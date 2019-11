A OANDA nomeia Lucian Lauerman como chefe de soluções para negóciosPR Newswire

LONDRES, 19 de novembro de 2019

LONDRES, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma líder global de serviços de transação de multi-ativos e analítica de dados de moedas on-line, a OANDA Global Corporation, tem o prazer de anunciar a nomeação de Lucian Lauerman com chefe de soluções para negócios. Baseado em Londres, ele será responsável pelo crescimento estratégico das ofertas corporativas da firma, as quais fornecem tecnologias e serviços de ponta de câmbio exterior para empresas líderes de todo o mundo.

Lauerman traz consigo mais de 20 anos de experiência no setor de serviços financeiros. Ele se une à OANDA vindo do Saxo Bank, servindo mais recentemente como chefe global de distribuição eletrônica após um período como chefe do negócio de interfaces de programação de aplicativos (API). Anteriormente ele trabalhou em várias instituições prestigiosas incluindo Lloyds Banking Group, GL Trade – Capital Markets Solutions e FNX Limited.

O executivo-chefe de operações, Kurt vom Scheidt, disse, "Um profissional experiente, estamos muito felizes por recebermos Lucian na equipe da OANDA. Devido ao seu profundo conhecimento do mercado de câmbio estrangeiro (FX) e do setor de comércio eletrônico, ele está perfeitamente situado para desenvolver ainda mais as bases de nossas soluções corporativas e institucionais, impulsionando o crescimento da empresa através de inovação tecnológica nos próximos anos".

Lauerman acrescentou, "Confiáveis pela precisão e confiabilidade pelas principais firmas de auditoria, equipes de contabilidade e milhares de corporações em todo o mundo, as taxas OANDA Rates® são reconhecidas por diversas autoridades de impostos e agências governamentais e são consideradas o padrão ouro dos dados sobre taxas de câmbio. Portanto, estou muito feliz por me unir a uma firma tão dinâmica com uma reputação bem estabelecida por ajudar empresas a mitigarem o risco e protegerem seus resultados. Estou ansioso para ajudar a expandir a empresa no futuro".

A API de taxas de câmbio da OANDA fornece acesso a médias diárias, taxas à vista e a prazo, taxas de câmbio dos bancos centrais e dados de nível de movimento de preços para mais de 38.000 pares de moedas, mais de 200 moedas, mercadorias e metais preciosos, bem como taxas de câmbio obtidas de 25 bancos centrais e taxas de câmbio históricas que datam desde 1990.

A empresa aproveita seu acesso a uma linha completa de liquidez interbancária, tecnologia própria de comércio e algoritmos de estabelecimento de preços para calcular taxas de câmbio exatas em transações forex verdadeiras, dando aos usuários uma reflexão verdadeira do mercado forex e permitindo que as plataformas empresariais automatizem processos críticos que requerem a conversão das taxas de câmbio.

Ao mesmo tempo, a OANDA Money Transfer e a OANDA Corporate FX Payments fornecem transferências monetárias internacionais e soluções de gerenciamento do risco FX para indivíduos e corporações, respectivamente.

A API de taxas de câmbio da OANDA e produtos relacionados estão disponíveis através da OANDA Corporation.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a partilhar dados de taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de comercialização de câmbio estrangeiro (FX) que foi precursora do desenvolvimento de transações de câmbio baseadas na web cinco anos mais tarde. Atualmente, a empresa proporciona serviços de transação de multi-ativos e analítica de dados de moedas on-line para clientes do varejo e corporativos, demonstrando uma especialização inigualável em câmbio exterior. Com entidades reguladas em seis dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o negócio de câmbio exterior. Para mais informações, acesse oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

