A Lantronix Lança Soluções Industriais IoT Específicas para Aplicativos com Base em Seus Novos Gateways Celulares da Série G520

As soluções visam três verticais: Indústria 4.0, Segurança e Transporte

IRVINE, Califórnia, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (A NASDAQ: LTRX), fornecedora global de soluções completas e seguras para TI inteligente e Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje o lançamento de soluções de IoT industriais específicas para aplicativos que atendem às preocupações dos mercados da Indústria 4.0, Segurança e Transporte com sua G520 Series para dispositivos e serviços IoT para celulares Smartphones. Agora estão disponíveis o G520 Industrial, um roteador conversor de protocolo industrial celular competitivo; e G520 Security, um roteador de comunicação LTE CAT13 e 5G de alta velocidade para reduzir as ameaças à segurança cibernética. O G520 Transport será lançado no final de 2022.

Os gateways industriais e de segurança G520 oferecem uma solução completa e vêm pré-configurados com o premiado gerenciamento de dispositivos baseado em nuvem ConsoleFlow™ da Lantronix, que aumenta a eficiência operacional fornecendo um único painel para gerenciar ativos remotos. Também vem pré-configurado para Serviços de Conectividade da Lantronix , que fornece planos de dados celulares norte-americanos e globais, e segurança VPN com uma plataforma de nuvem fácil de usar para gerenciar SIMs e serviços.

"Em resposta ao mercado de IoT industrial em rápido crescimento, a Lantronix oferece soluções competitivas que abordam e resolvem os desafios do mercado", disse Paul Pickle, CEO da Lantronix. "Nossas ofertas de software, hardware e serviços de conectividade proporcionam aos nossos clientes a integração comprovada e a facilidade de uso necessárias para o sucesso no mundo atual impulsionado pela IoT."

De acordo com Berg Insight, as remessas globais de dispositivos IoT celulares aumentaram 14% em 2020 para atingir 302,7 milhões de unidades e devem crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,8% para atingir 629,6 milhões de unidades até 2025.

Já estão disponíveis:

O G520 Industrial , que é um roteador de conversão de protocolo competitivo de nível industrial com comunicação LTE, várias interfaces e conversões de protocolo Fieldbus (por exemplo, Modbus, DNP3 e IEC) que são disponibilizados em minutos usando a plataforma ConsoleFlow.

O G520 Security, que suporta LTE cat13 e 5G de alta velocidade, reduzindo a possibilidade de ataques cibernéticos com seu chip de segurança quântico dedicado e o conjunto de software InfiniShield™ proprietário da Lantronix, enquanto seu formato compacto e a função Power Over Ethernet simplificam a implantação.

Em breve:

O G520 Transport, que fornece a melhor solução híbrida com base nos 25 anos de experiência da Lantronix em gateways telemáticos e roteamento móvel Wi-Fi. Com Wi-Fi no veículo, base de localização, sensor habilitado e leitura do barramento CAN, o G520 Transport é uma solução de fácil implantação e gerenciada com segurança.



Para mais informações, visite https://www.lantronix.com/products/g520/

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é uma fornecedora global de soluções completas e seguras para a Internet das Coisas (IoT) e Gerenciamento de Ambiente Remoto (REM), oferecendo Software como Serviço (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente.

A Lantronix permite que seus clientes acelerem o tempo de colocação no mercado e aumentem o tempo de operação e eficiência, fornecendo soluções de IoT com inteligência de ponta e Gateway de Gerenciamento Remoto confiáveis, seguras e conectadas.

Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente a criação, o desenvolvimento, a implantação e o gerenciamento de projetos de IoT e TI em aplicações nas áreas de Robótica, Automotiva, Dispositivos Utilizáveis, Videoconferência, Indústria, Médica, Logística, Cidades Inteligentes, Segurança, Varejo, Filiais, Sala de Servidores e Centros de Dados Para mais informações, visite o site da Lantronix .

Saiba mais no blog da Lantronix , que apresenta discussões e novidades do setor.

Declaração "Safe Harbor" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995: Quaisquer declarações apresentadas neste comunicado à imprensa que não sejam inteiramente históricas e factuais por natureza, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas às nossas soluções, tecnologias e produtos. Estas declarações prospectivas são baseadas em nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho sejam substancialmente diferentes de nossos resultados históricos ou daqueles expressos ou implícitos em qualquer previsão futura contida neste comunicado à imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não se limitam a, fatores como os efeitos negativos ou agravantes das condições econômicas regionais e mundiais ou instabilidade do mercado em nossos negócios, incluindo efeitos nas decisões de compra de nossos clientes; o impacto do surto de COVID-19 em nossos colaboradores, cadeias de suprimentos e distribuição, e na economia global; riscos de segurança cibernética; alterações nas leis, regulamentações e tarifas aplicáveis do governo americano e governos estrangeiros; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou ao integrar empresas adquiridas; dificuldades e custos de proteção de patentes e outros direitos de propriedade; o nível de nosso endividamento, nossa capacidade de pagar nosso endividamento e as restrições em nossos contratos de dívidas e quaisquer fatores adicionais incluídos em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2021, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 11 de setembro de 2021, inclusive na seção intitulada "Fatores de Risco" no Item 1A da Parte I desse relatório, bem como em nossos outros registros públicos junto à SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados periodicamente em nossos registros futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado referem-se apenas à data deste documento, e não assumimos qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes.

