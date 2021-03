SAN ANTONIO

, 3 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A CPS Energy, a maior concessionária municipal de serviços de energia elétrica e de gás natural totalmente integrada dos Estados Unidos, lançou formalmente uma Solicitação de Propostas (RFP) para os programas de conservação e eficiência energética a fim de desenvolver a próxima fase de seu premiado Plano de Energia Guardando para o Amanhã ). A RFPbusca combinar programas Testados e Comprovados com soluções Novas e Originais por meio de um esforço de projeção global. A abordagem de negócios da concessionária é pensar globalmente enquanto atua localmente e essa abordagem permanecerá consistente com a iniciativa RFPque fortalecerá ainda mais ada CPS Energy.

O grave impacto da histórica tempestade de inverno em fevereiro nodemonstra a importância dos programas de conservação e eficiência energética durante todo o ano que aumentam aenergética da nossa comunidade. A aplicação desses programas contribuiu para a economia de demanda de energia de materiais, que, quando combinada com medidas tomadas para estabilizar nosso sistema elétrico, ajudaram a evitar uma possível perda da rede elétrica de todo o estado durante a tempestade. Criar programas de sucesso adicionais com uma perspectiva visionária é o objetivo da RFP, e a CPS Energy está procurando agir com rapidez para melhorar as ferramentas que utiliza a fim de ajudar os clientes a gerenciarem proativamente seu uso de energia.

"Nossa comunidade tem muita experiência em conservar energia no calor de nossos verões no Texas, e a recente tempestade de inverno destaca a importância da conservação de energia em qualquer tipo de clima extremado. Precisamos fornecer aos clientes programas inovadores e diversificados para ajudá-los a gerenciar o seu uso de energia em todas as estações porque os esforços de conservação são valiosos e necessários e não podem mais ser considerados apenas como uma atividade de verão", disse Paula Gold-Williams, presidente e CEO da CPS Energy.

"Como somos apaixonados e prudentes em nossa abordagem, nossa RFP FlexSTEP inclui uma busca por ideias e produtos desconhecidos anteriormente. Estamos expandindo nosso alcance em todo o mundo para encontrar soluções líderes em todo o mundo. Esperamos mais uma década de soluções de eficiência energética bem-sucedidas e acessíveis que permitam que a nossa comunidade assuma o controle de seu uso de energia e impulsione o programa premiado de nossa comunidade no futuro", acrescentou Gold-Williams.

A iniciativa FlexSTEP da CPS Energy é um conjunto de programas de conservação e eficiência energética de longo prazo e focados no futuro. A RFP tem duas partes: programas Testados e Comprovados e soluções Novas e Originais. Os programas Testados e Comprovados da concessionária provaram ser populares com os clientes em todo o STEP, ajudando a diminuir suas contas e reduzir a demanda por energia. Exemplos incluem programas residenciais como descontos para produtos com eficiência energética, avaliações de energia residencial e o programa de proteção contra intempéries Casa Verde. Exemplos de programas comerciais incluem descontos também, além de incentivos para escolas e pequenas empresas que adotam as medidas de economia de energia aprovadas.

A parte Nova e Original do programa da RFP procura ofertas adicionais para ajudar os clientes a economizar energia elétrica e dinheiro com a mudança de seus comportamentos, ganham descontos por adotar novas tecnologias e participam de ofertas dos programas removendo barreiras por meio de programas de cotas. Ambas as partes da RFP abordam a redução do uso de energia do cliente e reduzem a pegada de carbono da concessionária.

O prazo para o recebimento das propostas é 30 de abril de 2021. O cronograma associado à RFP é o seguinte:

Marco Data Emissão da RFP 1º de março de 2021 Reunião preparatória para a proposta não obrigatória 15 de março de 2021 Prazo para as perguntas do entrevistado Até às 17h (horário central) em 23 de março de 2021 Respostas de energia da CPS às perguntas enviadas Até as 17h (horário central) em 6 de abril de 2021 Prazo das propostas do entrevistado Às 15h (horário central) em 30 de abril de 2021 Parte A - Data de início do contrato proposta Agosto de 2021 Parte B - Data de início do contrato proposta Fevereiro de 2022

A iniciativaaborda a gestão da demanda de energia e a redução da quantidade de eletricidade que precisa ser produzida para fornecer energiaà comunidade. Considerado o "Quinto Combustível" no portfólio diversificado de geração de energia da CPS Energy, ocomeçou em 2009, com o objetivo de economizar 771 megawatts (MW) da demanda até 2020.oferece programas e medidas de economia de energia para capacitar os clientes a gerenciar seu consumo de energia por meio de eficiência energética, proteção contra intempéries, resposta de demanda e adoção de energia solar nos telhados. O objetivo foi alcançado no início de 2019. Em 2020, o Conselho de Administração de Energia da CPS e o Conselho Municipal da cidade de San Antonio aprovaram a extensão do programaaltamente popular com uma ponte para um ano adicional, visando economizar mais 75 MW. Em 2021, o Conselho Municipal aprovou uma extensão daBridge para permitir que a CPS Energy atinja as metas do programa afetadas pela pandemia de COVID-19.

Destaques e realizações do programa STEP:

Objetivo Original: economizar até 771 MW, aproximadamente o equivalente a uma usina de energia, até 2020.

economizar até 771 MW, aproximadamente o equivalente a uma usina de energia, até 2020. Realização da economia de energia: o objetivo superou-se com economia energética de 845 MW da redução de demanda cumulativa.

Cumprimento do cronograma: o objetivo foi alcançado no início de agosto de 2019, um ano antes do previsto.

o objetivo foi alcançado no início de agosto de 2019, um ano antes do previsto. Orçamento previsto: a meta do programa STEP foi alcançada em 120 milhões de dólares abaixo do orçamento original de 849 milhões de dólares.

a meta do programa foi alcançada em 120 milhões de dólares abaixo do orçamento original de 849 milhões de dólares. Sucesso econômico local: foram criados cerca de 600 empregos anualmente, com um impacto econômico acumulado de 5 bilhões de dólares.

foram criados cerca de 600 empregos anualmente, com um impacto econômico acumulado de 5 bilhões de dólares. Realização ambiental: as emissões de CO2 foram reduzidas em 3,3 milhões de toneladas.

as emissões de CO2 foram reduzidas em 3,3 milhões de toneladas. Obtenção de ativos diferidos: a concessionária adiou a construção de uma nova usina de energia nos últimos 10 anos.

a concessionária adiou a construção de uma nova usina de energia nos últimos 10 anos. Exemplo do resultado tangível: a economia de energia do programa STEP em FY2019 foi suficiente para alimentar 104.000 residências.

componentes da inovadora estratégiada CPS Energy introduzida em 2017, oe iniciativas contínuas datrabalham juntos para trazer soluções inovadoras para atender às necessidades crescentes de. Os programasajudarão a gerenciar a demanda de energia, enquanto a iniciativamelhora a gestão do fornecimento de energia ou a geração de energia.

Uma recente RFP global da iniciativa do pacoteFlexPOWER Bundle da concessionária trouxe novas soluções de geração de energia e a sua concessão está esperada para o verão de 2021. Detalhes adicionais sobre a RFP do FlexPOWER Bundle podem ser encontrados em cpsenergy.com/flexrfp. Saiba mais sobre a RFP FlexSTEP em https://www.cpsenergy.com/flexsteprfp. Ambas as iniciativas são marcos importantes para a estratégia de Flexible Path da CPS Energy transformar o futuro com energia mais limpa. As decisões de negócios da concessionária são baseadas em seus pilares orientadores de confiabilidade, acessibilidade do cliente, responsabilidade ambiental, segurança, proteção e resiliência e o seu compromisso em ser um dos serviços de utilidade pública mais bem gerenciados e financeiramente responsáveis do país.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública distribuidora de energia, gás natural e eletricidade dos Estados Unidos, oferecendo serviços com preços competitivos para 860.934 clientes de energia elétrica e 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, e em algumas regiões dos sete distritos adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas comparadas às 20 maiores cidades do país; ainda assim, ela gerou 8 bilhões de dólares em receitas para a cidade de San Antonio por mais de sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelos atos de voluntariado de nossos funcionários dedicados à cidade e por programas destinados a levar valor a nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos Estados Unidos e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

