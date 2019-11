A Nexen Tire celebra inauguração de um centro de P& na América do NortePR Newswire

SEUL, Coreia do Sul, 22 de novembro de 2019

A empresa fortalecerá sua presença no mercado da América do Norte com um investimento direto de US$ 5,2 milhões na nova instalação Travis Kang, o CEO global da Nexen Tire celebrou a cerimônia de corte da fita da grande abertura da instalação, celebrando a importante ocasiãoSEUL, Coreia do Sul, 22 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Nexen Tire, uma fabricante líder global de pneus, realizou a grande abertura oficial e a cerimônia de corte da fita para o Centro de P& na América do Norte já em funcionamento em Richfield, Ohio, em 13 de novembro, concluindo um investimento marcante nos Estados Unidos, uma das quatro principais redes globais da empresa.

Construída perto da capital da borracha dos Estados Unidos, Akron, a instalação de US$ 5,2 milhões é a mais nova adição às quatro principais redes globais de P& e produção da Nexen: 'THE NEXEN univerCITY', o centro global de P& localizado em Seul, na Coreia do Sul, um centro técnico em Kelkheim, na Alemanha e a fábrica da Europa em Žatec, na República Tcheca. O Centro de P& na América do Norte será responsável pelo desenvolvimento de pneus para equipamentos originais (EO) para fabricantes de carros baseados nos Estados Unidos e desenvolvimento da produção de pneus de reposição selecionados.

O CEO global da Nexen Tire Travis Kang, acompanhado por sua esposa Wonsun Jung, pelo prefeito de Richfield Bobbie Beshara, por Joe Welch e Dan Wysocki da Fiat Chrysler Automobiles, pelo presidente da Nexen Tire America Jong Sun Kim, pelo chefe do centro de P& da America do Norte Don Lee e por Gary Zolton, um engenheiro aposentado da Nexen que foi fundamental para o projeto do prédio e na supervisão da construção, participaram da grande inauguração para terem a honra de cortarem a fita.

"Estamos muito satisfeitos por introduzir o novo centro de P& nos Estados Unidos, onde planejamos dedicar nossos esforços para desenvolvermos os pneus EO da melhor qualidade e outros produtos para os clientes americanos e parceiros", disse Travis Kang, o CEO global da Nexen Tire. "Esperamos que esta instalação sirva como testemunha do compromisso de longo prazo da Nexen Tire com nossos clientes na América do Norte".

Recentemente, o centro de P& da América do Norte teve os pneus ROADIAN HTX instalados no 2019 Ram 1500, que ganhou o prêmio de Motor Trend Truck do ano, e os pneus ROADIAN GTX desenvolvidos para o revolucionário Canoo EV foram revelados em setembro. Adicionalmente, a equipe da América do Norte também projetou e desenvolveu o pneu ROADIAN MTX, o qual recebeu avaliações positivas dos fãs dos veículos off-road.

A cerimônia da grande inauguração do centro de R& da América do Norte marcou a conclusão das quatro principais redes globais de P& e produção da Nexen Tire. As redes globais extensivas demonstram a determinação e o compromisso da Nexen Tire de oferecer produtos e serviços diferenciados para seus parceiros e clientes em todo o mundo.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus, sediada na Coreia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus de crescimento mais rápido do mundo, atualmente interage com aproximadamente 150 países de todo o mundo (dados agosto de 2019) e tem quatro fábricas -- duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica, em Žatec, República Tcheca também iniciou operações em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhões de pequeno porte, com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também se concentra na produção de pneus de desempenho ultra-alto (UHP – ultra-high performance), que são baseados em tecnologias avançadas. A Nexen Tire fornece pneus como equipamentos originais para fabricantes mundiais de carros em vários países de todo o mundo. Em 2014, a companhia foi, pela primeira vez, a grande vencedora das quatro principais premiações de design do mundo entre várias fabricantes de pneus de todo o mundo. Para mais informações, visite o endereço http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034314/Nexen_Tire_Celebrates_Opening.jpg

FONTE Nexen Tire