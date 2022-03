A Knight Therapeutics Inc. classifica-se no terceiro reporte anual do The Globe e Mail's Women Lead Here benchmark de diversidade de gênero entre executivosPR Newswire

MONTREAL, 25 de março de 2022

MONTREAL, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight" ou "a Empresa") tem o prazer de anunciar que foi reconhecida pelo relatório do The Globe and Mail Business 2022 na lista Women Lead Here (Mulheres lideram aqui.) Esta referência editorial anual identifica as empresas com maior diversidade de gênero entre executivos nas empresas canadenses.

Criada em 2020 pela revista Report on Business, a iniciativa Women Lead Here aplica uma metodologia de pesquisa própria para determinar as empresas canadenses com o maior grau de diversidade de gênero entre o ranking de executivos. Esta iniciativa destaca os negócios que tiveram progressos tangíveis, sistêmicos e organizacionais relacionados à paridade de gênero entre os executivos.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos pelo The Globe and Mail como uma das "Women Lead Here" do Canadá", disse Samira Sakhia, Presidente e Diretora Executiva da Knight. "Na Knight, acreditamos que a diversidade é um valor abrangente para o qual todos precisamos nos esforçar. Estamos orgulhosos da liderança feminina em nossa organização, mas sabemos que precisamos continuar com o nosso compromisso de capacitar mulheres e outras minorias em nossa organização agora e no futuro."

Para o ranking de 2022, o Report on Business conduziu uma análise jornalística com quase 500 grandes empresas canadenses de capital aberto, avaliando a média de executivos que se identificam como feminino ou masculino nos três primeiros níveis de liderança executiva. Os dados resultantes foram aplicados à uma fórmula ponderada que também levou em consideração o desempenho da empresa, a diversidade e a mudança ano a ano.

No total, 74 empresas conquistaram o selo Women Lead Here 2022, com uma média ponderada de 46% dos cargos executivos ocupados por pessoas que se identificam com o gênero feminino.

A lista completa das empresas homenageadas pelo Women Lead Here 2022 pode ser encontrada na edição de abril da revista Report on Business, distribuída pelo The Globe and Mail no sábado, 26 de março, e também online em tgam.ca/WomenLeadHere.

As estratégias e ideias das empresas vencedoras também serão exibidas pelo webcast Women Lead Here que acontecerá em 30 de março de 2022. Os detalhes e informações de registro sobre o evento estão disponíveis em www.globeandmail.com/events.

Sobre The Globe and Mail

The Globe and Mail é a principal agência de notícias do Canadá, liderando discussões nacionais e causando mudanças políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Através da nossa cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal The Globe and Mail alcança 7,1 milhões de leitores todas as semanas em nossos formatos impressos ou digitais, e a revista Report on Business atinge 2,2 milhões de leitores nas versões impressas e digitais de cada edição. Nosso investimento na ciência de dados inovadora significa que, à medida que o mundo continua mudando, o The Globe também muda. O Globe and Mail é de propriedade da Woodbridge, o braço de investimentos da família Thomson.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. Knight é proprietária da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades panlatino-americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declaração de visão

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

