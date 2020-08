A FibroGenesis apresenta um avanço na prevenção da coagulação sanguínea em decorrência da COVID-19

Estudos laboratoriais sugerem que a terapia celular para COVID-19 PneumoBlast™ reduz a coagulopatia

HOUSTON, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FibroGenesis, uma empresa de estudos clínicos que desenvolve soluções terapêuticas baseadas em fibroblastos voltadas para necessidades médicas não atendidas, anunciou novos dados sobre a utilização do produto PneumoBlast™ no tratamento da COVID-19. Experimentos laboratoriais responsáveis por misturar PneumoBlast™ com monócitos ativados ou células endoteliais demonstraram inibição significativa da expressão do fator tecidual. O fator tecidual é a principal molécula que causa coagulação sanguínea em pacientes com COVID-19. Os monócitos são células que normalmente protegem o corpo contra os patógenos. Entretanto, no caso da COVID-19, os monócitos penetram nos pulmões e causam coagulação. As células endoteliais compõem o interior dos vasos sanguíneos e regulam o fluxo de substâncias entre a corrente sanguínea e os tecidos circundantes.



Observou-se que o tratamento de monócitos ativados com PneumoBlast™ resultou em uma redução de 77% da expressão do fator tecidual em comparação com monócitos não tratados (p < 0,001). A mistura de células-tronco mesenquimais com monócitos ativados resultou em uma inibição de 13% da expressão do fator tecidual (p = 0,01). Além disso, nas células endoteliais ativadas, o PneumoBlast™ reduziu a expressão do fator tecidual em 80% (p < 0,001), enquanto as células-tronco mesenquimais resultaram em uma redução de 30% (p = 0,01).

Acredita-se que uma causa significativa de morbidade e mortalidade na COVID-19 ocorra devido a uma coagulação sanguínea descontrolada. Estudos mostraram que a alta propensão de coagulação em pacientes com COVID-19 está associada à inflamação. A empresa demonstrou anteriormente que o PneumoBlast™ reduz as proteínas necessárias para inflamação, como o TNF-alfa. O estudo atual demostra que o PneumoBlast™ também pode trabalhar juntamente com a inflamação e suprimir diretamente a cascata de coagulação.

“Esses dados são impressionantes”, afirma Tom Ichim, Ph.D., Diretor Científico da FibroGenesis. “No momento, um dos principais obstáculos ao tratamento bem-sucedido da COVID-19 é o nível excepcionalmente alto de coagulação disseminada, que, em muitos casos, não é resolvido com os anticoagulantes padrão. A capacidade das células PneumoBlast™ em reduzir o potencial de coagulação sanguínea em células monocíticas e endoteliais é revelador dos mecanismos multifatoriais pelos quais acreditamos que nosso produto funcionará com a COVID-19.”

“Agradecemos à nossa equipe de colaboradores clínicos e cientistas que estão explorando e identificando novos mecanismos pelos quais o PneumoBlast™ parece eficaz contra a COVID-19”, comentou Pete O’Heeron, Presidente e CEO da FibroGenesis. “Somos a primeira empresa de terapia celular a abordar a coagulação na COVID-19, e vemos isso como mais um indicativo da superioridade dos fibroblastos em comparação com as células-tronco.”