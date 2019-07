A partir de 1º de janeiro de 2020, o Ontario Teachers' nomeia Jo Taylor como presidente e diretor executivo efetivo, para suceder Ron Mock, que se aposenta no final do ano

TORONTO

Jo Taylor

Jo Taylor

Ron Mock

, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O Ontário Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') tem o prazer de anunciar a nomeação decomo seu novo presidente e diretor executivo a partir de 1º de janeiro de 2020., atualmente diretor executivo de desenvolvimento global, sucederá, que se aposentará no dia 31 de dezembro de 2019, depois de quase duas décadas no Ontario Teachers'.

Steve McGirr

Jo Taylor

"Escolhemos Jo porque será um excelente impulsionador da marca Ontario Teachers' e por sua capacidade de promover a eficácia global da organização e construir o futuro", disse, presidente da diretoria do Ontario Teachers. "Acreditamos queaprimorará a abordagem do fundo total, abordará os desafios do atual ambiente de investimentos e defenderá a tradição de cumprir com sucesso a promessa de pensão para os nossos associados. Ele também é conhecido por formar equipes multiculturais de alto desempenho no mundo todo".

A boa governança é um dos pilares da organização, e o processo abrangente de revisão de sucessão começou em 2018. A diretoria analisou um conjunto amplo e diversificado de candidatos, tanto dentro da organização quanto externamente, além de determinar que a organização tem um canal incrivelmente forte de talentos internos.

"A diretoria fez uma excelente escolha ao nomear Jo Taylor, e estou confiante de que, sob sua liderança estável e equilibrada, a organização e seus associados estarão em boas mãos", afirmou Mock. "Sua ampla experiência em investimentos globais nos últimos 35 anos, sua visão estratégica, sua paixão pelo Ontario Teachers' Pension Plan e seu sucesso fizeram de Jo uma excelente escolha. Com a experiência significativa que ele tem, sei que ele fará a diferença positiva ao fazer a organização progredir".

Jo Taylor ingressou no Ontario Teachers' em 2012, liderando as operações da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Posteriormente, assumiu a responsabilidade pelas operações da região Ásia-Pacífico, antes de ser nomeado para o cargo atual em agosto de 2018. Ele atualmente supervisiona as equipes de investimento que operam nos escritórios internacionais do Ontario Teachers', definindo estratégias, revisando propostas de investimento, gerenciando os principais relacionamentos e otimizando a alocação de recursos.

"Estou honrado com a confiança da diretoria ao me nomear como o novo diretor executivo e aguardo com expectativa o desafio de promover nossa competitividade global e garantir os melhores resultados possíveis para os associados, funcionários, patrocinadores de planos e parceiros de investimentos", disse ele. "Como resultado direto da visão e liderança estratégicas de Ron, o Ontario Teachers' está bem posicionado para o futuro. Ele norteou a organização durante um complexo panorama competitivo, garantindo a sustentabilidade do plano e aprimorando o nosso talento e tecnologia".

Ron Mock ingressou no Ontario Teachers' em 2001, tornando-se um respeitado e influente líder do setor da previdência no Canadá e no exterior.

"Ron fez um trabalho notável em promover o mandato global da Ontario Teachers'. Graças à sua liderança e visão, a organização está bem posicionada para cumprir, de maneira sustentável, sua missão. Ron também teve a perspicácia de se concentrar no que está por vir, tanto da perspectiva de investimentos como, à medida que a organização assume os desafios da tecnologia, inovação, atração e retenção de grandes talentos", observou McGirr.

"O Ontario Teachers' é a minha casa há quase 20 anos, sendo os últimos seis como diretor executivo", acrescentou Ron Mock. "Eu testemunhei a evolução do Ontario Teachers' de muitas maneiras ao longo do tempo. Mas, em nosso núcleo, o que permanece o mesmo é o impulso e a determinação da nossa equipe para fazer a coisa certa, para os associados e para as comunidades nas quais operamos. Foi um privilégio ter sido diretor executivo desta notável organização. Sei que Jo continuará a liderar para atingir novo nível de sucesso".

Sob a liderança de Ron Mock, o patrimônio líquido do Ontario Teachers' cresceu US$ 50,3 bilhões, para US$ 191,1 bilhões, em 31 de dezembro de 2018, acima dos US$ 140,8 bilhões, em 31 de dezembro de 2013. Durante este período, o fundo alcançou retorno líquido anual de cinco anos do fundo total de 8%, e valor líquido acumulado de cinco anos de US$ 14,2 bilhões, 1,5% acima do valor de referência da política. Ron Mock fez um trabalho excepcional de construção da perspectiva global do Ontario Teachers', garantindo a sustentabilidade do plano e moldando a marca, a cultura e o foco da organização em talentos. No cargo de diretor executivo, Ron supervisionou o crescimento dos escritórios do Ontario Teachers' em Londres e Hong Kong, além de tomar a decisão estratégica de que o escritório de Toronto mudaria de sua localização atual, em Yonge and Finch, para o centro da cidade em 2023. Ron Mock tem o crédito de ter feito a organização se tornar mais inovadora, em termos técnicos e na mentalidade. Ele continuará no cargo de diretor executivo até se aposentar, no final deste ano, e ajudará Jo Taylor a fazer uma transição tranquila e estável.

Sobre o Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan é o maior plano de pensão do Canadá, com US$ 191,1 bilhões em ativos líquidos em 31 de dezembro de 2018. Tem portfólio global diversificado de ativos, dos quais aproximadamente 80% são gerenciados internamente, e obteve retorno líquido anual total de 9,7% desde a fundação do plano, em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente, sediada em Toronto. Na região Ásia-Pacífico, o escritório está localizado em Hong Kong, e o da região da Europa, Oriente Médio e África fica em Londres. O plano de benefício definido, que é totalmente financiado, investe e administra as pensões dos 327.000 professores ativos e aposentados da província de Ontário. Para obter mais informações, visite otpp.com e siga-nos no Twitter @OppInfo.

