NOVA YORK, 4 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anuncia os vencedores do prêmio Financiamento de projetos e infraestrutura 2019, o reconhecimento anual dos principais negócios da América Latina e do Caribe.

Liderando o caminho com dois prêmios cada estavam a rodovia Autopista privada al Mar 1, da Colômbia, que superou os desafios de engenharia e os obstáculos de financiamento em pouco tempo, e o Gás Natural Açu, um dos projetos brasileiros de energia mais ambiciosos já realizados na América Latina.

Os prêmios serão entregues quinta-feira, no Pierre Hotel, em Nova York, durante o sexto jantar anual de financiamento de projetos e infraestrutura da LatinFinance.

Os prêmios reconhecem as transações e instituições mais admiráveis em áreas cruciais para o progresso econômico da América Latina e do Caribe. Os vencedores são escolhidos pela equipe editorial da LatinFinance, com base em um processo exaustivo de seleção, que envolve a análise de dados e o feedback detalhado, além de discussões com os participantes do mercado.

Para obter mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedores, visite o site www.latinfinance.com/pifawards.

Transações e instituições vencedoras

Financiamento do ano em moeda localEDP Transmissão Aliança SCFinanciamento aeroportuário do anoAeroporto de Salvador, BahiaFinanciamento portuário do anoItapoáFinanciamento de rodovias do anoAutopista al Mar 1Financiamento de energia renovável do anoEnel Green PowerFinanciamento para tratamento de água do anoBRK AmbientalFinanciamento de energia do anoGás Natural AçuFinanciamento de mineração do anoFruta del NorteFinanciamento de petróleo e gás do anoOleoduto TAGFinanciamento de infraestrutura social do anoPrograma internet para todosMelhor empréstimo do anoPetroperúConexão do anoCorredor Bioceanico do ParaguaiFinanciamento de infraestrutura do ano: AndesAutopista al Mar 1Financiamento de infraestrutura do ano: BrasilGás Natural AçuFinanciamento de infraestrutura do ano: CaribeDP World Caucedo Port TerminalFinanciamento de infraestrutura do ano: América CentralFontus HydroFinanciamento de infraestrutura do ano: MéxicoEnergía del Valle de México IIEscritório de advocacia de infraestrutura do ano: Andes Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU &UríaEscritório de advocacia de infraestrutura do ano: Brasil Mattos FilhoEscritório de advocacia de infraestrutura do ano: MéxicoRitch MuellerEscritório de advocacia de infraestrutura do ano: América Latina Clifford ChanceBanco de infraestrutura do ano: Andes SMBCBanco de infraestrutura do ano: Brasil Itaú BBABanco de infraestrutura do ano: México NatixisConsultor financeiro do ano SantanderBanco de infraestrutura do ano da América Latina SMBCPatrocinador de projeto do ano Enel Américas

Sobre a LatinFinance A LatinFinance é a principal plataforma global de inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.

Com 30 anos de excelência editorial, suas publicações, em inglês, fornecem informações de alto valor para leitores internacionais de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos convocam essas comunidades para foros de networking de alto nível focados na dinâmica desses mercados, por geografia e setor.

