MIAMI e VIDALIA, Geórgia, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Optimum Agriculture (Optimum), líder global do setor agrícola voltada para a aquisição e gestão de propriedades, anunciou hoje a aquisição pela Optimum ICD Holdings LLC de 2.261 hectares em terrenos, instalações de processamento e a marca Generation Farms, além de outros ativos nos condados de Tattnall e Toombs, na Geórgia, da Generation Farms, LLC e subsidiárias (Generation Farms). As condições da transação não foram divulgadas. A partir de agora, todos os produtos e operações terão a marca da Generation Farms.

A Generation Farms cultiva, embala e distribui cebola, melancia e outros produtos por meio de suas operações em Vidalia, Geórgia. A Optimum pretende manter essas operações, inclusive o suprimento dos clientes herdados da Generation Farms.

"Damos as boas-vindas à talentosa equipe da Generation Farms à família Optimum. Esta aquisição faz parte de um planejamento em longo prazo para maximizar nossas eficiências operacionais através da diversificação dos riscos climáticos e de colheita em diversos estados", comentou Gaston Marquevich, CEO da Optimum Agriculture. "Nosso objetivo em curto prazo é aumentar a utilização das instalações por meio do aumento da produção e do fornecimento de um suprimento constante de alimentos para varejistas ao longo de todo o ano."

Com esta transação, a Optimum ICD Holdings LLC integra seus negócios de maneira vertical por meio do cultivo, embalagem e distribuição de produtos frescos a alguns dos maiores varejistas dos EUA. Após a aquisição da Generation Farms, a Optimum ICD Holdings LLC almeja expandir a linha de produção voltando-se para produtos como cebola, melancia, batata doce, vagem, repolho e milho verde.

Uma empresa cujo cerne são os valores familiares, a Generation Farms, no passado, pertenceu à família Stanley que, ao longo de três gerações têm uma experiência em agricultura que remonta ao ano de 1964. Esta herança, agora se une ao histórico comprovado em agricultura da Optimum, cujo sucesso pode ser atribuído a replicar os modelos de cultivo familiar conhecidos na América Latina por décadas.

A transação da Generation Farms é a terceira aquisição da Optimum ICD Holdings LLC nos EUA, após a aquisição da El Maximo Ranch e da Island Pond. Para mais informações sobre a Generation Farms, acesse www.generationfarms.com

