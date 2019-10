A Imigração é fundamental para a produtividade e crescimento das economias mundiais de acordo com o novo Relatório do GMAC

Destacando o relatório, 63 reitores e CEOs emitiram uma carta aberta solicitando uma mudança substancial na abordagem dos EUA à imigração altamente qualificada

WASHINGTON, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje o Graduate Management Admission Council (Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação - GMAC) publicou Early Warning Signals: Winners and Losers in the Global Race for Talent (Primeiros Sinais: Vencedores e Perdedores na Corrida Global por Talentos). Este relatório abrangente examina o papel que a imigração desempenha no fomento da produtividade e do crescimento das economias mundiais, a necessidade de apoiar a mobilidade internacional de talentos além-fronteiras e o papel crítico que as faculdades de business desempenham como guardiãs da imigração qualificada e do desenvolvimento de talentos. O relatório analisa os dados dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Índia e China, e inclui os últimos dados de aplicativos de faculdades de business também divulgados hoje pelo GMAC através do Application Trends Survey Report 2019 (Relatório da Pesquisa de Tendências de Inscrições de 2019).“As faculdades de business estão posicionadas de forma única para explicar como a mobilidade de talentos se conecta ao crescimento econômico e à vitalidade através da nossa pesquisa e especialização do corpo docente. No entanto, como desenvolvedores de talentos, também temos dados em tempo quase real mostrando novas tendências onde o talento está decidindo localizar”, disse Bill Boulding, Presidente do Conselho do GMAC e Reitor da Duke University’s Fuqua School of Business. “Sentimos que é fundamental compartilhar essa informação agora com os decisores políticos em todo o mundo, pois o talento será o fator mais importante para determinar quem ganha e perde economicamente no futuro. As questões que estamos levantando são importantes não só para proporcionar a oportunidade de atravessar fronteiras para a educação, mas também para promover uma atividade econômica nacional robusta e dinâmica. “Destacando os desafios particulares que os EUA enfrentam, 63 CEOs e reitores de uma ampla seção transversal de faculdades de business em todo o país, tanto públicas quanto privadas, assinaram uma carta aberta pedindo uma mudança substancial na abordagem dos EUA à imigração altamente qualificada. A carta expressa uma preocupação urgente de que os EUA não tenham o talento altamente qualificado necessário ou a capacidade de treinar pessoas suficientes com essas habilidades para se manterem competitivos em uma economia global.Para evitar a continuidade desta tendência, os signatários propõem reformas políticas favoráveis ao crescimento, incluindo:Remoção dos limites de vistos “por país", modernização do sistema de processamento de vistos e reforma do programa de vistos H-1B para tornar possível que os talentos necessários tenham uma possibilidade razoável de entrar nos Estados Unidos.Criação de um “visto da área central” para incentivar a imigração para as regiões dos Estados Unidos que mais poderiam usar a vitalidade desses indivíduos talentosos.“As faculdades de business de qualidade estão emergindo em todo o mundo e a competição por talentos é feroz, um sinal de um mercado vibrante”, disse Sangeet Chowfla, Presidente e CEO da GMAC. “No entanto, as faculdades de business não têm todo o poder. Os decisores políticos também tem a responsabilidade de criar um ambiente propício à mobilidade dos estudantes. Ao fazer isso, eles desbloqueiam a inovação, ajudando a manter a diversidade na sala de aula, um aspecto crítico da educação de pós-graduação em gestão”.Principais Conclusões:Primeiros Sinais: Vencedores e Perdedores na Corrida Global por Talentos oferece uma visão geral do fluxo atual de talentos em países específicos, citando dados do Relatório de Tendências de Candidatura 2019 do GMAC, um instantâneo anual das tendências de admissões para programas de pós-graduação em business. As regiões em que os estudantes desejam estudar são provavelmente as vencedoras no desenvolvimento econômico por atrair talentos - e isso tem implicações para os talentos nacionais, bem como através da criação de centros de inovação e crescimento econômico.Visão dos Estados UnidosEm 2019, os Estados Unidos tiveram um declínio de 13,7% nas inscrições internacionais para faculdades de business - um declínio mais acentuado do que qualquer outro país do mundo, e uma queda que veio em meio a inscrições em grande parte crescentes ou estáveis em todo o mundo. Por outro lado, tanto os programas canadenses quanto os europeus tiveram aumentos de inscrições, que foram impulsionadas principalmente pelo aumento da demanda internacional. Nos EUA, esses números são um indicador preocupante para a mobilidade futura de talentos - especialmente para líderes empresariais que agora citam a contratação e retenção de talentos como sua principal preocupação comercial. Visão do CanadáComo um sinal positivo para as tendências futuras de mobilidade do país, o Canadá teve um aumento de 8,6% das inscrições internacionais nas faculdades de business em 2019-um sinal positivo para o futuro do país e as tendências de mobilidade à frente. Isso ocorreu após um aumento de 16,4 por cento no ano anterior. O Canadá também ganhou 286.000 residentes permanentes em 2017 e visa ter um total de 1 milhão de novos residentes até 2021 - com foco em mão de obra altamente qualificada. Isso posiciona a nação a produzir benefícios econômicos nos próximos anos e décadas.Visão do Reino UnidoTrês em cada cinco empresas do Reino Unido relataram ter dificuldades em encontrar talentos em relação ao ano anterior, e 50% esperam que a escassez de habilidades do Reino Unido piorasse ainda mais no futuro. No entanto, 61% dos programas de business do Reino Unido relataram um aumento nas inscrições internacionais em 2019 em relação ao ano anterior, e a participação dos relatórios de pontuação do Teste de Admissão de Gestão de Pós-Graduação (GMAT) enviados aos programas do Reino Unido aumentou ligeiramente desde 2016, de acordo com um relatório divulgado pelo GMAC em março de 2019.Visão da ÍndiaUma visão dos dados de inscrições em faculdades de business mostra que o movimento de talentos da Índia para outras partes do mundo continua, com crescente interesse nas faculdades domésticas. A porcentagem de indianos que enviaram suas pontuações do exame GMAT para faculdades de business dos Estados Unidos caiu de 57% no ano de testes de 2014 para 45% no ano de testes de 2018, de acordo com os dados mais recentes do GMAC. Durante esse mesmo período, a porcentagem de participantes de testes GMAT indianos que enviaram suas pontuações para faculdades indianas aumentou de 15% para 19%.Visão da ChinaDe acordo com o Relatório de Pesquisa de Tendências de Inscrições 2019 do GMAC, as faculdades de business chinesas tiveram um aumento de 6,8 por cento nas inscrições domésticas este ano, e os volumes domésticos aumentaram ano após ano em 73 por cento dos programas. Embora 86% dos candidatos a esses programas venham da própria região, o perfil crescente das faculdades de business da China poderia começar a atrair um grupo mais global de candidatos. A China agora tem seis dos principais programas de MBA do Financial Times, incluindo a quinta faculdade geral, a China-Europe International Business School (CEIBS). Em 2009, apenas dois dos 100 melhores estavam na China.Para baixar o white paper do GMAC, Early Warning Signals: Winners and Losers in the Global Race for Talent, visite gmac.com/talentmobility. Para o Relatório de Pesquisa de Tendências de Inscrições 2019, visite gmac.com/apptrends2019.Sobre a GMACA Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global das principais escolas de pós-graduação em business. Fundada em 1953, ela está empenhada em criar soluções para escolas de business e candidatos para que eles possam descobrir, avaliar e se conectar uns com os outros. Trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de educação de gestão de pós-graduação, bem como orientar os candidatos na sua viagem rumo ao ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.A GMAC oferece pesquisas internacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria, para a promoção do avanço da arte e da ciência de admissões. De propriedade e administrado pela GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada por mais de 7.000 programas em todo o mundo.O nosso principal portal para recursos e informações de educação de gestão de pós-graduação, www.mba.com, recebe 6 milhões de visitas por ano e possui uma ferramenta de correspondência de Pesquisa de Escola e o serviço de pesquisa GMASS™, que corresponde o candidato às escolas de business.GMAC é uma empresa global com escritórios em Hong Kong e Xangai, na China; Gurugram, na Índia; Cingapura; Londres, no Reino Unido; e Estados Unidos. Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com. Contato com a Mídia:

Lindsey Neary, Edelman

GMAC@Edelman.com ou (202) 243-8574

Geoffrey Basye, Diretor de Relações com os Meios de Comunicação, GMAC

gbasye@gmac.com ou (202) 271-1529Contato com a Mídia:

Lindsey Neary, Edelman

GMAC@Edelman.com ou (202) 243-8574

Geoffrey Basye, Diretor de Relações com os Meios de Comunicação, GMAC

gbasye@gmac.com ou (202) 271-1529