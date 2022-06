A Knight Therapeutics assume as atividades comerciais de Exelon na Colômbia

MONTREAL

1 de junho de 2022

USA

/PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc., (TSX: GUD) ("Knight") uma empresa farmacêutica especializada pan-americana (ex-), anunciou hoje que sua afiliada colombiana, a Biotoscana Farma S.A., está assumindo todas as atividades comerciais de Exelon® (rivastigmine) na Colômbia após a bem-sucedida transferência da autorização de comercialização.

Em 26 de maio de 2021, a Knight concluiu a aquisição dos direitos exclusivos de fabricação, comercialização e venda de Exelon® no Canadá e na América Latina, assim como a licença exclusiva de uso da propriedade intelectual e da marca Exelon, da Novartis, dentro desses territórios.

O Exelon® é um produto sujeito a prescrição médica que foi aprovado pela primeira vez em 1997 e está atualmente registrado e é vendido em aproximadamente 90 países. O Exelon® é indicado para o tratamento sintomático de demência leve a moderadamente grave em pessoas com Alzheimer e Parkinson. A Knight havia firmado um acordo de transição com a Novartis até a transferência das autorizações de comercialização, específicas para cada país.

"Estamos entusiasmados em assumir todas as atividades comerciais de Exelon® na Colômbia e continuar a apoiar esta bem estabelecida e importante opção terapêutica em uma área de tão grande necessidade não atendida como o Alzheimer", afirmou Samira Sakhia, Presidente e Diretora Executiva da Knight.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com escritório central em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada focada em adquirir ou licenciar e comercializar produtos farmacêuticos para o Canadá e América Latina. A Knight é detentora da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica especializada Pan-Latino-Americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. A Knight Therapeutics Inc. negocia suas ações na TSX com o código GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

Contato do investidor para a Knight Therapeutics Inc.:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830481/Knight_Therapeutics_A_Knight_Therapeutics_assume_as_atividades_c.jpg

FONTE Knight Therapeutics Inc.