A Hillstone Networks garante a segurança dos cidadãos e das operações do Ministério do Trabalho em São Salvador

SANTA CLARA, Califórnia, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks , um líder no fornecimento de soluções para segurança corporativa e de gestão de riscos, apresentou soluções para garantir a segurança dos cidadãos e das operações do Ministério do Trabalho em São. O Ministério do Trabalho e do Bem-estar Social é uma entidade administrativa pública, que trata das questões do Trabalho e do Bem-estar Social, além de garantir direitos trabalhistas para a população. A solução da Hillstone colaborou para que o Ministério ganhasse maior visibilidade e controle sobre o tráfego e ativos de rede, com prevenção inteligente contra ameaças cibernéticas conhecidas e desconhecidas.

, gerente do Ministério de TI declarou, "Nossa visão para garantir a segurança do Ministério é ter em vigência as melhores medidas de segurança disponíveis em todos os aspectos das operações. Isso envolve selecionar a tecnologia em segurança correta, adotando as melhores práticas do setor, e empregando as políticas de segurança mais prudentes". A solução, chamada Hillstone Next-Generation Firewall, é um componente central da iniciativa de gestão de riscos e segurança cibernética do Ministério, que permite identificar e reagir às ameaças, a fim de garantir a segurança de ativos cruciais, ao passo em que dá aos funcionários acesso ilimitado à informação. O resultado é que as agências, agora, oferecem serviços eficientes e eficazes à população.

"Temos orgulho em poder oferecer uma gama de soluções e plataformas que trazem tranquilidade a todos os clientes, sejam eles de grande ou pequeno porte e em todos os setores, inclusive órgãos governamentais como o Ministério de São Salvador", comentou Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. "A segurança não envolve apenas o perímetro da rede, trata-se de uma responsabilidade global que abrange todos os aspectos da maneira como trabalhamos e vivemos. A solução apresentada pela Hillstone gerou um impacto positivo para o governo de São Salvador, garantindo a segurança de ativos críticos e dando autonomia aos funcionários para prestarem os serviços de que a população necessita."

Sobre a Hillstone Networks

As soluções da Hillstone Networks em segurança corporativa e em gestão de riscos propiciam visibilidade, inteligência e proteção para que as empresas possam, de maneira extensiva, identificar, compreender as minúcias e agir rapidamente contra as ameaças cibernéticas. Reconhecida pelos maiores analistas e da confiança de empresas de todo o mundo, as soluções desenvolvidas pela Hillstone abrangem a empresa do começo até o armazenamento na nuvem, enquanto melhoram o custo total da propriedade. Para mais informações, visite www.hillstonenetbr.com .

