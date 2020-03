A Crystal Lagoons forma parceria com importantes empresas para revolucionar os setores de hotelaria e entretenimento

MIAMI

Arizona

, 31 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Proeminentes firmas de entretenimento formaram parceira com a Crystal Lagoons® para desenvolverem uma nova faceta do modelo de lagoas de acesso público ( Public Access Lagoons™ ). Serão 16 projetos por todos os Estados Unidos, conhecidos como "Crystal Lagoons Island Resort". O primeiro será no

Os empreendimentos unirão a Universal Music Group, a gravadora líder mundial; a Epic, empresa multinacional de entretenimento; a Point Cloud, a firma líder de projeções de luz em 4D; e a SimEx-Iwerks, duas vezes ganhadora do Prêmio da Academia por efeitos cinematográficos.

Os projetos incorporarão atrações de última geração, tais como apresentações hiper realísticas de luz e música sobre a lagoa com a tecnologia Raylight4D da Point Cloud, enquanto a SimEx-Iwerks oferecerá passeios virtuais. Adicionalmente, haverá os restaurantes Pandea e Rainforest Café, bares aéreos e um bar interno com ondas para surfar. Esse novo modelo da Crystal Lagoons revolucionará a oferta de hotéis e concertos com um novo formato de turismo e entretenimento, concentrado em torno de suas lagoas com tecnologia de ponta.

Para a Universal Music, isto marca sua entrada no setor hoteleiro com sua própria cadeia, Universal Music Hotel (que competirá com o Hard Rock Hotel), com uma série muito mais ampla de shows. As principais bandas da gravadora realizarão concertos no palco central montado na lagoa de 4 hectares, os quais os hóspedes apreciarão a partir de todos os 300 quartos do hotel que tem o formato de U.

"Através da incorporação da inovação da Crystal Lagoons, estamos oferecendo um novo padrão de turismo e entretenimento para o século XXI, o qual irá revolucionar os setores de hotelaria e entretenimento. Por essa razão, a Universal Music optou pelo modelo de negócios de Lagoas de Acesso Público (Public Access Lagoons), também conhecido como PAL™, criando sua própria cadeia de hotéis e dando um salto qualitativo em relação ao que está atualmente em oferta", explicou Eric Cherasia, vice-presidente da Crystal Lagoons U.S. Corp.

Clubes de praia da lagoa, lojas, anfiteatros e atividades recreativas e culturais serão incluídos nas áreas próximas da lagoa.

"Os hotéis Universal Music serão verdadeiros centros de entretenimento, com experiências exclusivas e radicais, tais como a plataforma gastronômica French Aerophile Balloon, a qual se elevará 305 metros contendo os comensais", concluiu Cherasia.

A Crystal Lagoons é uma empresa multinacional com matriz nos Estados Unidos em Miami e escritórios em Dallas e Los Angeles, a qual desenvolveu um conceito inovador e tecnologia, patenteada em 190 países, permitindo a construção e manutenção de extensões de água de tamanho ilimitado em condições cristalinas com um custo baixo.

