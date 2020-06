A Pew apoia 10 cientistas latino-americanos que avançam as descobertas em biomedicina

FILADÉLFIA, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Pew Charitable Trusts anunciou hoje os membros da turma de 2020 do Programa de Bolsas Pew em Ciências Biomédicas para a América Latina.

Os 10 bolsistas de pós-doutorado são oriundos de sete países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México e Peru. Eles receberão apoio financeiro durante dois anos para conduzir suas pesquisas em diferentes laboratórios nos EUA, onde trabalharão sob a orientação de pesquisadores eminentes em Ciências Biomédicas, inclusive ex-bolsistas do Programa Pew Scholars para Ciências Biomédicas e do Programa Pew-Stewart Scholars para Pesquisas sobre o Câncer.

"A busca das descobertas científicas exigem diferentes perspectivas do mundo inteiro", comentou Rebecca W. Rimel, presidente e CEO da Pew. "É um grande prazer para a Pew receber em nossa rede global de pesquisadores esses bolsistas latino-americanos, que explorarão novas fronteiras nas ciências biomédicas."

Os bolsistas que optarem por retornar à América Latina para criar seus próprios laboratórios de pesquisa receberão fundos adicionais da Pew. Cerca de 70% dos participantes seguiram esse caminho para contribuir com o desenvolvimento de uma comunidade de pesquisas biomédicas mais robusta na América Latina.

Os objetivos de pesquisa da turma de 2020 incluem como as células-tronco da leucemia evitam a detecção pelo sistema imunológico, como o vírus da influenza pode aumentar a suscetibilidade à pneumonia bacteriana secundária e como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) consegue se esconder silenciosamente dentro das células hospedeiras.

"Os bolsistas da turma de 2020 oferecem uma nova perspectiva que ajudará a avançar as descobertas em biomedicina", comentou Eva Nogales, Ph.D., professora do Departamento de Bioquímica, Biofísica e Biologia Molecular da University of California, Berkeley e presidente do comitê consultivo nacional do programa da Pew. "Ao colaborar com investigadores nos Estados Unidos e na América Latina, esses novos talentos ajudam no progresso científico das duas regiões."

Estes são os bolsistas latino-americanos da Pew para 2020, com seus respectivos mentores nos Estados Unidos:

Juan Carlos Balandrán, Ph.D.

Laboratório de Paul Frenette, M.D.

Albert Einstein College of Medicine

O Dr. Balandrán explorará como as células-tronco da leucemia evadem a detecção pelo sistema imunológico.

Gabriel Lozano Betancourt, Ph.D.

Laboratório de Seth Rakoff-Nahoum, M.D., Ph.D., bolsista de biomedicina da Pew em 2018

Boston Children's Hospital

O Dr. Betancourt explorará os mecanismos que permitem a um animal hospedeiro monitorar a qualidade de sua dieta e a função do seu microbioma.

Eunice Domínguez Martín, Ph.D.

Laboratório de Richard Youle, Ph.D.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health

A Dra. Domínguez Martín investigará os mecanismos moleculares envolvidos na relação entre a mitocôndria e a resposta imunológica inata.

Fabián Morales Polanco, Ph.D.

Laboratório de Judith Frydman, Ph.D.

Stanford University

O Dr. Morales explorará se as proteínas se reúnem em complexos multiproteicos à medida que são sintetizadas.

Luisa Maria Nieto Ramirez, Ph.D.

Laboratório de Tim van Opijnen, Ph.D.

Boston College

A Dra. Nieto Ramirez examinará como o sistema imunológico reconhece e elimina o Streptococcus pneumoniae, micróbio causador da pneumonia.

Luciana Pádua Tavares, Ph.D.

Laboratório de Bruce Levy, M.D.

Brigham and Women's Hospital e Harvard University

A Dra. Tavares investigará como a infecção com o vírus influenza pode aumentar a suscetibilidade à pneumonia bacteriana secundária.

Jeffrey Roberto Reina Garciasalas, Ph.D.

Laboratório de Tony Hunter, Ph.D.

Salk Institute for Biological Studies

O Dr. Reina Garciasalas explorará se o câncer de mama apresenta padrões alterados de fosforilação da histidina.

Estefanía Sánchez Vásquez, Ph.D.

Laboratório de Magdalena Zernicka-Goetz, Ph.D.

California Institute of Technology

A Dra. Sánchez Vásquez investigará as consequências das células com cromossomos anormais e como elas interagem com células normais durante o desenvolvimento inicial dos mamíferos.

Gustavo Vasen, Ph.D.

Laboratório de Leor Weinberger, Ph.D., bolsista de biomedicina da Pew em 2008

Gladstone Institutes

O Dr. Vasen investigará como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) consegue se esconder silenciosamente nas células hospedeiras, ressurgindo quando as condições são mais favoráveis.

Miguel Villavicencio Camarillo, Ph.D.

Laboratório de Charles Zucker, Ph.D., bolsista de biomedicina da Pew em 1988

Columbia University

O Dr. Villavivencio identificará os circuitos do cérebro associados ao nosso apetite insaciável pelo açúcar.

