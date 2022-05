A inovação em iluminação da LEOTEK Corporation ganhou uma medalha de ouro e uma de bronze na premiação Edison Awards

TAIPEI, Taiwan

10 de maio de 2022

Taiwan

/PRNewswire/ -- Pela primeira vez este ano, a LEOTEK Corporation participou e competiu com mais de 500 tecnologias e produtos do mundo todo na pesquisa inovadora e indicador de desenvolvimento "Edison Awards". Ganhando medalhas de ouro e bronze por seu "Sistema LEOTEK de Iluminação Inteligente Centrada no Ser Humano" e "Iluminação Inteligente LEOTEK para Conservação Ecológica", a empresa se tornou a única fabricante ema ganhar prêmios por duas tecnologias simultaneamente.

A combinação de tecnologia óptica avançada e AIoT foi a chave para a LEOTEK ganhar o Edison Awards na categoria "Infraestrutura Humana Essencial". O "Sistema LEOTEK de Iluminação Inteligente Centrada no Ser Humano" utiliza reconhecimento de imagem por IA, Internet das Coisas e computação de borda para ajustar automaticamente a configuração fotométrica de uma luminária. Ele melhora a segurança do trânsito na cidade aumentando o desempenho da iluminação óptica, reduzindo o ofuscamento causado pelo reflexo de superfícies molhadas da via e aprimorando o conforto ocular para os motoristas.

A "Iluminação Inteligente LEOTEK para Conservação Ecológica" tem a Máscara Frontal de Filtro Óptico patenteada com tecnologia exclusiva de tingimento para filtrar a energia radiante inferior a 460 nanômetros de espectro azul de LED, reduzindo drasticamente a atração de formigas para a iluminação pública, mantendo, ao mesmo tempo, a mesma luminosidade. A LEOTEK combinará tecnologia de IA com a Internet das Coisas para desenvolver iluminação inteligente multifuncional no futuro a fim de alcançar a conservação ecológica multidimensional.

Torrent Chin, gerente geral da LEOTEK, afirmou que a empresa está orgulhosa por ser reconhecida como ganhadora das medalhas de ouro e bronze na premiação Edison Awards de 2022 por seus dois novos e interessantes desenvolvimentos tecnológicos. Isso indica que o poder da pesquisa e do desenvolvimento inovadores da LEOTEK receberam reconhecimento internacional. Diferentemente da tradicional iluminação pública, que simplesmente ilumina a noite, a LEOTEK tem como objetivo promover uma solução de tráfego inteligente, segurança no trânsito e ecologia sustentável, combinada com IA, Internet das Coisas e tecnologias relacionadas, para ampliar vários benefícios da iluminação pública comum.

No futuro, a LEOTEK integrará pesquisa e desenvolvimento de softwares e hardwares, se concentrará na inovação de programas e criará várias soluções de trânsito para melhorar a segurança das vias e implementar o desenvolvimento sustentável.

O Edison Awards foi criado em 1987 para comemorar a busca de Thomas Edison pela inovação e excelência. O objetivo é reconhecer os excelentes desenvolvedores inovadores e conquistas inovadoras no mundo. Ele se tornou um dos prêmios honorários de maior prestígio para a inovação em pesquisa e desenvolvimento no setor global de ciência e tecnologia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813392/LEOTEK_Corporation_Edison_Awards.jpg

FONTE LEOTEK Corporation