, 18 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Comscore (NASDAQ: SCOR), parceira confiável para planejamento, transação, e avaliação de mídia entre plataformas, e a MediaMath , aclamada empresa de tecnologia de publicidade independente para marcas e agências líderes, recentemente anunciaram sua parceria para lançar uma solução de segmentação contextual de TV conectada (CTV), vídeo, dispositivo móvel e computador, disponível agora na América Latina, usando a plataforma de demanda MediaMath.

Com esta parceria, a Comscore e a MediaMath trazem segurança e adequação da marca, e segmentação por relevância contextual para espanhol, português e mais outros 40 idiomas. Além disso, a Comscore oferece no Brasil segmentação demográfica sem cookies por idade e gênero para apoiar os anunciantes que buscam novas soluções inovadoras sem cookies em computadores, dispositivos móveis e CTV que lhes permitem priorizar a privacidade e a segurança da marca enquanto continuam a atingir os dados demográficos corretos.

Ademais, esta capacidade de CTV e vídeo contextual inédita utiliza reconhecimento visual quadro a quadro e processamento de áudio segundo a segundo para fornecer categorização de todo o conteúdo. Esses recursos capacitam os anunciantes a direcionar conteúdo relevante de CTV e vídeo na América Latina de maneira segura e relevante.

A Comscore oferece aos anunciantes as ferramentas para ir além da abordagem de segmentação contextual existente: soluções menos sofisticadas que podem servir para limitar o alcance. As soluções voltadas para a tecnologia permitem que as marcas identifiquem conteúdo que seja relevante e seguro (brand-safe), sem excluir uma categoria ou gênero todo. Por exemplo, um anunciante de CPG family-friendly pode segmentar seções relevantes de um programa de notícias sobre atividades familiares em casa, evitando conteúdo relacionado a questões de saúde e crimes violentos.

"À medida que os cookies de terceiros são eliminados e os hábitos de consumo de mídia continuam a mudar rapidamente, as marcas precisam de soluções de segmentação sofisticadas e escalonáveis para continuar a alcançar seus consumidores de uma maneira focada na privacidade e segurança para a marca," disse Alejandro Fosk, Vice-presidente Sênior de para a América Latina em Comscore. "Frente a esse cenário de mídia em evolução, estamos entusiasmados com a parceria com a MediaMath para trazer uma solução de segmentação contextual para o mercado latino-americano. Aproveitando a melhor tecnologia contextual da Comscore, os anunciantes podem priorizar a privacidade e a segurança da marca, ao mesmo tempo em que se conectam com o público certo no momento adequado."

"Em um mundo onde os consumidores cada vez mais consomem notícias e conteúdo via CTV, a MediaMath sobrepõe a eficiência da compra programática com compromisso com a transparência e a segurança que as marcas corretamente exigem," disse Guillermo Abud, Vice-presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina e US Multicultural. "Por meio do ecossistema de mídia digital SOURCE, oferecemos aos nossos clientes com a confiança de uma empresa focada na privacidade, solução de segurança de marca, dentro de um supply chain direcionado e responsável. Nossa parceria com a Comscore oferece uma abordagem contextual incomparável para alcançar consumidores em todos os canais, e temos o prazer de fazer essa parceria para levar essa solução ao mercado."

"Os anunciantes precisam de soluções de próxima geração para alcançar os consumidores uma vez que os cookies são excluídos," disse Aldo Tabe, Director Precision+, Publicis Media. "A parceria entre a Comscore e a MediaMath é um marco importante para a região e permitirá que as marcas identifiquem CTV e conteúdo de vídeo relevante de uma forma segura para a marca, bem como para segmentar usando dados demográficos sem cookies no Brasil e no México."

O lançamento desta parceria na América Latina marca o impulso contínuo por trás do Conjunto de Ativação da Comscore, que ajuda os anunciantes a alcançar dados demográficos específicos, e audiências comportamentais de TV e OTT em segurança de marca, contextos relevantes em computadores, dispositivos móveis e TV conectada. Para saber mais, visite: https://www.comscore.com/Products/Activation ou contate-nos hoje.

Sobre a Comscore

A Comscore (NASDAQ: SCOR) é uma parceira confiável para planejamento, transação e avaliação de mídia em plataformas. Com um rastreamento de dados que combina TV digital, linear, over-the-top (OTT) e inteligência de visualização teatral com insights de audiência avançados, a Comscore permite que compradores e vendedores de mídia quantifiquem seu comportamento em várias telas e tomem decisões de negócios com confiança. Um líder comprovado na medição de audiências digitais e de TV e publicidade em escala, a Comscore é o setor emergente, fonte terceirizada para medição confiável e abrangente de plataforma cruzada. Para saber mais, visite www.Comscore.com.

Sobre a MediaMath

A MediaMath ajuda a entregar publicidade digital personalizada a todos os dispositivos conectados. Mais de 9.500 profissionais de marketing em 42 países usam a nossa plataforma de demanda todos os dias para lançar, analisar e otimizar suas campanhas de publicidade digital em display, nativo, dispositivos móveis, vídeo, áudio, digital out of home e formatos de TV avançados. Fundada em 2007 como pioneira em publicidade "programática", a MediaMath é reconhecida como líder no Gartner 2020 Magic Quadrant for Ad Tech e ganhou o prêmio de Best Account Support por uma Empresa de Tecnologia por dois anos consecutivos no AdExchanger Awards.

A MediaMath iniciou um esforço da indústria para criar um supply chain 100% responsável, direcionado e alinhado por meio do ecossistema SOURCE. O SOURCE da MediaMath é uma estrutura técnica e comercial para agências, marcas, empresas de tecnologia e proprietários de conteúdo, projetada para fornecer soluções sustentáveis de longo prazo para um supply chain de mídia digital limpa, com segurança de marca, inventário visível. A MediaMath tem escritórios em 15 cidades em todo o mundo e está sediada na cidade de Nova York. Para saber mais sobre como a MediaMath ajuda os profissionais inovadores de marketing a encantar seus clientes e gerar resultados de negócios reais, siga-nos no @mediamath ou visite: www.mediamath.com.

