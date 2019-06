A TERRAVION ANUNCIA INTEGRAÇÃO COM O FARMBOX

A integração agora permite que usuários do Farmbox acessem perfeitamente, direto de suas contas, as imagens de alta resolução da TerrAvion.

San Leandro, CA, June 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TerrAvion está animada em anunciar a integração com a plataforma Farmbox, um dos maiores sistemas de solução para gestão e operações do campo no Brasil. Esta integração dá aos produtores fácil acesso às imagens aéreas de alta resolução da TerrAvion, dando suporte ao gerenciamento de informações e operações do Farmbox. A plataforma Farmbox estimula melhorias na fazenda, incentivando uma abordagem completa dos sistemas para o planejamento e administração do agro, permitindo a visualização de aplicações e outras operações comparadas às imagens de alta resolução da TerrAvion, garantindo assim que todos estejam trabalhando em uma mesma página.



“Quando você reúne a plataforma Farmbox e o fornecedor líder mundial de imagens aéreas de alta resolução, os agricultores acabam ganhando com maior precisão para apoio em decisões agronômicas”, diz Pericles Briante, vice-presidente regional de vendas da TerrAvion. “Estamos orgulhosos de firmar essa parceria com o Farmbox. Com a integração seremos ainda mais capacitados para promover a agricultura sustentável, otimizando o rendimento das culturas”.

“As imagens de alta resolução e baixo custo da TerrAvion complementam nossa plataforma, pois ajudam nossos clientes a gerenciar suas fazendas e insumos com maior eficiência”, disse André Guerreiro Cantarelli, CEO da Checkplant . “Ser capaz de monitorar sua fazenda, de forma mais fácil, através de imagens de alta resolução resulta em otimização de insumos, economia de despesas e aumento de produtividade”.



O Farmbox é um software único de gerenciamento de lavouras que ajuda os agricultores a melhorar a eficiência e a lucratividade através de um melhor gerenciamento de suas operações. Por meio de um aplicativo próprio que pode trabalhar offline no campo, os usuários podem tomar decisões com precisão e agilidade. A empresa fornece uma ferramenta robusta de monitoramento de campo que ajuda os agricultores a economizar tempo e melhorar a qualidade de operações com gerenciamento em tempo real de ameaças à produtividade permitindo uma ação rápida, antes que o rendimento seja afetado.

Sobre a TerrAvion: A TerrAvion ajuda as propriedades a adotar uma abordagem de alta tecnologia para melhorar o rendimento e a receita com o maior serviço de imagens aéreas e processamento de dados para agricultura em nuvem. Fornecemos, desde aos produtores pequenos até às maiores empresas do agronegócio, imagens e dados atualizados que detalham com precisão as condições de cada hectare, ajudando a identificar os problemas de forma preventiva, antes até mesmo de começar a causar danos maiores. Fundada em 2013, os investidores incluem Merus Capital, Initialized Capital, 10x Group e Y Combinator. Para mais informações, visite www.terravion.com ou siga @TerrAvionBR no instagram ou fb.com/TerrAvionBR

Sobre a Checkplant: A Checkplant desenvolveu soluções e tecnologias de software, como o Farmbox, para o setor agrícola desde a sua fundação em 2003. Farmbox é um de seus produtos mais recentes, que começou com um forte foco na identificação e georreferenciamento de áreas com incidência de pragas, medindo a densidade e gravidade das infestações com grande precisão antes de se expandir para outras áreas, facilitando o manejo e atitudes corretivas. Para mais informações sobre o Farmbox acesse: http://www.farmbox.com.br/ e acompanhe as redes sociais: @farmboxapp.

Media contacts:

Ria Van Hoef

TerrAvion

+1 510 399 8796

ria@terravion.com

Mauro Ohara

TerrAvion Brazil

+55 (65) 996 156 792

mauro.ohara@terravion.com