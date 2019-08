A Van Drunen Farms e a SouthAm Freeze Dry anunciam nova parceria empresarial

MOMENCE, Illinois

, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A família de empresas("Van Drunen Farms") e a("SouthAm") anunciaram hoje uma nova parceria, pela qual a Van Drunen Farms assumirá participação majoritária na SouthAm.

A Van Drunen Farms, sediada em Momence, Illinois, Estados Unidos, é líder mundial em agricultura, ciência dos alimentos e desidratação de frutas, vegetais e grãos. A SouthAm é fornecedora confiável de frutas liofilizadas para muitas empresas globais de bens de consumo embalados, além de ser amplamente conhecida pela liderança no fornecimento de ingredientes liofilizados da mais alta qualidade. Sua sede fica próxima a Santiago, capital do Chile. A empresa se beneficia de fortes vantagens competitivas advindas de sua capacidade de alavancar o acesso local direto à rica produção agrícola do Chile e da cadeia de suprimentos da América do Sul. A SouthAm combina foco local com alcance internacional.

"Esta parceria posicionará melhor ambas as empresas, oferecendo benefícios únicos e significativos aos clientes", comentou Kevin Van Drunen, coproprietário e presidente da Van Drunen Farms e membro da diretoria da SouthAm. "É empolgante ver a nossa plataforma global expandida com uma empresa parceira que compartilha nossa visão de longo prazo de ser líder global em ingredientes liofilizados e tem alcance verdadeiramente internacional".

O investimento na SouthAm oferece à Van Drunen Farms, inclusive à FutureCeuticals, uma importante vantagem competitiva para as frutas da América do Sul e Central fornecidas aos mercados alimentícios, de alimentos funcionais e suplementos, assim como a inovação da SouthAm, centrada no desenvolvimento de ervas nativas, frutas e ingredientes vegetais. A parceria permite que ambas as empresa aprimorem o acesso ao fornecimento global, o que também beneficia suas respectivas bases de clientes.

"Estamos entusiasmados com este próximo passo como empresa", acrescentou Boris Hirmas Said, fundador e presidente do Conselho de administração da SouthAm. "Começamos em 2004 com a missão de criar um negócio de alto nível, para mostrar a capacidade única do Chile de fabricar produtos alimentícios de primeira qualidade. Com essa meta inicial alcançada, agora estamos prontos para fazer a parceria com a Van Drunen Farms e levar essa mensagem e esses produtos ao mundo. É verdadeiramente uma vitória para nós, para os parceiros da Van Drunen e, acima de tudo, para os nossos clientes. Em última análise, com os recursos combinados de ambas as empresas, agora ampliamos nossa cadeia direta de suprimentos para os dois hemisférios, tornando-nos mais eficientes e eficazes".

"O que é verdadeiramente único nesta parceria, e algo que é muito importante para nós, da Van Drunen Farms, é que tanto a SouthAm quanto a Van Drunen Farms são empresas familiares", comentou Jeff Van Drunen, coproprietário da Van Drunen Farms, presidente da FutureCeuticals e vice-presidente do Conselho de administração da SouthAm. "Uma vez que toda a análise detalhada e pró-forma seja concluída, são esses tipos de intangíveis que fazem de uma grande ideia um projeto que faz sentido financeiro em algo intrinsecamente importante para todos os envolvidos. Cultura e valores são importantes para nós, e a SouthAm se alinha perfeitamente com quem somos como pessoas, famílias e como uma entidade corporativa".

A Cassel Salpeter &Co. foi a consultora financeira exclusiva da SouthAm. A equipe foi liderada pelo presidente James S. Cassel e pelo diretor Philip Cassel.

"É raro uma parceria acontecer entre duas partes que compartilham valores tão arraigados em suas organizações", disse James Cassel. "Acreditamos que a Van Drunen Farms e a SouthAm, com sua abordagem de longo prazo semelhante, criarão uma base sólida para o sucesso. Foi um prazer ter um papel importante ao facilitar a combinação dessas duas grandes empresas".

Sobre a SouthAm Freeze Dry

A SouthAm une criatividade e inovação com padrões de qualidade de alto nível. A SouthAm adota uma abordagem holística nos negócios, lidando com todas as etapas, desde a busca de fontes e a fabricação de soluções de alimentos liofilizados até o desenvolvimento de produtos sob medida.

Sobre a Van Drunen Holdings

A família de empresas Van Drunen é uma presença global nos setores de alimentos, alimentos funcionais e nutracêuticos. Fundada em 1856, a Van Drunen Farms é líder mundial no cultivo de ervas culinárias, bem como na desidratação de ingredientes de frutas, vegetais, grãos e ervas. A VDF FutureCeuticals, Inc. é uma empresa verticalmente integrada de ingredientes para alimentos funcionais, desenvolvimento de produtos e pesquisa bioanalítica, que atende às indústrias de suplementos e alimentos funcionais com ingredientes funcionais patenteados e pesquisados clinicamente. A VDF Europe opera uma planta liofilizadora em expansão na Sérvia, atendendo à União Europeia, o Oriente próximo e a Ásia. Golden State Herbs é uma operação agrícola e de secagem ao ar localizada em Thermal, Califórnia. A Van Drunen Specialty Seeds, uma empresa de desenvolvimento de sementes não modificadas geneticamente, atualmente voltada para variedades proprietárias de sementes de manjericão, opera em Thermal, na Califórnia.

Sobre a Cassel Salpeter &Co.

A Cassel Salpeter &Co., LLC é uma empresa independente de serviços bancários de investimentos, que assessora empresas de médio porte e de crescimento emergente nos EUA e no mundo. Juntos, os profissionais da empresa têm mais de 50 anos de experiência de trabalho com empresas privadas e públicas, com ampla gama de serviços bancários de investimentos e consultoria financeira, dentre eles, fusões e aquisições, aumentos de capital acionário e de dívida. Cofundada por James Cassel e Scott Salpeter, a sede da empresa fica em Miami.

