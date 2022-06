A conferência de cannabis na qual negócios são fechados chega ao Panamá em 1 e 2 de setembro: a LATAM CANN.BIZ

CIDADE DO PANAMÁ, Panamá, 16 de junho de 2022

CIDADE DO PANAMÁ, Panamá

16 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- Nos dias 1 e 2 de setembro, noda Cidade do Panamá, será realizado o evento LATAM CANN.BIZ , organizado por El Planteo Javier Hasse e Canalis Capital.

O evento, que por suas características está sendo considerado o mais importante da América Latina em 2022, reunirá uma grande parte dos empresários, investidores e profissionais mais destacados do setor de cannabis do mundo. Você pode obter ingressos aqui.

Uma conferência para a indústria global de cannabis

A LATAMCANN.BIZ foi concebida como uma conferência interdisciplinar totalmente bilíngue de dois dias que abordará as tendências globais e regionais e que oferecerá informações atualizadas sobre os setores de cannabis e cânhamo. Serão abordados temas relacionados ao marco regulatório que rege sua produção e distribuição, tecnologia, ciência e boas práticas agrícolas e de fabricação.

"Concebemos a conferência como um espaço para descobrir oportunidades interessantes de investimentos e aprender como ter sucesso neste setor em formação", explicou Noemí Pérez, CEO da Green Book Academy, presidente da MedCann.Biz em Porto Rico e uma das organizadoras do evento.

Executivos das empresas de cannabis de melhor desempenho, políticos, altos funcionários do governo, profissionais médicos e comunicadores no âmbito da cannabis estarão presentes na LATAMCANN.BIZ.

Palestrantes do mais alto nível

O evento contará com discursos, painéis de discussão, conversas, criação de redes e apresentações de empresas e investidores e permitirá estabelecer contatos entre as diferentes partes interessadas.

Entre os palestrantes de maior destaque estão:

Aras Azadian - Avicanna (AVCNF) – Canadá

- Avicanna (AVCNF) – Canadá Bob Hoban - Clark Hill - EUA

- - EUA Carlos Hoyos - Velo Legal – Panamá

- Velo Legal – Panamá Carlos Vives Jr. – Colômbia

– Colômbia Carolina de la Guardia – Advogada – Panamá

– Advogada – Panamá Cynthia Salarizadeh - House of Saka, Green Market Report - EUA

Facundo Garretón - Ex-congressista da Argentina , Terraflos - Argentina

, Terraflos - Garyn Angel - Magical Butter - EUA

- Magical Butter - EUA Hernán Panessi – Jornalista - Argentina

Ingrid Schmidt - LATAM Cann.Biz – Porto Rico

- LATAM Cann.Biz – Porto Rico Javier Hasse - El Planteo, Benzinga, Forbes, Entrepreneur Media - Argentina

- El Planteo, Benzinga, Forbes, Entrepreneur Media - José Bacellar – VerdeMed – Brasil

Juajo Feijoo - Weedmaps (MAPS) - EUA

Lorne Gertner - Empreendedor serial, Toky Smoke , PharmaCan – Canadá

- Empreendedor serial, , PharmaCan – Canadá Lucas Nosiglia - Avicanna (AVCNF) - Colômbia

- Avicanna (AVCNF) - Colômbia Mara Gordon - Aunt Zelda's - EUA

- Aunt Zelda's - EUA Marco Algorta - Bienstar Wellness - Brasil

Marian Venini – Jornalista - Argentina

– Jornalista - Mariano Duque Velasco - BSF Seeds - Espanha

- BSF Seeds - Espanha Mark Goldhar - Healing Maps – Canadá

- Healing Maps – Canadá Natalia Kesselman - El Planteo - Argentina

- El Planteo - Noemí Pérez - Green Book Academy - EUA

Dr. Oludare "Dare" Odumosu - Zelira Therapeutics (ZLDAF) - EUA

Ray Harari - Canalis Capital - Panamá

- Canalis Capital - Panamá Ryan Douglas - Ryan Douglas Cultivation - EUA

- Ryan Douglas Cultivation - EUA Dra. Sandra Carrillo – Panamá

– Panamá Scott Greiper - Viridian Capital Advisors - EUA

- Viridian Capital Advisors - EUA Shadi Atassi - Ex-jogador de futebol, Milonga Yerba Mate - EUA

Gostaria de fazer um palestra na LATAMCANN.BIZ

A LATAMCANN.BIZ ainda está aceitando solicitações de palestrantes para a conferência. As solicitações serão revisadas pela equipe da LATAMCANN.BIZ para garantir a mais alta qualidade. Para inscrever-se, acesse aqui.

Para consultar a agenda de atividades dos dois dias do evento e obter mais informações, acesse https://latamcannbiz.com/ ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]

Gostaria de ser patrocinador na LATAMCANN.BIZ

Para consultar as opções de patrocínio, acesse aqui e preencha o formulário de contato ou escreva para Javier Hasse pelo e-mail [email protected].

Sobre o El Planteo

O El Planteo é um meio de comunicação com foco em temas inovadores como cannabis, cânhamo e psicodélicos Seu conteúdo frequentemente tem um viés econômico ou financeiro.

O El Planteo se estabeleceu como o meio de comunicação em língua espanhola com enfoque em cannabis mais lido do mundo, alcançando cerca de 500 mil leitores mensais por meio do seu site na internet e um público potencial de 60 milhões por meio de seus parceiros de conteúdo.

O El Planteo é financiado pelo Benzinga, um meio de comunicação financeiro dinâmico e inovador com sede em Detroit, que oferece aos investidores conteúdos exclusivos e de alta qualidade cobiçados pelos principais negociadores de Wall Street. O Benzinga foi recentemente adquirido por um valor de 300 milhões de dólares.

Sobre Javier Hasse

Javier Hasse, cofundador e CEO do El Planteo, é um escritor especializado em cannabis, cânhamo, CBD e psicodélicos. Atualmente, ele também atua como colaborador sênior da Forbes EUA e é diretor de conteúdo do Benzinga, uma empresa de mídia e eventos dos Estados Unidos.

Seu livro "Start Your Own Cannabis Business", publicado em mercados de língua inglesa pela Entrepreneur Media, chegou ao primeiro lugar na lista de "Best Sellers" da Amazon.

Como repórter premiado, ele publicou mais de 5 mil artigos em meios de comunicação de massa como Forbes, CNBC, Playboy, CNN, MSN, UOL, Entrepreneur Magazine, Yahoo Finance, MarketWatch, Houston Chronicle, The Street, Nasdaq, Yahoo, Morningstar, Benzinga, MERRY JANE, High Times, Leafly, DOPE Magazine etc.

Javier também aparece em várias listas da Billboard por sua participação em discos com RZA e Inspectah Deck do Wu-Tang Clan, Twista, Lil Windex, Riff Raff, Cyhi The Prynce, Yung Bleu, DJ Whoo Kid, Jonathan Hay, entre outros.

Sobre a Canalis Capital

A Canalis Capital é uma empresa de venture capital e aceleração que tem como objetivo conectar as empresas mais transformadoras com corporações de vanguarda, criando valor para todos os participantes por meio de soluções inovadoras, estabelecendo um novo padrão para mercados emergentes.

Sobre a PR MedCann.Biz

A MedCann.Biz de Porto Rico é um fórum interdisciplinar que reúne membros, pacientes e representantes importantes da indústria de cannabis medicinal em Porto Rico. Este é o eventro de cannabis mais concorrido e de mais sucesso da ilha.

FONTE El Planteo