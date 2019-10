A Panini amplia sua atuação, agora na área de proteção de identidade

Com lançamento da ValidatID, uma plataforma de autenticação de identidade

TURIM, Itália e DAYTON, Ohio, Oct. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panini, a líder mundial em tecnologia de captura distribuída de cheques anuncia a ampliação da empresa para a área de soluções de segurança. Hoje, ocorre o lançamento da Panini ValidatID, uma inovadora plataforma de software para captura de dados e autenticação de identidade que evita fraudes em segundos, ao mesmo tempo que otimiza os fluxos de trabalho.“A Panini sempre se dedicará à inovação e à liderança em nosso principal campo de atuação: a truncagem de cheques”, afirma Michael Pratt, CEO da Panini. “Contudo, também estamos ampliando a empresa e nos concentrando em uma nova área de atuação: a da segurança.” Nessa nova empreitada, a Panini concentrará seus esforços na segurança das transações, nas pessoas envolvidas nessas transações e nos ambientes em que essas transações ocorrem.A Panini ValidatID é uma plataforma de software desenvolvida para auxiliar as instituições financeiras e outras empresas a automatizar processos que envolvem clientes, enquanto também os protege contra roubos de identidade e demais fraudes. A ValidatID extrai os dados do documento de diversas fontes, verifica a autenticidade do documento, aplicando testes forenses avançados, e consulta essas identidades nas listas restritivas, como a da OFAC. Assim que os dados dos clientes passam com sucesso pelos controles, eles são encaminhados para os aplicativos de empresas e bancos, eliminando erros manuais e acelerando as transações, ao mesmo tempo que mantém as empresas e os clientes seguros.“A ValidatID é uma solução que lida com um problema mundial e crescente: o roubo e a fraude de identidade”, acrescenta Pratt. “Com a ValidatID, você garante que os documentos de identificação sejam autêntico e que a pessoa é realmente quem diz ser.”Para instituições bancárias e outras empresas que requerem autenticação de documentos de identidade, a ValidatID funciona como uma linha de defesa nos processos de conformidade regulatória, além de melhorar a experiência do cliente com a garantia da segurança. As instituições financeiras terão uma solução especialmente benéfica durante o cadastramento do cliente nas transações de alto risco e na compensação de cheques.A Panini ValidatID está disponível, assim como diversas outras plataformas de escaneamento, incluindo a Panini Vision neXt™ e EverneXt™ scanners de cheques, além de scanners de documento de identidade e de passaportes compactos.Esta semana, a equipe da Panini lança a ValidatID na Convenção anual da ABA em Seattle, Washington. Visite o estande número 705 ou envie um e-mail para panini.marketing@panini.com e solicite uma demonstração pessoal. A plataforma também será apresentada na conferência WBR Future Branches em Austin, Texas, de 18 a 20 de novembro.Sobre a Panini Fundada em Turim, na Itália, a Panini possibilita aos clientes o aproveitamento das mudanças no mercado global de processamento de pagamentos há mais de 70 anos. A Panini tem uma vasta experiência em inovação tecnológica, potencializando o conhecimento da empresa nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. As soluções líder de mercado da Panini baseiam-se em recursos de engenharia de última geração e têm qualidade de produção certificada pela ISO 9001. A Panini conta com a maior base de implantação para sistemas de captura de cheques do mundo, além de oferecer uma ampla variedade de soluções transformadoras do setor, incluindo captura inteligente, emissão imediata e opções de identidade seguras para autenticação de clientes confiável e de fácil utilização. A empresa opera em escala global e conta com subsidiárias diretas nos Estados Unidos, responsável pela América do Norte, e no Brasil, pelo mercado latino-americano.Para mais informações, acesse www.panini.com.Jessica Back, área de comunicações jess.back@panini.com +1 937.291.2195