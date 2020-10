Andorra organizará a reunião telemática, que terá lugar no próximo dia 6 de outubro, no âmbito das reuniões preparatórias para a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo.

Os 22 países participantes partilharão as suas experiências educativas no momento atual da crise sanitária.

A transformação digital, o empreendimento entre os jovens e a educação ao longo da vida serão alguns dos eixos temáticos.

No âmbito das reuniões preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizará no mês de abril do próximo ano, o Principado celebrará, no dia 6 de outubro e em formato telemático, a XXVII Conferência ibero-americana de Ministros de Educação. A reunião servirá não só para avaliar os avanços alcançados na implementação dos acordos adotados pela Cimeira em matéria de educação, mas também para expor em comum e partilhar, entre os 22 estados participantes, o impacto que o COVID-19 está a ter na educação e como os diferentes países estão a enfrentá-lo.

Desta maneira, no encontro em que tomarão parte os ministros de educação abordar-se-á a afetação que a crise sanitária está a ter no âmbito educativo e as medidas que os diferentes países estão a implementar tendo por objetivo alcançar o ODS 4, o qual versa sobre a necessidade de garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Além disso, no marco da conferência os participantes poderão partilhar experiências e boas práticas que possam derivar em impulsos de atuações de cooperação entre os diferentes estados.

A agenda da reunião prevê três sessões plenárias que tratarão sobre os desafios e oportunidades de transformação digital; a formação ao longo da vida, e sobre escolas e sistemas educativos inovadores, comprometidos com a sustentabilidade, e que fomentam a competência de empreendimento dos alunos.

Na primeira das sessões debater-se-á a temática da fossa digital, uma questão que o COVID-19 pôs em cima da mesa dado que evidenciou a necessidade do ensino online, com os desafios que isto supõe, não só pelo acesso à tecnologia, mas também pela capacitação dos alunos e docentes nas novas tecnologias. Por outro lado, também se patenteou o papel das famílias na educação e a importância que tem a educação presencial.

Na segunda sessão abordar-se-á o debate sobre a formação ao longo da vida, tendo em conta que a educação deve ser concebida como um processo que vai mais além da infância e da juventude, e garantir que as pessoas possam atualizar, completar e ampliar os seus conhecimentos.

Finalmente, a sessão sobre escolas e sistemas educativos inovadores centralizará o debate sobre a adaptação da escola na revolução tecnológica e o papel da educação para o desenvolvimento sustentável. Deve-se ter em conta que a pandemia demonstrou, mais que nunca, a necessidade de cooperação entre os países

ibero-americanos para fomentar o diálogo e a ação conjunta para avançar na definição de soluções colaborativas. Também se vai tratar da necessidade de impelir a educação em competências, o empreendimento e a inovação entre os jovens para que possam desenvolver-se em um contexto incerto e instável e que garanta a igualdade de oportunidades para todos.

Para encerrar a reunião ministerial, aprovar-se-á uma declaração que será elevada à Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo e também se espera que se possa identificar desafios comuns e oportunidades para a cooperação entre os países da Conferência Ibero-americana.

