A Huawei anuncia Soluções Full-Stack para Data Center e Campus Inteligentes Baseados em Cenários, acelerando a Transformação Digital Industrial e o Desenvolvimento de Negócios Ecológicos

, Espanha, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou sua Conferência de Transformação Digital Industrial durante o Congresso Mundial de Tecnologia Móvel (MWC) em 2022, em, na Espanha. Na cúpula, a Huawei revelou novas soluções para data centers e cenários de campus inteligentes. Os campus têm requisitos elevados para armazenamento de centro de dados, capacidade computacional e eficiência energética, e enfrentam desafios na gestão de seus variados ativos. Juntamente com clientes do setor, líderes de opinião e parceiros globais, a Huawei discutiu tendências do setor, introduziu práticas mais recentes na transformação digital e compartilhou a visão de um futuro inovador que une a tecnologia digital, o valor de negócios e o desenvolvimento ecológico.

Durante seu discurso de abertura, o sr. Li Peng, presidente da Huawei West European Region, enfatizou que a transformação digital e a proteção ambiental são os principais assuntos no futuro. A Huawei oferece Tecnologia de informação e comunicações (ICT) inovadora e um portfólio completo de produtos para ajudar os clientes globais a construir uma infraestrutura ICT robusta e permitir a transformação digital industrial. De fato, nas últimas décadas, a Huawei tem focado na redução do consumo de energia e das emissões de carbono por meio da inovação contínua de produtos e soluções.

O sr. Banghua, vice-presidente do Huawei Enterprise Business Group, proferiu um discurso de abertura da conferência — Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure — anunciando novas soluções completas para campus inteligentes e data center. O sr. Chen também apresentou as mais recentes práticas de transformação digital em energia, finanças, transportes e outros setores.

A solução completa de centro de dados da Huawei lidera a tendência de desenvolvimento em nuvem, intensivo e ecológico, enquanto a solução de campus inteligente da Huawei permite acesso totalmente sem fio, renovação de arquitetura de rede e hiperconvergência de infraestrutura de TI. Por meio da inovação contínua em TIC e infraestrutura digital, a Huawei estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento do mundo inteligente, conforme mencionado pelo sr. Chen em seu discurso.

Com o objetivo de construir centros de dados ágeis, eficientes, confiáveis e ecológicos, sua solução apresenta inovação nas quatro áreas a seguir:

Computação e armazenamento renovados: a plataforma de gestão de nuvem inteligente permite o provisionamento ágil de vários recursos de potência computacional. A inovadora tecnologia DPU permite o foco da CPU em serviços de processamento, liberando todo o potencial da força da computação e aumentando a capacidade da máquina virtual (VM) em 30%. O módulo de armazenamento também colabora com a rede NoF+ para atingir o dobro do desempenho de armazenamento.

Renovação da rede: a inovadora sinergia DCI-DCN permite o gerenciamento centralizado de rede e o provisionamento de serviço unificado em minutos, construindo redes de data center com agilidade e eficiência máximas.

Renovação da confiabilidade: a solução full-stack de recuperação de desastres (DR) oferece backup abrangente, cobrindo desde um único hardware até a plataforma de nuvem completa. A solução flexível processa várias necessidades de serviço, habilitando operações ininterruptas de serviço on-line 24 horas por dia. A sinergia óptica de armazenamento reduz o tempo de comutação do serviço do link ativo-ativo a 5ms. Isso permite a recuperação do serviço de armazenamento em 1 segundo, totalmente imperceptível para os usuários.

Renovação verde: apresentando um projeto inovador de ultra-alta densidade, a solução convergente de resfriamento maximiza a efetividade do uso de energia (PUE), reduzindo o consumo anual de energia em mais de 14%. A sala de equipamentos modulares pré-fabricados reduz o tempo de entrega em mais de 70% e não gera refugo da construção no local, causando pouco dano ao meio ambiente.

: a Huawei renovou e atualizou o sistema de escritórios, a arquitetura de rede e a sala de equipamentos de TI — os três principais módulos da infraestrutura de ITC do campus. Isso acelera a atualização inteligente e a transformação digital de campus, oferecendo serviços de campus mais eficientes, ecológicos e práticos.

Atualização inteligente do sistema do office: o AirEngine Wi-Fi 6 e o IdeaHub da Huawei colaboram entre si com base em algoritmos de deslocamento multimídia inteligentes exclusivos, permitindo acesso a uma reunião com um clique, projeção de tela sem fio e videoconferências com vídeo 4K , áudio Hi-Fi e congelamento de quadros zero.

, áudio Hi-Fi e congelamento de quadros zero. Renovação da arquitetura de rede de campus: com base na inovadora tecnologia de transmissão mista de longa distância (sem fio, cabo de cobre e óptica), a solução da Huawei oferece comunicações de alta velocidade e fornecimento de energia para dispositivos remotos. A solução redefine a arquitetura simplificada para redes de campus da próxima geração, simplificando a arquitetura de rede de três camadas para duas camadas. Além disso, reduz o consumo de energia da sala de equipamentos de agregação, bem como de toda a rede e reduz o custo total de propriedade (TCO) em 38%.

Convergência da sala de equipamentos de TI do campus: a sala tradicional de equipamentos de TI enfrenta desafios como compras dispersas de hardware e alto consumo de energia. Com base no projeto pré-configurado tudo-em-um, a solução da Huawei integra todos os módulos de TIC do campus (computação, armazenamento, rede, fonte de alimentação, etc.) para construir uma sala de equipamentos de TI hiperconvergente. Um único gabinete pode servir como um centro de dados independente. Esse projeto multifuncional reduz o tempo de entrega do sistema em 88% e o consumo geral de energia em 58%.

Com foco nesses dois principais cenários, a Huawei integra extensivamente a TIC com as tendências do setor e os requisitos de negócios dos clientes no desenvolvimento de seus muitos produtos de ponta com cenários industriais, como energia, transporte e finanças. Com tecnologia inovadora, a Huawei impulsiona o sucesso do cliente alicerçado na transformação e atualização digital.

No setor de petróleo e gás, a gestão da pipeline sempre foi desafiadora, desde proteção complexa de segurança e altos custos de manutenção até baixa eficiência de inspeção e monitoramento de pontos cegos. A solução de sensoriamento totalmente óptico da Huawei utiliza produtos de sensoriamento óptico, algoritmos e motores para ajudar a Shandong Jihua Gas a implementar uma inspeção inteligente do pipeline. A solução aumenta a precisão de detecção de risco para 97%, em comparação com o próximo resultado melhor do setor a 83%. Com a solução implementada, a Jihua melhorou a segurança e a gestão do pipeline, reduziu os custos de O& do pipeline e fez progressos significativos em sua jornada de transformação digital.

No setor de transportes, os sistemas tradicionais de comunicações ferroviárias urbanas sofrem com a largura de banda reduzida, perda frequente de pacotes na transmissão de dados em tempo real e implementação ineficiente do sistema. Como resultado, muitos sistemas com necessidade de largura de banda não chegaram a ser implementados ao longo do tempo, como os Sistemas de Informação de Passageiros (PISs). A solução de comunicação ponto a ponto Wi-Fi 6 da Huawei, impulsionada por uma série de tecnologias de ponta, oferece no máximo 1,4 Gbit/s de largura de banda para trens que operam a uma velocidade de 160 km/h. Além disso, a solução suporta entrega rápida e flexível no prazo de 30 ms, garantindo operações ferroviárias urbanas seguras e estáveis. O chassi tudo-em-um é fácil de implementar e configurar, reduzindo o tempo de provisionamento do serviço em 67%.

No setor financeiro, os bancos enfrentam desafios de tráfego, serviço e dados provocados por atualizações e mudanças rápidas de serviços financeiros. Seus centros de dados existentes, construídos com base na arquitetura sem nuvem, têm capacidade limitada de serviço. Com módulos internos acondicionados próximos uns dos outros, esses centros de dados não são capazes de apoiar efetivamente a implementação rápida de serviços inovadores e o rápido crescimento do tráfego de serviços. Para enfrentar esses desafios, muitos bancos estão migrando seus principais sistemas da arquitetura centralizada tradicional para a arquitetura distribuída avançada. Para ajudar seus clientes financeiros, a Huawei oferece uma base de nuvem sólida para que os bancos tradicionais implementem a transformação digital e ajudem os bancos digitais a construir suas próprias plataformas de alta confiabilidade, permitindo a inovação em larga escala e em vários cenários em todo o setor.

À medida que a economia global e a sociedade mais ampla começarem a se recuperar da pandemia, a transformação digital industrial se tornará, sem dúvida, o novo motor a impulsionar o mundo. De fato, a tecnologia digital tem atravessado fronteiras continuamente e desempenhado um papel cada vez mais importante no desenvolvimento econômico global atual.

No final da Conferência, a Huawei propôs uma iniciativa com o objetivo de permitir o desenvolvimento ecológico com TIC verde. O plano é alavancar a tecnologia inovadora de economia de energia para melhorar continuamente a eficiência energética dos produtos da TIC e impulsionar o desenvolvimento de baixo carbono. A iniciativa inclui três práticas importantes: acelerar o desenvolvimento de energia renovável, digitalizar a gestão da energia tradicional e permitir o desenvolvimento de negócios ecológicos por meio da tecnologia digital e transformação digital. O objetivo final da iniciativa é tornar a vida melhor, as empresas mais inteligentes, a sociedade mais inclusiva e o mundo mais ecológico por meio de tecnologia digital inovadora.

No futuro, a Huawei continuará seus esforços no desenvolvimento de soluções inovadoras para cenários do setor, construindo infraestrutura de TIC simplificada, ecológica e inteligente, praticando o desenvolvimento sustentável por meio do uso de TIC, bem como construindo sistemas gêmeos digitais. Também proporcionará uma experiência de serviço ideal, impulsionará a eficiência da produção, acelerará a transformação digital e ecológica dos setores e criará um novo valor junto com clientes e parceiros.

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. O estande de exposição da Huawei Enterprise está localizado no 1H50 do Salão 1 da Fira Gran Via. No evento, a Huawei continuará a abordar extensivamente tópicos sobre tendências do setor, valor de negócios e desenvolvimento ecologicamente correto com clientes governamentais e empresariais, elites do setor, líderes de opinião e parceiros globais.

