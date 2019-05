LAKE MARY, Florida

, 23 de maio de 2019 /PRNewswire/ --fonte mais confiável do mundo em soluções de geração de imagens e medição 3D para la manufatura 3D, anuncia o lançamento da plataforma de software de metrologia FAROCAM2 2019. O CAM2 2019 foi desenvolvido especificamente para que os usuários dos produtos de hardware de metrologia da FARO alcancem o nível mais elevado de desempenho de medição nos setores automotivo, aeroespacial, de máquinas-ferramenta e de fabricação de metais, além de várias indústrias de manufatura ( https://www.faro.com/pt-br/cam2/ ). Isso inclui o FARO PrizmColor Laser Line Probe recém-lançado e a família de produtos 6Probe Laser Tracker.

Esse lançamento evoluiu após vários feedbacks de usuários do CAM2 2018, lançado um ano atrás e bem aceito no mercado. O CAM2 2019 estabelece um novo padrão de metrologia inteligente graças a melhorias em usabilidade, interatividade, flexibilidade e inteligência acionável e direcionada.

Mais Usabilidade e Eficiência

Além da integração perfeita aos produtos de metrologia da FARO, que garante uma experiência inigualável do usuário, o CAM2 2019 melhora a usabilidade e a interatividade. Agora, os usuários do 6Probe podem programar configurações de botões e interagir com o software em tempo real por meio do dispositivo. Além disso, os usuários do FARO Laser Line Probe podem obter feedback visual em relação à qualidade das peças por meio de digitalizações coloridas de desvios em tempo real. Por fim, com o módulo integrado de importação de CAD universal, todos os principais formatos de arquivo de CAD podem ser importados diretamente para o CAM2. Isso aprimora o fluxo de trabalho, pois elimina a necessidade das conversões duplicadas e demoradas.

Orientações Inteligentes

O CAM2 2019 conta com um conjunto padrão de instruções de software, ou rotinas, que orientam automaticamente o usuário durante operações específicas de forma visual ou sonora. Essa funcionalidade reduz muito o nível de conhecimento técnico exigido para usar as soluções de medição em 3D da FARO, além de simplificar o fluxo de trabalho. Com isso, os usuários podem se concentrar principalmente nos resultados das medições. Além disso, os perfis de digitalização predefinidos simplificam todo o processo, e os usuários podem selecionar as configurações ideais de digitalização para o tipo específico de peça com o simples clique de um botão.

Inteligência Acionável por meio de Controle Estatístico de Processos (SPC)

O CAM2 2018 contava com o centro de controle de medição repetitiva de peças (RPM), uma ferramenta integrada de geração de relatórios em painéis baseados na web que exibe resultados de inspeção e análise de tendências em tempo real; ou seja, um conjunto de relatórios visuais, ajustáveis e de fácil utilização. Com a medição repetitiva de peças, é possível desenvolver um processo específico de inspeção uma vez para que qualquer pessoa possa repeti-lo no chão de fábrica. O CAM2 2019 transformou essa funcionalidade em inteligência acionável, gerando resultados e gráficos com base estatística para alertas preditivos e análises de tendências. Esses alertas não só destacam o alvo de medição que apresenta tendências acima das tolerâncias, mas também agregam inteligência avançada ao processo e indicam a causa do problema.

"Nessa mesma época, em 2018, quando anunciamos o CAM2 2018, destacamos que nossos esforços de desenvolvimento estavam concentrados em nosso software para que os clientes pudessem aproveitar ao máximo o potencial operacional do hardware da FARO", afirmou Pete Edmonds, vice-presidente de manufatura em 3D. "O CAM2 2019 traz um grande avanço na evolução contínua da plataforma, mudando as expectativas do setor quanto ao que um software de medição é capaz de fazer e deve fazer para otimizar o valor e a experiência de medição como um todo."

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em tecnologia de medição, geração de imagem e realização em 3D. A empresa desenvolve e comercializa dispositivos e softwares de medição e geração de imagens com ajuda de computador para os seguintes mercados verticais:

Fabricação 3D– Medição e imagem 3D de alta precisão, comparação de peças e estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade

Construção BIM - Captura em 3D de projetos de construção e fábricas "as built" para documentar estruturas complexas e realizar controle de qualidade, planejamento e preservação

Segurança pública e investigação forense - Capturar e analisar dados do mundo real no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, planejar atividades de segurança e fornecer treinamento de realidade virtual para pessoal de segurança pública

Design 3D - Captura e edição de formas 3D de produtos, pessoas e/ou ambientes para fins de design no desenvolvimento de produtos, computação gráfica e aplicações odontológicas e médicas

Fotônica - Desenvolvimento e comercialização de produtos e soluções de medição a laser baseados em galvanômetros

A sede mundial da FARO fica em, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e instalações de fabricação, com mais de 8 mil metros quadrados, em Exton, Pensilvânia, contendo Pesquisa e Desenvolvimento, operações de fabricação e serviços das linhas de produtos Laser Tracker e Cobalt Array 3D Imager. A sede regional da FARO na Europa fica em, Alemanha, e a sede na região da Ásia e Pacífico fica em Cingapura. A FARO tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia, Turquia, Holanda, Suíça, Índia,, Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Austrália.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

o desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

a incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

outros riscos detalhados na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e na Parte II, Item 1A. Fatores de Risco no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre findo em 31 de março de 2018.

