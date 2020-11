CIDADE DO MÉXICO, 25 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Para ajudar a promover o progresso humano através da tecnologia e aprimorar a transformação digital de empresas que precisam de conectividade, infraestrutura de TI e presença na nuvem, Lumen Technologies , Inc. (NYSE: LUMN), expandiu sua infraestrutura de rede em México.

A Lumen investiu em novas redes metropolitanas com tecnologia óptica de última geração para triplicar o tamanho da pegada atual e trazer conectividade de fibra para novos locais em três cidades, incluindo anéis metropolitanos de 45 km em Guadalajara, 90 km em Monterrey e 100 km em a cidade do México.

Miguel de la Torre

"Nossa rede de fibra global interconectada é o pilar da Plataforma Lumen, a combinação de nossos serviços em nuvem, segurança e comunicação e colaboração que ajudam nossos clientes a se destacarem nesta nova era industrial", disse, Diretor da Vendas da Lumen LATAM para o Clúster Norte. "Entendemos a importância de expandir e renovar nossa infraestrutura para fornecer serviços de alta qualidade aos nossos clientes através de conexões rápidas e seguras. Este investimento também segue as iniciativas do governo nacional para fortalecer as redes de telecomunicações no México, aumentar sua infraestrutura e chegar a mais usuários".

O anel nacional da Lumen no México tem aproximadamente 3.600 km de extensão e está conectado por rotas internacionais em Monterrey.

O sistema de cabos submarinos Lumen PAC (Pan-American Crossing) também conecta o México com a cidade de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, e Costa Rica e Panamá na América Central.

"A Lumen continuará a investir na região para apoiar o crescimento dos negócios e iniciativas governamentais", disse de la Torre. "Isso ratifica nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria, não só no México, mas na região".

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra atendendo mais de 60 países, entregamos a plataforma global mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, a CenturyLink, Inc. é conhecida como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

