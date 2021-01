A TCL reafirma seu pioneirismo na indústria global de TVs ao apresentar as TVs 2021 Mini LED, QLED e 4K HDR na CES 2021

HONG KONG

4K

, 11 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma das empresas dominantes na indústria global de TVs e uma empresa líder em produtos eletrônicos de consumo, apresentou suas mais novas TVs Mini LED, QLED eHDR sob sua estratégia de IA x IoT voltada para o futuro na CES 2021.

A TCL está assumindo a liderança em tecnologia de tela global na CES 2021. Este ano, está introduzindo três TVs Mini LED, QLED e 4K HDR que vão além do desempenho de imagens poderosas e oferecem uma ampla gama de recursos de estilo de vida para novas gerações.

C825 – Desempenho Premium - 4K Mini LED

4K

A mais recenteMini LED TV C825 da TCL eleva nossos padrões de visualização de TV e jogos de vídeo para o próximo nível. A C825 é um acréscimo importante no compromisso contínuo da TCL com a tecnologia de tela Mini LED.

A C825 adota o modo de luz de fundo direto reduzindo o tamanho do grão do LED tradicional para 100 ~ 200 µm. Milhares de unidades de controle de luz são utilizadas para aumentar o número de fontes de luz de fundo. Combinado com a matriz completa, o ajuste de brilho regional direcionado ultra-alto é realizado para trazer uma melhor experiência visual.

Apresentando a tecnologia Quantum Dot Display, a C825 combina luz e cor, gama mais alta e controle de luz mais preciso para obter o efeito de qualidade de imagem final.

O C825 também possui tecnologia de imagem Dolby Vision HDR, oferecendo imagem ultravívida que dá vida ao entretenimento, e Dolby Vision IQ, que aproveita toda a inteligência do C825 para oferecer uma imagem perfeita em sua sala a cada momento, ajustando-se dinamicamente à mudança de luz na sala e os tipos de conteúdo que estão sendo reproduzidos, maximizando todas as capacidades da TV.

Com qualidade audiovisual suprema juntamente com o Imax Enhanced, o C825 proporcionará diversão incomparável aos consumidores em casa.

Para tornar as imagens em movimento mais suaves e os jogos de vídeo mais envolventes, o C825 utiliza o monitor de baixa reversão de 120Hz MEMC e 120Hz.

Além disso, uma porta HDMI 2.1 de 4 vias, VRR, ALLM, eARC, WiFi6 e baixo atraso de entrada fornecem aos fãs de jogos gráficos mais rápidos e suaves e melhores efeitos sonoros. Uma câmera magnética split-type 4M Pixel oferece excelentes interações visuais e de áudio para experiências de videochamada superiores.

C725 – Centro de Entretenimento Superior QLED 4K

4K

Elevando a tecnologia Quantum Dot Display a um novo nível, a TV TCL C725 QLEDoferece um valor excelente para aqueles que desejam entretenimento doméstico interativo de alta qualidade como parte de um estilo de vida conectado e inteligente.

Com quase 100% de gama de cores ultra-alta (DCI-P3), a tecnologia Quantum Dot Display no C725 oferecerá cores ainda mais vibrantes e diversificadas, sem as limitações de menor volume de cor ou vida útil mais curta encontradas em outras tecnologias de cores.

A imagem ultravívida do Dolby Vision e o áudio imersivo do Dolby Atmos, juntamente com a Onkyo, fazem uma festa audiovisual. O motor AiPQ da C725 alterna todo o potencial das TVs de tela grande da TCL com otimização em tempo real para diferentes gêneros de entretenimento ou conteúdo.

Os usuários podem desfrutar do controle de voz hands-free 2.0, do Google Duo e do conteúdo ilimitado da Netflix, do Amazon Prime Video, do Google play &Movie, da Disney+ e muito mais, adicionando ao prazer de uma vida inteligente.

Além disso, a C725 suporta MEMC e HDMI 2.1 para oferecer imagens sempre suaves, mesmo em cenas de ação em movimento rápido.

P725 –TV 4K HDR preferencial com Dolby Experience

4K

O TCL P725 é uma TV deHDR com tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos, oferecendo uma experiência deslumbrante, de alta qualidade, detalhada, especialmente imagens de movimento dinâmicas e áudio imersivo.

O Dolby Vision é uma tecnologia de imagem avançada que combina alta faixa dinâmica (HDR) com ampla gama de recursos de cores para oferecer qualidade de imagem ultravívida com incrível brilho, contraste, cor e detalhes.

O processamento de imagens em movimento MEMC suave como a seda garante um desempenho de imagem mais nítido, sem desfoque e estável em cenas de movimento rápido e repletas de ação.

A P725 também suporta a tecnologia Dolby Atmos, fazendo você mergulhar em seu entretenimento favorito com som que se move ao seu redor com um realismo de tirar o fôlego, oferecendo uma clareza incrível e detalhes que permitem que você ouça detalhes que nunca ouviu antes.

O controle com comando de voz hands-free TCL 2.0 do P725 libera você do controle remoto. Troque de canal, defina lembretes e explore os serviços de streaming por meio de comandos de voz simples. A P725 também oferece experiência de entretenimento aprimorada com o mais recente no sistema operacional Android TV. Seu design de acabamento metálico com milímetros de espessura oferece um sentido mais amplo para entretenimento.

*A aparência do produto, as funcionalidades e as disponibilidades podem diferir entre países/regiões.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma fabricante de eletrônicos de consumo de crescimento rápido e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, a empresa hoje atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a TCL ficou em 2º lugar no mercado global de TVs no segundo trimestre de 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, incluindo TVs, áudio e eletrodomésticos inteligentes.

