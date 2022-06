A Bybit, uma exchange de criptomoedas com um dos maiores interesses abertos em futuros de BTC, anunciou a consolidação de seu mercado de trading de opções em uma das stablecoins mais confiáveis do mundo, USDC. Ao contrário dos contratos liquidados com Bitcoin, o uso de USDC pela Bybit permite preços estáveis durante toda a duração de cada contrato.

Os usuários do Bybit que negociam opções liquidadas pelo USDC no estilo europeu também se beneficiarão da recém-lançada conta de margem unificada, que oferece uma estrutura de negociação de derivativos completamente nova. Os usuários podem usar todos os ativos de sua conta como garantia para negociar contratos de opções USDC, bem como perpétuos.

A conta de margem da carteira Bybit admite o uso de ativos USDT, USDC, BTC e ETH como garantia e mais ativos serão adicionados em breve. Essas funcionalidades consolidam a reputação da Bybit como uma plataforma de trading totalmente integrada, com um sistema de servidor dual dedicado que garante 99,9% de tempo de atividade.

De fato, a Bybit teve uma taxa de aumento de 99,99% ao longo do ano, com um desempenho do motor de negociação de 100.000 rps e um histórico de processamento de 30.000 transações em seu pico máximo. Além disso, a Bybit oferece aos usuários de negociação a possibilidade de negociar por um mês com o nível de taxa mais baixo, geralmente reservado para VIPs. Isso equivale a um desconto de 60% em comparação com o padrão da indústria.

Além de ter a melhor liquidez em tela do mercado, a Bybit aposta por uma comunicação aberta e transparente. Suas taxas baseadas em níveis são estruturadas de forma transparente, sem taxas ocultas por nível, nem cláusulas ocultas de não liquidação.

Trading de opções de criptomoeda

Atualmente, o volume total de opções de criptomoedas representa apenas uma pequena fração do volume total de negociação de derivativos de criptomoedas. Ao contrário dos mercados tradicionais, a maioria das opções de criptomoedas são marginalizadas e liquidadas na mesma moeda, ou seja, o BTC é usado como moeda de garantia e de liquidação para opções de BTC. Pela primeira vez no trading de criptomoedas, a Bybit oferece opções que se liquidam em USDC, uma stablecoin vinculada ao dólar. As opções Bybit também oferecem um sistema de margem de carteira semelhante ao de SPAN.

“Estamos muito satisfeitos com o lançamento de nosso produto de trading de opções”, disse Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit. “Recebemos feedback muito positivo de nossos usuários que adoram nossos produtos por serem fáceis de usar, juntamente com nosso suporte ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos ajudando todos os traders a levar a negociação para o próximo nível com uma ampla gama de produtos financeiros. Nossa plataforma de derivativos tem a melhor liquidez do mundo e a margem mais ajustada, por isso garantimos aos traders o melhor preço e a melhor execução do mercado, mesmo em períodos de extrema volatilidade”.

Sobre Bybit

A Bybit é uma bolsa de criptomoedas fundada em março de 2018 que oferece uma plataforma profissional onde os traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo ultrarrápido de combinação, excelente atendimento ao cliente e comunidades multilíngues. A empresa oferece serviços de comércio online inovadores e produtos de mineração na nuvem, bem como suporte de API, para clientes profissionais e do retail em todo o mundo, e se esforça para ser a bolsa mais confiável. A empresa oferece serviços on-line inovadores de negociação à vista e derivativos, produtos de mineração e staking, bem como suporte de API, para clientes de varejo e profissionais em todo o mundo, e se esforça para ser a bolsa mais confiável para a classe de ativos digitais.A Bybit é uma parceira da equipe de corrida Oracle Red Bull Racing Fórmula 1, das equipes de esports NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made In Brazil (MIBR) e Oracle Red Bull Racing Esports, bem como do clube de futebol Borussia Dortmund na Alemanha e Avispa Fukuoka no Japão.

