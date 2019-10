A Rapyd consegue US$ 100 milhões em financiamento para impulsionar expansão global da Fintech-como-serviçoOs investidores incluem Oak HC/FT, Tiger Global, Coatue, Stripe, General Catalyst, Target Global e Entrée CapitalPR Newswire

LONDRES e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 1 de outubro de 2019

LONDRES e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Rapyd, uma provedora global de tecnologia financeira como serviço (Fintech-as-a-service), anunciou hoje uma rodada de financiamento de US$ 100 milhões, liderada pela Oak HC/FT com a participação da Tiger Global, Coatue, General Catalyst, Target Global, Stripe e Entrée Capital. No início desse ano, a Rapyd levantou US$ 40 milhões de financiamento da série B.

Com este novo investimento a empresa continuará a desenvolver sua plataforma unificada de tecnologia baseada em nuvem, a qual ajuda as empresas a rapidamente integrarem Fintech e capacidades de pagamentos em qualquer aplicação comercial. O financiamento também será utilizado para desenvolver ainda mais a Rede Global de Pagamentos da Rapyd, a qual ajuda as empresas a se expandirem nos mercados locais e internacionais, alcançando mais de quatro bilhões de consumidores com uma ampla série de métodos de pagamentos locais, além dos cartões de crédito. A Rapyd está abrindo o caminho para a onda de crescimento da Fintech e da modernização comercial que está sendo assumida pelos vendedores através do comércio eletrônico, plataformas de economia sob demanda (gig economy), instituições financeiras e fornecedores de tecnologia, que procuram fornecer experiências altamente localizadas para os clientes.

"Estamos empolgados por trabalharmos com a Oak HC/FT, Tiger Global, Coatue e nossos outros investidores de longo prazo para continuarmos a construir e lançar nossa plataforma de Fintech-como-serviço globalmente", disse Arik Shtilman, co-fundador e CEO da Rapyd. "O comércio global está em um ponto crítico de inflexão na medida em que as empresas são pressionadas a lançarem novos aplicativos, processos e aceitarem métodos de pagamentos locais, desembolsarem fundos e gerenciarem riscos e cumprimento, para que possam oferecer experiências altamente localizadas para os clientes sem terem que construir sua própria infraestrutura. A expectativa atual é de que isso terá que acontecer em todo o mundo para incentivar o crescimento para novos mercados. Como mais do que a metade de todas as transações de todo o mundo são facilitadas através de transferências bancárias e dinheiro em espécie, os comerciantes acham cada vez mais difícil habilitar digitalmente métodos de pagamento locais e processar vendas internacionais que são necessários para a expansão internacional".

"Na medida em que os serviços financeiros se tornam cada vez mais digitais e globais, a abordagem de fintech-como-serviço da Rapyd tem um tremendo potencial de crescimento", disse Tricia Kemp, co-fundadora e sócia-gerente da Oak HC/FT. "Estamos emocionados por apoiarmos e nos unirmos à equipe da Rapyd na media em que eles enfrentam um dos maiores desafios dos serviços financeiros, ajudando as empresas a navegarem pela complexidade dos pagamentos digitais locais e internacionais"

"Estamos felizes por nos tornarmos investidores na Rapyd e acreditamos que a empresa está permitindo que as empresas internacionais de Internet melhorem sua habilidade de aceitar pagamentos locais em mercados emergentes. Estamos impressionados com Arik e sua equipe e com a plataforma diferenciada que a Rapyd construiu", disse Scott Shleifer, sócio da Tiger Global Management.

A Rapyd apoia a expansão de empresas locais e internacionais em qualquer tipo de aplicação comercial ou de Fintech, a partir de uma plataforma unificada e através do gerenciamento da complexidade de conectar sistemas de pagamentos locais distintos, integrando qualquer método de pagamento local e assegurando que as regulamentações locais e exigências de conformidade sejam cumpridas.

A plataforma de Fintech-como-serviço da Rapyd fornece uma série de capacidades, incluindo:

A habilidade de aceitar dinheiro em espécie, transferências bancárias, carteiras eletrônicas e pagamentos em cartões de débito locais em mais de 100 países; Pagamentos em mais de 170 países; Liquidação em várias moedas em um único arquivo com 65 moedas; Serviços avançados de câmbio internacional em tempo real, o qual, em média, proporciona um custo mais baixo para os clientes e seus consumidores e são mais rentáveis, devido à avançada tecnologia de cobertura cambial (FX hedging); Serviços completos globais de Conheça Seu Cliente (KYC - Know Your Customer), Anti-Lavagem de Dinheiro (AML - Anti-Money Laundering) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT - Counter Financing Terrorism).Sobre a Oak HC/FTFundada em 2014, a Oak HC/FT é o principal fundo de investimento no crescimento empresarial do setor de Informações e Serviços de Saúde ("HC") e de Tecnologia de Serviços Financeiros ("FT"). Com US$ 1,9 bilhão de ativos sob gestão, nos concentramos em impulsionar a transformação nesses setores, fornecendo aos empreendedores e às empresas assessoria estratégica, participação a nível de diretoria, execução do plano de negócios e acesso à nossa extensa rede de líderes do setor. A Oak HC/FT está sediada em Greenwich, Connecticut, com escritórios em Boston e San Francisco. Siga a Oak HC/FT no Twitter, LinkedIn e Medium.

Sobre a Tiger GlobalA Tiger Global Management, LLC é uma empresa de investimentos que emprega capital em todo o mundo. Os investimentos fundamentalmente orientados se concentram principalmente nos setores globais de Internet, software, tecnologia financeira, de consumo e industrial. A estratégia de participações privadas (private equity) da empresa tem um horizonte de dez anos e está direcionada para empresas privadas orientadas pelo crescimento. Tais investimentos incluíram a JD.com, Flipkart, Spotify, Harry's, Warby Parker, Peloton, Facebook, LinkedIn, Yandex, Mail.ru Group, Despegar e Ola. Os esforços de participações públicas enfatizam a profunda diligência prévia em empresas individuais e temas seculares de long prazo. A Tiger Global Management, LLC foi fundada em 2001 e está sediada em Nova York, com escritórios afiliados em Hong Kong, Singapura, Bangalore e Melbourne.

Sobre a RapydA Rapyd ajuda as empresas a criarem excelentes experiências no comércio local em qualquer lugar. As firmas mais inovadoras de comércio eletrônico, firmas de tecnologia e mercados de todo o mundo utilizam nossas plataformas de Fintech-como-serviço: Cobrança (Collect), Pagamentos (Disburse), Carteira (Wallet) e Emissão (Issuing) para integrarem perfeitamente capacidades de fintech e pagamentos em suas aplicações. Através do acesso à Rede Global de Pagamentos da Rapyd, as empresas podem acessar mais de 500 tipos de pagamentos locais, incluindo transferências bancárias, carteiras eletrônicas e dinheiro em espécie em mais de 100 países. Agora as firmas de comércio eletrônico, tecnologia e mercados podem se concentrar em aumentar novos mercados e alcançarem bilhões de consumidores, em vez de construírem infraestrutura. Os investidores incluem Oak HC/FT, Tiger Global, General Catalyst, Stripe, Target Global, Coatue, Entrée Capital, IGNIA e TAL Capital. Para mais informações visite o endereço www.rapyd.net.

Contato com a mídia:Michael Gallo212-239-8594

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004343/Rapyd_Founders.jpg

FONTE Rapyd