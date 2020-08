A TCL lança o mais novo processador inteligente na IFA 2020 com o tema #SwitchOnPossibilityVenha experimentar o estilo de vida AIxIoT (inteligência artificial e Internet das Coisas) da TCL com avanços inteligentes, uma visão geral impressionante dos dispositivos domésticos inteligentes conectados e anúncios de patrocínio altamente antecipados

HONG KONG

, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), um dos players dominantes no setor global de TV e empresa de eletrônicos de consumo líder que lançou vários modelos de TVs QLED em 2020 com o objetivo de tornar a vida inteligente por meio de tecnologia inovadora, chegará à Conferência de Imprensa Global (Global Press Conference, GPC) da IFA 2020 com o mais novo processador audiovisual inteligente, entre inúmeros eletrodomésticos inteligentes e patrocínios altamente antecipados com o tema "ligue a possibilidade" (#SwitchOnPossibility).

Por já ser uma marca de produtos eletrônicos de crescimento rápido, graças às suas soluções avançadas de TV, alto-falantespremiados, assistentes móveis digitais inteligentes e dispositivos móveis preferenciais impulsionados pela estratégia AIxIoT em andamento, a TCL continua a aperfeiçoar e ampliar os limites de sua tecnologia de exibição e áudio para oferecer aos usuários a mais alta experiência de entretenimento de forma mais conectada e envolvente. A TCL elevará o nível mais uma vez e revelará um processador audiovisual inteligente na Conferência Global de Imprensa IFA 2020, no dia 3 de setembro de 2020, para onde estará voltada a atenção da mídia e da indústria.

"Na IFA 2020, veremos o poder da tecnologia inteligente como ferramenta para unir, ensinar e compartilhar em momentos desafiadores. O setor cresceu e se adaptou ao lado dos consumidores, à medida que descobrimos maneiras novas e inovadoras de nos mantermos conectados. Ao avançar, estamos comprometidos em fornecer os melhores produtos e serviços inteligentes aos usuários do mundo todo", disse Kevin Wang, diretor executivo da TCL Industrial Holdings e TCL Electronics.

As notícias da TCL na IFA2020 acontecerão no endereço Messedamm 22, 14055, em Berlim, e serão transmitidos ao vivo pelo site https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html.

Conferência Global de Imprensa IFA 2020 da TCL:

Data: 3 de setembro de 2020

Horário: 13h às 13h45 (horário de verão europeu central)

Ao vivo: Messedamm 22, 14055, Berlim, ou pelo site https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo de crescimento rápido e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, hoje opera em mais de 160 mercados mundiais. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou em 2º lugar no mercado global de TVs em termos de volume de vendas em 2019. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, como TVs, áudio e eletrodomésticos inteligentes.

