A Hikvision anuncia terminais de reconhecimento facial MinMoe "sem toque" para facilitar o controle de acesso e a pontualidade

HANGZHOU, China

, 26 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Hikvision, fornecedora líder mundial de produtos e soluções de segurança inovadoras, anunciou suas novas ofertas de controle de acesso e pontualidade, os terminais MinMoe de reconhecimento facial, prometendo uma nova era de controle de acesso por reconhecimento facial.

Para atender a inúmeros cenários e às necessidades dos clientes do mundo real, a linha MinMoe de terminais de reconhecimento facial apresenta quatro séries completas: série Value, série Pro, série Ultra e reconhecimento facial para catracas. Com funções poderosas e preços competitivos, os produtos da série Value ( DS-K1T341A DS-K1T331 ) foram criados exclusivamente para ambientes de pequenas e médias empresas, como escritórios e lojas de varejo.

"Vemos grandes vantagens na experiência 'sem contato' que o reconhecimento facial oferece. Com tecnologia avançada de aprendizado profundo e diversas funções práticas, esperamos que os terminais de reconhecimento facial MinMoe possam trazer mais segurança e eficiência aos nossos clientes de pequeno e médio porte, facilitando muito o controle de acesso e a pontualidade", diz Frank Zhang, presidente do Centro de Soluções e Produtos Internacionais da Hikvision.

Os terminais de reconhecimento facial MinMoe da Hikvision são movidos por um algoritmo de aprendizado profundo, que aumenta a precisão do reconhecimento facial para mais de 99% e melhora a velocidade de verificação para menos de 0,2 segundos. O aprimoramento das taxas de verificação e da precisão garantem experiências agradáveis e "sem toque" para os usuários, uma grande melhoria em relação ao uso de cartões de identificação ou digitalizações de impressões digitais.

Além disso, os terminais de reconhecimento facial MinMoe têm bom desempenho em ambientes com pouca ou nenhuma luz.

Equipados com lentes duplas, lentes de luz visível e infravermelhas, os terminais de reconhecimento facial MinMoe somente concedem acesso quando ambas as lentes detectam a mesma pessoa, além de determinar se o rosto é real e não uma imagem. Essa tecnologia antifalsificação torna o gerenciamento do controle de acesso muito mais seguro e evita a maioria das fraudes de presença.

Além da conexão com a porta, os terminais de reconhecimento facial MinMoe podem ser conectados aos NVRs (gravadores de vídeo em rede) para gravação e armazenamento de dados. Também podem ser conectados a câmeras de rede, para permitir clara gravação de vídeo da cena, quando algum evento predefinido for acionado. Enquanto isso, os produtos MinMoe fornecem várias opções de integração com terceiros para ampla compatibilidade, permitindo conexões rápidas e econômicas entre os terminais de reconhecimento facial MinMoe e os sistemas de frequência e controle de portas existentes dos clientes.

Para obter mais informações sobre os terminais de reconhecimento facial MinMoe da Hikvision, clique aqui.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é uma fornecedora líder mundial de produtos e soluções de segurança. Com ampla equipe altamente qualificada em P&, a Hikvision fabrica um conjunto completo de produtos e soluções abrangentes para vários mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision atende também os setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para atingir sua visão de longo prazo. Os produtos Hikvision também disponibilizam poderosa inteligência de negócios para usuários finais, o que permite operações mais eficientes e mais êxito comercial. Comprometida com a máxima qualidade e segurança de seus produtos, a Hikvision incentiva os parceiros a aproveitar os inúmeros recursos de segurança cibernética oferecidos pela Hikvision, incluindo o Hikvision Cybersecurity Center. Para obter mais informações, visite o site www.hikvision.com.

