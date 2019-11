A LatinFinance anuncia os vencedores do prêmio Bancos do ano 2019PR Newswire

MIAMI, 1º de novembro de 2019

MIAMI, 1º de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anuncia os vencedores do prêmio Bancos do ano 2019, o reconhecimento anual da excelência em serviços financeiros na América Latina e no Caribe. Os prêmios serão entregues na noite de sexta-feira, durante o jantar da liderança bancária da América Latina da LatinFinance no Mandarin Oriental, em Miami.

As instituições vencedoras deste ano tiveram excelente desempenho em serviços de varejo, comerciais e de investimento em uma região em constante transformação. Os vencedores são escolhidos pela equipe editorial da LatinFinance, com base em um processo exaustivo de seleção, que envolve a análise de dados e feedback detalhado, além de discussões com os participantes do mercado.

Os prêmios de 2019 incluem cinco novas categorias: Banco digital do ano, Transformação digital do ano, Banco de gestão de patrimônio do ano, Banco do ano para PMEs e Banco de finanças sustentáveis do ano.

Para obter mais informações sobre o processo de seleção e as instituições vencedoras, visite o site www.latinfinance.com/banksoftheyear.

Transações e instituições vencedoras

Clique em uma transação ou instituição vencedora para saber mais a respeito.

Banco do ano, Banco do ano Brasil e Banco do ano ChileSantander

Banco digital do anoNubank

Transformação digital do anoBradesco

Banco do ano para PMEsBancolombia

Banco de finanças sustentáveis do anoBBVA

Banco do ano ArgentinaBanco Galicia

Banco de investimento do ano ArgentinaGoldman Sachs

Banco do ano BolíviaBanco BISA

Banco de investimento do ano Brasil, Banco de investimento do ano América Latina e Banco de gestão de patrimônio do anoBTG Pactual

Banco do ano Caribe e Banco do ano Trinidad e TobagoRepublic Bank

Banco do ano América Central, Banco do ano Costa Rica e Banco do ano GuatemalaBAC Credomatic

Banco de investimento do ano ChileJPMorgan

Banco do ano ColômbiaBanco de Bogotá

Banco de investimento do ano Colômbia e Banco de investimento do ano MéxicoBank of America Merrill Lynch

Banco do ano República DominicanaBanco Popular Dominicano

Banco do ano EquadorBanco Pichincha

Banco do ano El SalvadorBanco Cuscatlán

Banco do ano HondurasGrupo Financiero Ficohsa

Banco do ano JamaicaNational Commercial Bank

Banco do ano MéxicoBanorte

Banco do ano NicaráguaBanco Lafise Bancentro

Banco do ano PanamáBanco Geral

Banco do ano Paraguai e Banco do anoUruguai Itaú

Banco do ano PeruBanco de Crédito del Peru

Instituição multilateral do anoIDB Invest

Indicações ao prêmio 2020

Inscreva-se no site latinfinance.com/awardalerts para ser notificado quando as indicações aos prêmios de Banco do ano, Negócios do ano e Financiamento de projetos e infraestrutura 2020 começarem.

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a principal plataforma global de inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.

Com 30 anos de excelência editorial, suas publicações, em inglês, fornecem informações de alto valor para leitores internacionais de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos convocam essas comunidades para fóruns de networking de alto nível focados na dinâmica desses mercados, por geografia e setor.

Contato de mídia:James Seyfried, james.seyfried@latinfinance.comLinha direta da LatinFinance: +1 305.428.6284

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/793852/LatinFinance_Logo.jpg

FONTE LatinFinance