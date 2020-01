A Huawei Wi-Fi 6 se classifica em primeiro lugar globalmente (excluindo a América do Norte), de acordo com a Dell'Oro Group

SHENZHEN, China

, 3 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei Wi-Fi 6 se classifica em primeiro lugar no mercado global (excluindo a América do Norte), de acordo com o relatório sobre a participação no mercado global do ponto de acesso (AP) interior de Wi-Fi 6 do terceiro trimestre de 2018 ao terceiro trimestre de 2019, feito pela Dell'Oro Group, uma firma independente líder de análise e pesquisa de mercado.

Em outubro de 2018, a Wi-Fi Alliance anunciou oficialmente um sistema totalmente novo de nomeação de Wi-Fi para as gerações de Wi-Fi, com Wi-Fi 6 sendo o nome simplificado para IEEE 802.11ax. A Wi-Fi 6 é uma melhoria da Wi-Fi 5 com mais de quatro vezes a largura de banda máxima por cliente e número de clientes simultâneos e latência mais de três vezes mais baixa. Tais melhorias fizeram com que a Wi-Fi 6 fosse adotada por um crescente número de empresas, escolas, hospitais e outros pioneiros para conectar tudo nas suas redes de campus. Estes pioneiros na adoção estão usando a Wi-Fi 6 para implementar aplicações inovadoras tais como videoconferências 4K/8K em HD, ensino interativo em realidade virtual/realidade aumentada (VR/AR), telemedicina e robôs inteligentes.

O mais recente relatório da Dell'Oro Group é um comprovante da popularidade crescente da Wi-Fi 6 entre as organizações globais. Conforme o relatório a receita total do mercado global da Wi-Fi 6 cresceu de forma explosiva nos primeiros três trimestres de 2019, aumentando 30 vezes em relação a 2018. No mesmo período, as receitas dos mercados de Wi-Fi 4 e Wi-Fi 5 apresentaram pequena diminuição. Este desempenho de mercado mostra 2019 como o primeiro ano do uso comercial da Wi-Fi 6.

A Huawei é uma das líderes no mercado da Wi-Fi 6. Com sua Wi-Fi 6 AirEngine, a Huawei assumiu a liderança com a implantação da primeira rede Wi-Fi 6 de classe empresarial do setor em Xangai ainda em 2018. Desde então, a Wi-Fi 6 AirEngine da Huawei, impulsionada pela Huawei 5G, tem sido a alternativa preferida de um maior número de clientes industriais em todo o mundo, ajudando-os a construir as redes ideais de Wi-Fi 6 com zero lacunas na cobertura, zero tempo de espera e zero perdas de pacotes durante o roaming. Os clientes típicos incluem o metrô de Shenzhen na China, o estádio Basel St. Jakob-Park na Suíça, o banco Agos na Itália, A Universidade de Mondragon na Espanha e a Universidade de Johannesburg na África do Sul.

Steven Zhao, presidente da área de domínio de redes de campus, linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse: "Estamos muito satisfeitos de ver que a AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei vem sendo usada amplamente em setores tais como educação, governo, grandes empresas e fábricas. A AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei está ajudando mais empresas de todos os portes a construírem redes concentradas na experiência dos usuários para aumento das eficiências nos escritórios e na produção, abrindo o caminho para a implementação em larga escala de serviços digitais e acelerando a transformação digital".

A confiança dos clientes na Huawei Wi-Fi 6 se atribui ao investimento e à dedicação contínuos da Huawei no setor da Wi-Fi 6.

O principal especialista da Huawei Osama Aboul Magd foi eleito diretor do Grupo de Trabalho da IEEE 802.11ax em 2014, injetando suas visões para continuamente navegar na direção do desenvolvimento dos padrões da indústria da Wi-Fi 6.

foi eleito diretor do Grupo de Trabalho da IEEE 802.11ax em 2014, injetando suas visões para continuamente navegar na direção do desenvolvimento dos padrões da indústria da Wi-Fi 6. A contribuição da Huawei para as propostas de padrões para a Wi-Fi 6 se classifica em primeiro lugar entre os vendedores de dispositivos.

Em outubro de 2017, a Huawei lançou o primeiro ponto de acesso comercial da Wi-Fi 6 do setor. Desde então, a Huawei vem expandindo constantemente seu portfólio de Wi-Fi 6 através do lançamento sucessivo de produtos e soluções inovadores sob medida para diferentes cenários.

A Huawei e a Wireless Broadband Alliance (WBA) uniram suas forças para explorar inovações no ensino baseadas na Wi-Fi 6 e usaram casos em uma universidade espanhola.

No futuro, a Huawei continuará a trabalhar com parceiros de produção e comercialização de toda a indústria, com foco em cenários específicos da indústria e a fornecer soluções ideais de rede Wi-Fi 6 para novas aplicações digitais. A Huawei também irá avançar com sua série de produtos e soluções AirEngine Wi-Fi 6 impulsionadas pela Huawei 5G para ajudar as empresas a construírem redes de campus preparadas para o futuro e totalmente conectadas.

Para saber mais, visite o endereço Huawei AirEngine Wi-Fi 6 website.

FONTE Huawei