradicionais de cartões de crédito e débito, sem as taxas tradicionais bancárias. Ao fazer parceria com a Galileo, a Klar presta serviços seguros através de um aplicativo de celular e oferece um cartão de débito com os mesmos benefícios de um cartão de crédito. Uma startup bem sustentada, a Klar concluiu recentemente a maior rodada mexicana de investimento inicial, no valor de 57,5 milhões de dólares.

"Nossa parceria com a Galileo significa outro grande passo no esforço para criar produtos financeiros de classe mundial para o mercado mexicano," disse o presidente-executivo da Klar, Stefan Moller.

No mês passado, a Galileo abriu seu escritório na Cidade do México, localizado a um bloco da sede da Mastercard mexicana, no distrito financeiro.

"O México aumentou sua posição de liderança entre as fintechs latino-americanas com o recente decreto do governo declarando-o pioneiro em legislação e promotor de inclusão financeira e inovação tecnológica," disse Pablo Cuaroun, da Mastercard México.

"A parceria da Mastercard com Galileo, que oferece uma infraestrutura digital avancada e personalizada de pagamentos, irá ajudar as fintechs mexicanas a atenderem à grande demanda dos consumidores por serviços financeiros digitais," acrescentou ele. "Esse é mais um exemplo de liderança da Mastercard na formação de parcerias essenciais com novos protagonistas, para transformar a maneira com que os mexicanos fazem pagamentos."

Sobre a Galileo

Sediada em Salt Lake City, a Galileo, padrão de API para emissão de cartões, é uma plataforma global de pagamentos que capacita as principais fintechs do mundo, assim como empresas de investimentos e serviços financeiros através da remoção de toda a complexidade envolvida em pagamentos financeiros. A Galileo, de forma fácil e rápida, ajuda empresas a inovarem e oferecem experiencias incrivelmente satisfatórias a seus clientes. Visite a Galileo em galileo-ft.com.

