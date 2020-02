A LeddarTech, em parceria com a COAST Autonomous, estará no AV20 Silicon Valley, de 26 a 28 de fevereiro de 2020, com o objetivo de apresentar e demonstrar o papel da LiDAR no ADAS e nos aplicativos de veículos autônomos

QUEBEC, Feb. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, líder do setor na tecnologia LiDAR, oferece a plataforma mais LiDAR versátil e expansível para automóveis e mobilidade do mercado, estará de volta à Califórnia para demonstrar a tecnologia LiDAR na Autonomous Vehicles Conference 2020, de 26 a 28 de fevereiro, no estante 5, no Pullman San Francisco Bay.



A AV20 oferece aos líderes em mobilidade em todo o mundo a oportunidade de se conectar, inspirar, educar e colaborar em desenvolvimentos inovadores e tendências futuras em veículos autônomos e mobilidade. Este ano, temos o prazer de anunciar que Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech estará no palco com Pierre Lefevre, CTO da COAST Autonomous em sua palestra “Paving the Road From ADAS to Autonomy” (“Abrindo caminho com o ADAS para a autonomia”), que explora o modo como as soluções de tecnologia de ponta 3D LiDAR, como as Leddar™ Pixell , estão muito à frente em termos de veículos autônomos. A apresentação ocorrerá no dia 27 de fevereiro às 11h30 (horário de São Francisco). A LeddarTech também apresentará sua premiada tecnologia LiDAR no salão de exposições, estande n. 5, dias 26 a 28 de fevereiro.

“As parcerias no espaço da mobilidade, como aquelas entre a LeddarTech e a COAST Autonomous ressaltam a importância da colaboração na indústria. Além disso, a AV20 exemplifica esse ethos na medida em que desafia o status quo do setor automotivo e amplia nosso ecossistema de operação”, afirmou Frantz Saintellemy, da LeddarTech. “Estamos animados em participar da AV20 como palestrante e expositor, pois isso nos permite compartilhar nosso conhecimento e nossas percepções, colaborar e trocar ideias e conceitos que vão delinear o futuro da indústria.”

“Na COAST Autonomous , compreendemos a importância de ter um campo de visão abrangente e completo sobre nossos veículos. Ao integrar a solução de tecnologia de ponta Leddar Pixell 3D da LiDAR em nossos veículos, oferecemos uma solução que coloca os pedestres em primeiro lugar, e que devolve as cidades às pessoas”, afirmou Pierre Lefevre, CTO da COAST Autonomous. “Estamos novamente empolgados em compartilhar o palco com a LeddarTech e participar do AV20.”

O AV20 Silicon Valley 2020 reunirá mais de 300 especialistas em mobilidade: desde diretores executivos de produtos, diretores de engenharia, CEOs a diretores de segurança para plataformas autônomas, sistema de assistência avançada ao condutor (ADAS) e tecnologia de automação.

Sobre a COAST Autonomous

A COAST Autonomous é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de soluções de VA na velocidade certa para ambientes urbanos e universitários. A missão da COAST é desenvolver a comunidade ao conectar as pessoas por meio de uma mobilidade que coloca os pedestres em primeiro lugar e devolve as cidades para as pessoas. No centro de uma das maiores e mais profundas disrupções que impactam o setor de transportes e logística, a COAST desenvolveu uma série de software para veículos autônomos (VA) que inclui mapeamento e localização, robótica e inteligência artificial (IA), gerenciamento de frota e sistemas de supervisão. Em parceria com fabricantes comprovados, a COAST fornece uma variedade de veículos equipados com o melhor software da categoria para oferecer soluções de mobilidade como serviço (MaaS) para cidades, parques de diversão, campi universitários, aeroportos e outros ambientes urbanos. Com sede em Pasadena, Califórnia, a equipe da COAST é reconhecida por sua experiência e conhecimento em todos os aspectos da implementação e operação de frotas de VA, priorizando a segurança e a experiência do usuário. Para saber mais como a COAST Autonomous pode levar o transporte autônomo ao seu ambiente, acesse www.coastautonomous.com .

Contato: Aimie Nghiem, Diretor de desenvolvimento de programa, COAST Autonomous

Tel: +1-626-838-2469 ANghiem@coastautonomous.com

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é uma empresa líder do setor, que fornece a plataforma LiDAR, a mais versátil e escalável para mobilidade automotiva. Com base na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs certificados para segurança funcional e de nível automotivo, a LeddarTech trabalha em conjunto com o software proprietário de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por várias inovações em aplicativos de detecção remota de mobilidade de ponta, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes de aprovação) aprimorando o sistema de assistência avançada ao condutor (ADAS) e os recursos de direção autônoma.

A LeddarTech também atende ao mercado de mobilidade com soluções de ponta de módulos LiDAR de alto desempenho para veículos autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robô-táxis. Esses módulos são desenvolvidos para dar suporte ao mercado de mobilidade, e também para demonstrar os recursos da plataforma de mobilidade e automóveis da LeddarTech, servindo de base para outros fornecedores da LiDAR.

Informações adicionais sobre a LeddarTech podem ser acessadas em www.LeddarTech.com e no LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube.

Contato: Daniel Aitken, Vice-presidente de Marketing e comunicações, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000, ramal 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

