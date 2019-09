A primeira moeda de folha de bordo pulsante do mundoPR Newswire

OTTAWA, Ontário, 3 de setembro de 2019

A Royal Canadian Mint tem orgulho de lançar uma inovação numismática de sua ambiciosa e criativa equipe de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhando com o Centro de Pesquisa em Fotônica da Universidade de Ottawa, a equipe de P& criou a moeda de $ 10 em prata fina 2020, a folha de bordo pulsante, entalhada com uma variedade de espelhos de escala submilimétrica, na forma de uma folha de bordo, no verso desta moeda de prata pura 99,99%. Com dimensões e orientações precisas, esses espelhos em miniatura produzem um design que parece expandir e contrair a cada inclinação da moeda.

Outra maravilha numismática é a moeda de $ 50 em prata fina 2020 – formas reais: o mergulhão comum. Pela primeira vez, o icônico mergulhão, projetado pelo artista Robert-Ralph Carmichael, para a moeda de um dólar de circulação do Canadá tem invólucro circular. O resultado é uma moeda de prata pura banhada a ouro, de formato exclusivo, cravada na silhueta do mergulhão, flutuando nas águas paradas de um lago, exatamente como aparece no "mergulhão" do Canadá. Este é o primeiro de uma série que dará vida às formas dos designs clássicos de moedas de circulação do Canadá, feitos com mais de três onças de prata pura.

Elevando totalmente o nível do relevo do entalhe está a moeda de $ 250, com relevo ultra-alto, em prata fina 2019 – Dia D: uma retrato no tempo. Honrando os heróis canadenses do desembarque do dia D, em 6 de junho de 1944, em Juno Beach, esta moeda de relevo ultra-alto é o produto da estreita colaboração entre um veterano, um colecionador militar e o autor W. E. Storey, CD e o entalhador da Mint, Traian Georgescu. Reunidos pela gerente de produto Erica Maga, que queria que o tributo final da Casa da Moeda aos veteranos do Dia D captasse toda a escala da operação, eles estudaram dezenas de fotografias do desembarque histórico. Juntos, criaram uma visão aérea da cena que se desenrolou em Bernières-sur-Mer, com profundidade excepcional, em larga escala, e relevo de quase 4 mm de altura, em uma moeda de prata pura 99,99% de um quilo.

Outras moedas primorosamente criadas a serem lançadas este mês são:

moeda de ouro puro de $ 200 2019, pelo 40º aniversário da GML, uma moeda de duas onças, comemorando o design exclusivo do verso do bordo de açúcar de uma das moedas de ouro puro mais cobiçadas do mundo; moeda de $ 100 em prata fina 2019, Yousuf Karsh: o leão que ruge, a terceira de uma série de moedas de 10 onças, comemorando o famoso trabalho do fotógrafo canadense, com a reprodução de seu lendário retrato de Winston Churchill; as moedas de $ 1 em prata fina 2020 e a de $ 200 de ouro puro, Peace Dollar, um par de moedas em alto relevo meticulosamente entalhadas, com design da entalhadora aposentada da Mint, Susan Taylor; o conjunto fracionário de folha de bordo em prata fina 2020, com cinco moedas de prata pura 99,99%, com peças variando de 1 onça a 1/20 de onça. O verso de 1 onça tem o design da artista Lisa Thomson Khan, de uma folha de bordo vermelha de cores vivas e um elemento Swarovski®, bem como das barras de abertura do O Canada, adotadas oficialmente como hino nacional do Canadá em 1980; a moeda de $ 10 em prata fina 2019 com aprimoramento de cores – 50 anos da Lei das línguas oficiais; a moeda de $ 500 em prata fina 2019 do Brilliant Mastery do Canadá, uma colaboração entre as artistas Cathy Sabourin e Tony Bianco, que projetaram uma moeda de prata pura ornamentada de cinco quilos, mostrando os brasões provinciais e nacionais do Canadá; a moeda de $ 30 em prata fina 2019 – aves majestosas em movimento: corujões orelhudos, a moeda colorida com design de Pierre Leduc, com um holograma de múltiplas estruturas, que simula o movimento dos pássaros em voo; o conjunto de duas moedas 2019 – Yin e Yang, com moedas de ouro puro e prata em forma de lágrima com design de Aries Cheung; o conjunto de presentes de Natal 2019; a moeda de $ 3 em prata fina 2019 – em comemoração à diversão e às festividades canadenses – prova de vinhos, criada por Steve Hepburn; e a moeda de $ 5 em prata fina 2019 – série do zodíaco: libra, criação de Jori Van Der Linde.A cunhagem, os preços e as informações completas sobre cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" (Compre) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser encomendados diretamente da Casa da Moeda, pelo telefone 1 (800) 267-1871, no Canadá, 1 (800) 268-6468, nos EUA ou no site da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas lojas da Royal Canadian Mint, em Ottawa e Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores, incluindo as agências participantes do Correio do Canadá.

Sobre a Royal Canadian MintA Royal Canadian Mint (Real Casa da Moeda do Canadá) é a corporação da Coroa, responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas de moeda do mundo, oferecendo inúmeros produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade, além de serviços relacionados em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite o site www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

