Primeiro sócio de trading on-line para CFD e negociação forex do FC Bayern. O patrocínio, que irá até 2025, inclui inúmeras atividades, como a presença regular nas redes sociais do FC Bayern e em todos os jogos em casa, por meio dos painéis de LED do estádio Allianz Arena.

A Libertex, uma das principais plataformas de trading on-line e parte do Grupo Libertex, fundado em 1997, firmou uma parceria de vários anos com o clube de futebol de maior sucesso da Alemanha. Não só é a primeira vez que o FC Bayern trabalha com um Sócio de Trading On-line na área de CFD e negociação forex (setor B2C), mas também é a primeira vez que a Libertex patrocina um clube alemão, juntamente com os compromissos existentes na Premier League.

"Com mais de 290.000 membros, o FC Bayern é o clube esportivo com o maior número de membros do mundo. Tal como o seu clube, os torcedores estão particularmente ávidos pelo sucesso, mas também são justos e equilibrados após as derrotas, fato que nos impressionou", diz Michael Geiger, CEO da Libertex: "Temos o prazer de ser o sócio oficial de trading on-line do clube de maior sucesso na Alemanha, com efeito imediato".

Combinando os vertiginosos e emocionantes mundos do futebol e do trading, este acordo permite à Libertex compartilhar seu amor pelo jogo e pela competição saudável com seus milhões de clientes. A identidade do FC Bayern representa uma mentalidade vencedora extrema e uma boa dose de autoconfiança, conforme reflete o lema: se você quer vencer, tem que trabalhar duro para isso! Da mesma forma, o lema da Libertex 'Trade For More', conforme explicado pelo CMO do Libertex Group, Marios Chailis: "Investir também requer uma certa dose de autoconfiança, estar ciente de que a arrogância não tem lugar na negociação e de que você precisa adquirir conhecimento suficiente para evitar tomar decisões erradas. É por isso que apoiamos nossos clientes nesses e em outros pontos, por exemplo, oferecendo uma conta demo e outros materiais educacionais".

Andreas Jung, membro do conselho de marketing do FC Bayern, afirmou: "A Libertex é uma empresa inovadora em um mercado global emergente. Estamos ansiosos para desenvolver uma parceria construtiva com uma das principais plataformas de trading on-line para investidores experientes".

Como Sócio Oficial de Comércio On-line do FC Bayern, a Libertex agora fará parte da publicidade do perímetro de LED no estádio Allianz Arena em Munique e também terá uma presença regular nos canais de mídia social do FC Bayern.

Sobre a Libertex

A Libertex faz parte do Grupo Libertex e é uma corretora on-line que oferece CFD negociáveis, com ativos subjacentes tais como matérias primas, Forex, ETF, criptomoedas e outros.

Ao longo dos anos, a Libertex recebeu mais de 40 prêmios e reconhecimentos internacionais, incluindo "Plataforma mais confiável - LATAM" (Ultimate Fintech, 2022). A Libertex é o Sócio Oficial de Trading On-Line do FC Bayern e do Tottenham Hotspur FC, que une os empolgantes mundos do futebol e do trading.

Desde sua criação em 1997, o Grupo Libertex se transformou num grupo diversificado de empresas que atendem a milhões de clientes de diferentes países ao redor do mundo.

