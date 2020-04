A JA Solar fornece módulos de alta eficiência para a maior central de energia solar em telhado da Costa Rica

Costa Rica

PEQUIM, 28 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A JA Solar, fabricante de módulos fotovoltaicos líder em produtos de alto desempenho, anunciou que forneceu 4.054 módulos Mono PERC 385W para a maior usina fotovoltaica em telhado da. A ICU Medical, líder global no desenvolvimento, fabricação e comercialização de aparelhos médicos inovadores, investiu na usina que tem potência de 1,56MWp, construída pela Avolta Energy, um integrador costarriquenho. A energia produzida atende a 6% da demanda de energia da ICU Medical, o que é equivalente ao consumo mensal de 1.000 residências locais.

Os preços da eletricidade continuam altos na Costa Rica, mas a região é privilegiada com um dos mais altos índices de radiação solar do mundo. Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia fotovoltaica, a instalação de sistemas fotovoltaicos se tornou uma das principais opções para os consumidores locais que desejam reduzir os custos da eletricidade. A usina fotovoltaica da ICU está equipada com módulos de alta eficiência da JA Solar, que fazem uso pleno dos abundantes recursos para gerar energia limpa. O projeto solar foi reconhecido pelo presidente da Costa Rica Carlos Alvarado Quesada e por outros representantes do governo durante sua visita à ICU Medical.

"A JA Solar permanece comprometida em fornecer aos clientes globais produtos fotovoltaicos de alta qualidade e alto desempenho", disse Jin Baofang, presidente do conselho de diretores e CEO.

"A Costa Rica está na vanguarda dos esforços globais para implementar energia renovável, e continuaremos a trabalhar com nossos parceiros para fornecermos produtos fotovoltaicos de alto padrão para os clientes na Costa Rica e em outros mercados latino-americanos, levando benefícios econômicos e ambientais para comunidades locais", ele acrescentou.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.