A Dual Miners está a revolucionar o setor da mineração de criptomoedas

HELSÍNQUIA, Finlândia, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Dual Miners recebeu recentemente a distinção de se tornar na primeira empresa de sempre a apresentar uma gama extraordinária de plataformas de mineração de criptomoedas. Uma equipa de investidores está a trabalhar no sentido de tornar a mineração de criptomoedas num processo simples e rentável. Outros defenderam que a mineração de criptomoedas está a ficar cada vez mais difícil, mas um novo anúncio informou que a Dual Miners está atualmente a disponibilizar ao mundo inteiro o primeiro hardware de dupla mineração do mundo, que utiliza as tecnologias SHA-256 e Scrypt em simultâneo para minerar.

Para mais informações, visite (https://dualminers.com/products/). Além disso, os mineradores duplos podem ser configurados para processar transações noutras criptomoedas que utilizem os algoritmos de indexação SHA-256 ou Scrypt.

Devido ao inovador design de hardware, o chip de mineração da Dual Miners, o FM9800-XD112, obtém taxas elevadas de indexação enquanto consome o mínimo de energia possível. Vem com um controlador integrado, bem como com software já instalado. Após um extenso período de testes que incluíram avaliação, prototipagem e testes de pressão em condições extremas, os produtos de hardware DualPro e DualPro Max, assim como os produtos de hardware DualPremium da Dual Miners, estão agora preparados para produção em larga escala.

Benefícios da utilização da Dual MinersQuais são as vantagens em relação a outros sistemas de utilizar o sistema de poupança de energia Enhance Energy Saver da Dual Miners? De acordo com os inventores da solução, cada máquina estará equipada com um sistema de arrefecimento, um chip de 7 nanómetros, um mecanismo de redução de ruído, um regulador da humidade operacional com uma fonte de alimentação e uma ligação à rede sem fios (Wi-Fi) ou uma ligação Ethernet. Com um pequeno atraso, os utilizadores podem minerar Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH) e diversas outras criptomoedas graças ao algoritmo associado ao sistema, o qual engloba tecnologias de hardware e software conhecidas globalmente.

A equipa da Dual Miners é composta por profissionais experientesA Dual Miners é uma empresa de design e fabrico de chips com sede em Londres, no Reino Unido. Tem diversas equipas com um conhecimento profundo da tecnologia de cadeias de blocos e de design tecnológico.

A empresa, que tem escritórios em três continentes, presta serviços aos clientes de desenvolvimento de carteiras de criptomoedas, bem como de unidades de processamento de gráficos. Possui também imensa experiência nos campos do desenvolvimento de cadeias de blocos e de soluções de mineração de Bitcoins, entre outras coisas.

Devido à sua enorme experiência no negócio das cadeias de blocos, a Dual Miners tem um nome conceituado no setor. Foi como resultado desta experiência que foi confirmada por empresas, tais como a Kraken, a ASG Expertise e a FIS International. A Dual Miners está novamente a dar bom uso a todo o seu conhecimento anterior no sentido de proporcionar soluções inovadoras aos consumidores de criptomoedas.

O preço e a disponibilidade são considerações importantesA Dual Miners irá suportar a taxa de entrega, bem como a taxa alfandegária, deixando o consumidor pagar apenas a unidade e receber tudo o que precisa para começar sem taxas adicionais. "Os consumidores têm agora consciência de que os nossos concorrentes foram derrotados. Eles não conseguem obter a nossa potência nem tirar partido das nossas despesas de eletricidade incrivelmente baixas. Apesar da nossa pequena dimensão, temos um enorme poder de mineração; o DualPremium gera 60 TH/s para Bitcoin e 2,1 GH/s para Litecoin, respetivamente. É o melhor investimento disponível no mercado," afirma Michael Scott, Diretor Operacional e Diretor de Operações da Dual Miners.

Sobre a Dual MinersFundada em 2015, a Dual Miners, descrita como a primeira empresa de dupla mineração do mundo, foi criada para desenvolver e vender os primeiros e principais mineradores duplos de criptomoedas do mundo utilizando a tecnologia SHA-256 ou Scrypt. O nosso objetivo, que começou com o DualPro, era fornecer mais potência a um custo menor do que estava anteriormente disponível. A Dual Miners tem sede em Londres, no Reino Unido, tendo a empresa escritórios em todo o mundo. Pode encontrar mais informações em www.dualminers.com

Michael Scott

PR [email protected](+358) 41 4001034

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16dc0570-9425-4920-bce1-4658333d6e81