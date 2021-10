A GM Sectec e a Commvault são parceiras para oferecer soluções de prontidão de resgate e proteção de dados como um serviço

SAN JUAN, Puerto Rico e TINTON FALLS, N.J., 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- GM Sectec, líder global em defesa cibernética, e Commvault (NASDAQ: CVLT), reconhecida líder global em serviços de dados inteligentes em ambientes on-premises, nuvens e SaaS, formaram uma parceria global para oferecer em conjunto uma solução integrada de prontidão de resgate, backup e recuperação de dados como um serviço. Juntas, a GM Sectec e a Commvault fornecem às empresas recuperação automatizada de desastres e continuidade de negócios a partir de ataques de resgate em larga escala, com a proteção de dados no limite, sustentada pelos quatro CIRRCs Globalmente Redundantes (Critical Incident Response and Replication Centers) da GM Sectec deslocados geograficamente. A mais nova oferta da GM Sectec -- Data Preserve powered by Metallic -- permite às empresas preservar seus dados críticos empresariais para uma rápida recuperação em caso de ataque, através de um serviço gerenciado simples.

Como o crime cibernético continua a crescer, é imperativo para as organizações de hoje proteger seus dados em ambientes híbridos, forçando-as a reavaliar suas estratégias atuais de segurança. Além disso, as lacunas de habilidades em áreas críticas como segurança ou gerenciamento de nuvens significam que as empresas estão confiando cada vez mais em serviços gerenciados de segurança para as operações do dia-a-dia. Ao oferecer serviços de segurança gerenciada que fornecem 24x7x365 olhos na prevenção de vidros e capacidade de resposta a mais de 50.000 clientes e usuários finais em todo o mundo, a GM Sectec alivia a carga de seus clientes para detecção precoce de ameaças e resposta a ataques cibernéticos.

Agora, alavancando a Metallic, líder do setor de gerenciamento de dados SaaS da Commvault, a GM Sectec está ajudando os clientes a proteger, preservar e recuperar de ataques de resgate em larga escala - com a capacidade única de gerenciar dados próximos à fonte para uma recuperação rápida, onde quer que seus dados vivam. A GM Sectec Data Preserve, powered by Metallic, fornece toda a amplitude do portfólio Metallic, oferecendo backup e recuperação de dados abrangentes e escaláveis para aplicações SaaS como Office 365 e Dynamics 365, laptops e desktops, bem como bancos de dados críticos para a empresa e dados não estruturados, no local ou na nuvem.

"Temos orgulho de ser parceiros da Commvault, 10 vezes líder no Quadrante Mágico do Gartner para soluções de software de backup e recuperação empresarial. Unimos forças para fornecer uma solução unificada com tudo o que nossos clientes precisam para proteger totalmente as cargas de trabalho, aplicações e dados em escala infinita, reduzindo simultaneamente os custos e a complexidade. Organizações em todo o mundo agora têm acesso a uma proteção de dados simples, inteligente e segura oferecida como um serviço gerenciado. Trata-se de ajudá-las a se concentrar no crescimento de seus negócios sem ter que se preocupar com a segurança de seus dados", disse Hector Guillermo Martinez, Presidente da GM Sectec.

"Com a infeliz realidade de aumentar o risco cibernético, é mais importante do que nunca que as operações de segurança e infraestrutura andem de mãos dadas. Estamos entusiasmados por ter a GM Sectec como o primeiro provedor de serviços de segurança gerenciada a incorporar a Metallic em seus serviços de proteção e recuperação de dados", comentou Manoj Nair, gerente geral da Metallic, uma Commvault Venture. "Ajudar as empresas a preservar seus dados em face de ataques é extremamente importante e, através de nossa solução SaaS, os clientes da GM Sectec podem se beneficiar da liderança de confiança da tecnologia Commvault, juntamente com a resiliência da infra-estrutura aeroespacial e a única solução de proteção de dados FedRAMP High Ready para atender às mais rigorosas exigências de segurança do governo federal".

Sobre a GM Sectec

A GM Sectec oferece soluções e serviços inovadores de segurança cibernética, governança e conformidade, focados no gerenciamento de riscos digitais. Suas soluções são projetadas para detectar e responder eficazmente a ataques avançados, reduzindo os riscos comerciais, fraudes e crimes cibernéticos. Começando em 1970 como General Computer Corporation e depois como GM Group nos anos 90, a GM Sectec tem uma longa história e experiência em pagamento e processamento de informações, bem como na gestão de políticas e processos integrados para tecnologia de pagamento e padrões para a salvaguarda de sistemas de pagamento. Sua filosofia operacional sempre foi guiada pelos princípios de simplicidade, inovação e sucesso do cliente, atributos que a tornaram líder e fornecedora de segurança e tecnologia de mais rápido crescimento em todo o mundo. A GM Sectec foi selecionada como uma das "Hot 150 Cybersecurity Companies to watch in 2021" pela Cybercrime Magazine. Para saber mais sobre a GM Security Technologies, visite nosso site: www.gmsectec.com

Sobre a Metallic

Metallic®, um empreendimento da Commvault, foi estabelecido para levar a próxima geração de proteção de dados SaaS ao mercado, fornecendo a poderosa tecnologia central da Commvault simplesmente através da nuvem. Junto com seus parceiros, Metallic oferece um portfólio crescente de soluções de backup e recuperação SaaS para ajudar as empresas de hoje a manter seus dados protegidos, em conformidade e a salvo de exclusão, corrupção e ataque. Metallic opera como uma divisão da Commvault e pode ser encontrada em http://www.metallic.io

Sobre a Commvault

A Commvault (NASDAQ: CVLT) libera as empresas e profissionais de TI para fazer coisas incríveis com seus dados, garantindo a integridade fundamental de seus negócios. Sua Plataforma de Serviços de Dados Inteligentes líder na indústria permite que estes profissionais armazenem, protejam, otimizem e usem seus dados, onde quer que vivam. Oferecendo o máximo em simplicidade e flexibilidade aos clientes, sua Plataforma de Serviços de Dados Inteligentes está disponível como uma assinatura de software, um dispositivo integrado, gerenciado por parceiros, e software como serviço, um diferencial crítico no mercado. Durante 25 anos, mais de 100.000 organizações confiaram na Commvault, e hoje, a cada trimestre, a Metallic está duplicando o número de clientes que a utilizam para modernizar seus ambientes, enquanto olham para o SaaS para o futuro. Impulsionada por seus valores - Conectar, Inspirar, Cuidar e Entregar - a Commvault emprega mais de 2.700 pessoas altamente qualificadas em todo o mundo. Visite Commvault.com ou siga-nos em @Commvault.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1663347/GM_Sectec_Commvault.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663348/GM_Sectec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663349/Commvault.jpg

FONTE GM Sectec