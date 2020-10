NOVA YORK

, 30 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A IPC , um provedor líder global de comunicações seguras e compatíveis e de soluções de rede para a comunidade de mercados financeiros, anuncia hoje uma importante expansão regional de sua plataforma Connexus Cloud na América Latina. A IPC está agora diretamente conectada a algumas das maiores bolsas de valores e corpos regulatórios da região, tais como:

B3

Bolsa Mexicana de Valores (The Mexican Stock Exchange)

Bolsa de Santiago

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa de Valores de Lima

BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos

Matba Rofex

Jeffrey Britell

"A rede de ecossistema como serviço da IPC foi planejada estrategicamente para atender não apenas aos requisitos técnicos de nossos clientes, mas também às suas necessidades regulatórias e de conformidade," disse, Senior Vice President, Global Network Services, IPC. "A abrangência de nossas soluções é especialmente importante em regiões como a América Latina".

A IPC continua a expandir seus mercados de capitais na América Latina com o modelo de gestão de rede como serviço apresentando aos participantes do mercado conectividade adaptativa e sob demanda, crucial para as necessidades de comunicação de empresas na região e globalmente. Oferece uma rede especificamente construída, com foco exclusivo no mercado de capitais, com serviço global de suporte ao cliente ligando a América Latina ao resto do ecossistema financeiro. A IPC reconhece a necessidade de interconectar centros financeiros globais para a consistência de nível de serviço ininterrupto, levando suporte às empresas comerciais na região da América Latina com conexão em escala global.

A Connexus Cloud da IPC é uma solução em nuvem segura, privada sem igual para os mercados financeiros globais. Fornece e integra nuvens privadas e híbridas, e permite acesso seguro para mais de 550 nuvens públicas.

A Connexus Cloud capacita o uso da nuvem seguro, garantido e de alto desempenho para dados e comunicações por voz. Isso inclui entregas otimizadas para blockchain, dados de mercado e transações. A plataforma de nuvem múltipla Connexus Cloud une os mercados de capital globais com empresas sell-side e buy-side , corretores entre revendedores (inter-dealer brokers), plataformas de liquidez, empresas de energia, provedores de ciclo de vida de mercadorias e vendedores de dados de mercado, bem como empresas de liquidação. Eles estão interconectados em um ecossistema financeiro em nuvem com cerca de 7.000 participantes do mercado de capitais em 750 cidades em mais de 60 países no mundo.

Com uma comunidade variada de participantes de mercado em classes de ativos, A IPC oferece um ecossistema buy-side que engloba fundos de pensão, companhias de seguros, tesourarias centrais, fundos mútuos, fundos especulativos e sociedades de capitais de investimento. A comunidade sell-side inclui bancos de investimento líderes, corretores, intermediários, corretores entre revendedores (inter-dealer brokers), corretoras de primeira linha e bancos regionais. Junto com uma gama de plataformas de liquidez, como as bolsas tradicionais, ATS's, ECNs, MTFs e dark pools. Outras classes de ativos cobrem vendedores de dados de mercado, fornecedores de serviços de ciclo de vida de mercadorias, serviços de liquidação.

Sobre A IPC

A IPC é um líder de tecnologia e serviço que impulsiona os mercados financeiros globais. Ajudamos os clientes a antecipar mudanças e resolver problemas, definindo o padrão com a experiência da indústria, serviço excepcional e tecnologia abrangente. Com uma mentalidade de o cliente em primeiro lugar, a IPC reúne um dos maiores e mais variados ecossistemas financeiros globais abrangendo todas as classes de ativos e participantes de mercado. Como o facilitador desse ecossistema, a IPC capacita a comunidade para interagir, transacionar e reagir às mudanças e desafios do mercado, e colaboramos com nossos clientes para ajudar a torná-los seguros, produtivos, em conformidade e conectados. Acesse ipc.com e siga-nos pelo Linkedin e Twitter (@IPC_Systems_Inc).

Certas frases deste comunicado de imprensa podem ser declarações prospectivas. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como "prever", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimativa", "esperar", "pretender", "pode", "poderia". "planeja", "potencial", "prever", "deveria" ou "irá", ou terminologia similar. Todas as declarações prospectivas baseiam-se em expectativas atuais, hipóteses, estimativas e projeções. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais fogem ao nosso controle. Os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

