A3: STILL ALIVE ORGANIZA EVENTOS ESPECIAIS NO JOGO COM SERVIDORES NOVOS, RECOMPENSAS, DESCONTOS E MUITO MAIS

LOS ANGELES

15 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos para dispositivos móveis, anunciou dois servidores novos e vários eventos dentro de seu jogo de RPG móvel, de mundo aberto e do gênero fantasia sombria. Os jogadores terão a oportunidade de ganhar recompensas novas e interessantes e de receber descontos para o token Inetrium até o dia 14 de julho.

Para alcançar mais fãs em todo o mundo, dois servidores novos já estão abertos nas regiões da Ásia e América do Norte/América Latina. Os vários eventos e promoções dentro do jogo para comemorar os novos servidores incluem:

Hot-Time para usuários dos novos servidores : os jogadores podem aumentar sua obtenção de EXP (aumento rápido de nível) em até 1.000%, além de também receber um aumento de até 30% no Inetrion Dungeon (obtenção rápida de minério)

: os jogadores podem aumentar sua obtenção de EXP (aumento rápido de nível) em até 1.000%, além de também receber um aumento de até 30% no Inetrion Dungeon (obtenção rápida de minério) Evento em 1º lugar na Guild Combat Power: a guilda nº1 em Combat Power, jogada entre os dois novos servidores. Os líderes da guilda de ambos os servidores receberão seis mil recompensas Klay

a guilda nº1 em Combat Power, jogada entre os dois novos servidores. Os líderes da guilda de ambos os servidores receberão seis mil recompensas Klay Distribuição de Klay - para os quatro principais usuários de Combat Power: os quatro principais jogadores de Combat Power de cada novo servidor (total de oito) receberão mil recompensas Klay

Além disso, os jogadores receberão descontos de 70% ao comprar o Premium Inetrion Express, que inclui o pacote Veteran Level-Up Package. O pacote permite que os usuários novos já iniciem sua jornada no nível 200.

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptico de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel que envolve diversos gêneros e combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem estar atentos em um ambiente jogador sempre aberto versus ambiente jogador (PvP)à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site e o fórum oficiais e siga A3: Still Alive no Facebook, no Discord e no YouTube.

