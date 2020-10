A Uphold lança negociações de ações norte-americanas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para trazer a acessibilidade instantânea dos mercados de ativos digitais às ações dos EUA

SÃO FRANCISCO, 7 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A plataforma de dinheiro digital Uphold lança hoje o único serviço de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana para ações públicas norte-americanas*. Até agora, os investidores de varejo só podiam negociar ações dos EUA das 9h30 às 16h, horário do leste dos EUA, em dias úteis.

Essas horas limitadas têm impedido os investidores internacionais de participarem do maior e mais dinâmico mercado de ações do mundo. Se você quiser comprar e vender ações dos EUA em Delhi, na Índia, por exemplo, só poderá fazê-lo das 19h às 2h30 do horário local.

Agora, a Uphold permite que investidores em quase 200 jurisdições negociem participações em ações dos EUA 24 horas por dia e continuamente ao longo do ano, o que traz a conveniência e acessibilidade dos mercados de ativos digitais às ações dos EUA. O serviço não está disponível nos Estados Unidos e em alguns outros países.

"A negociação de ações dos EUA ficou presa no século 20 com horários de mercado arcaicos que não atendem mais às expectativas da geração Y que cresceu com mercados de ativos digitais 'sempre abertos'", disse J.P. Thieriot, CEO da Uphold. "As ações como Tesla e Apple são continuamente afetadas por um ciclo de notícias 24 horas que não para quando os mercados de Nova York fecham."

"Com a Uphold, agora você pode comprar e vender participações em ações dos Estados Unidos sempre que quiser - antes do café da manhã, no fim de semana, em um feriado - e imediatamente fazer negócios com base em informações extraídas das últimas notícias econômicas e da empresa. Em teoria, as pessoas deveriam ser capazes de investir com mais eficácia, pois podem ter uma vantagem de tempo natural."

A introdução da negociação 24/7 representa uma extensão importante do serviço de ações fracionárias da Uphold, que permite aos usuários investir tão pouco quanto US$ 1 e comprar participações fracionárias em ações dos EUA, como Google e Amazon.

"Se você mora na América Latina, por exemplo, comprar ações de grandes nomes dos EUA continua sendo um sonho para a maioria das pessoas", explicou Thieriot. "Por exemplo, a Amazon é negociada a cerca de US$ 3.000* por ação - muitas vezes o salário médio mensal em alguns países." Estamos realmente orgulhosos de estar nivelando o campo de atuação para que as pessoas em praticamente qualquer lugar possam investir o máximo que puderem em ações dos EUA - quando quiserem."

A Uphold oferece suporte a 50 ações dos EUA, representando os símbolos mais ativos por volume na NASDAQ no início de 2020. Além disso, existem 36 ativos digitais, quatro metais preciosos e 27 moedas nacionais.

A plataforma de múltiplos ativos oferece uma experiência de negociação completamente única, permitindo aos usuários negociar entre investimentos em diferentes classes de ativos em uma única negociação. O Euro to Tesla, por exemplo, é um comércio contínuo na Uphold e não envolve conversão manual em dólares americanos.

* Algumas corretoras permitem que certos ETFs negociem 24 horas por dia, 7 dias por semana, fora dos feriados.

** No momento da escrita: 12h BST 24 de setembro de 2020

Sobre a Uphold

Uma plataforma de dinheiro digital que atende a mais de 3 milhões de clientes em mais de 150 países. A Uphold gerou quase US$ 7 bilhões em transações desde seu início em 2014. A empresa do Vale do Silício abre cerca de 10.000 contas por dia conforme os consumidores procuram uma casa mais versátil e econômica para suas vidas financeiras. Aproveitando a tecnologia de blockchain, a plataforma oferece aos consumidores e empresas fácil acesso a 36 ativos digitais, 27 moedas nacionais, quatro metais preciosos e 50 ações fracionárias dos EUA. A experiência única de negociação da Uphold - 'Qualquer coisa para qualquer coisa' - permite que os clientes negociem diretamente entre as classes de ativos, economizando tempo e dinheiro. A Uphold apoia a inclusão financeira, permitindo que clientes de praticamente qualquer lugar abram uma conta em menos de um minuto e negociem sem valores mínimos de investimento. Os clientes podem enviar dinheiro para praticamente qualquer pessoa com um endereço de e-mail gratuitamente.

