A Polyplastics lança novo grau de PBT retardante de chamas DURANEX(R) com baixa distorção e resistente à hidrólise para aplicações automotivas

TÓQUIO, 2 de outubro de 2019

TÓQUIO, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Group anunciou o lançamento de um novo grau de polibutileno tereftalato (PBT), DURANEX(R), que tem as incríveis propriedades elétricas tradicionais encontradas no PBT, enquanto também oferece outros importantes atributos de desempenho. O DURANEX(R) 750AM é um grau de retardante de chamas (FR – flame-retardant) reforçado com vidro a 30% com baixa distorção, alta rigidez e resistência ao calor e à umidade (resistente à hidrólise).

(Imagens: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201909241212/_prw_PI1fl_6JmCISox.jpg)

O DURANEX(R) 750AM é especialmente adequado para aplicações automotivas, tais como dispositivos de comunicações e partes de alta pressão para veículos elétricos (EVs – electric vehicles) e veículos elétricos híbridos (HEVs – hybrid electric vehicles).

Até o presente, tem sido difícil satisfazer as exigências tanto de resistência às chamas quanto da resistência à hidrólise porque a resistência à hidrólise tipicamente diminui com a adição de um componente resistente às chamas (FR – flame-retardant). Houve uma crescente demanda por materiais FR no mercado automotivo para uso em dispositivos de comunicações e peças de alta pressão para EVs e HEVs. Esses materiais têm também que atender à demanda do setor automobilístico por alta durabilidade e excelente formabilidade. O DURANEX(R) 750AM e outros PBTs também atendem às demandas das aplicações elétricas e eletrônicas.

A Polyplastics pode produzir materiais de PBT de baixa distorção tais como o DURANEX(R) 750AM através de três métodos. No primeiro, a taxa da anisotropia do encolhimento pode ser reduzida através do uso de enchimentos esféricos e em forma de placas com baixas proporções de aspecto em vez de enchimentos de fibras. Isso reduz a distorção, mas pode também afetar de forma adversa a força mecânica.

No segundo, o valor absoluto da taxa de encolhimento pode ser reduzido pela formação de ligas com resinas amorfas tais como o policarbonato (PC) e o Estireno Acrilonitrilo (SAN). Esse método resulta em pequena redução da força mecânica, enquanto que a resina amorfa tem também um efeito nas propriedades térmicas e outros fatores. No terceiro, a melhoria da capacidade de fluxo e a redução da distribuição da pressão (distribuição da taxa de encolhimento) dentro da cavidade podem reduzir a distorção, porém não tanto quanto os dois métodos mencionados acima.

Visite também o endereço: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_750am/index.html

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Group é uma líder global no desenvolvimento e produção de soluções termoplásticas para a engenharia. O amplo portfólio de produtos da empresa inclui polibutileno tereftalato (PBT), polioximetileno (POM), sulfeto de polifenileno (PPS), polímero de cristal líquido (LCP) e copolímero de olefina cíclica (COC). Com mais de 50 anos de experiência, a empresa conta com uma forte rede global de recursos de P&, produção e vendas.

DURANEX(R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

