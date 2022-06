A3: STILL ALIVE SEDIA UMA NOVA SÉRIE DE EVENTOS ESPECIAIS DENTRO DO JOGO EM JUNHO

LOS ANGELES

1º de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis, anunciou uma nova série de eventos especiais dentro do jogo para seu RPG móvel de mundo aberto do gênero fantasia sombria . Após um evento bem-sucedido de Buyback and Burn, em que um total de 500 mil ITUs foram coletadas em dois dias, a Netmarble continua a realizar eventos dentro do jogo que ajudarão a manter o valor geral da ITU. Além disso, a taxa de refinamento da ITU foi reduzida para 10% da transação de ITUs, que antes era uma taxa de cinco Red Diamonds, a fim de oferecer uma experiência de usuário satisfatória dentro do jogo.

Os jogadores podem participar de vários eventos dentro do jogo para comemorar os resultados bem-sucedidos da Recompra e da Queima, incluindo os seguintes Eventos de Distribuição de Inetrion Ore :

Evento Coliseum Extract : (~3 de junho): os jogadores (nível 190 e superior) que conseguirem três vitórias compartilharão igualmente uma recompensa em grupo no total de dois milhões de Inetrion Ore

Evento Inetrion Hot-Time (~4 de junho): durante o período do Hot-Time, os jogadores receberão uma taxa mais alta sobre Inetrion Ore na Masmorra Inetrion

Evento Wish Altar Extract (~11 de junho): os 1.000 melhores jogadores que gastarem mais de 200 mil Inetrion Ore durante o período do evento compartilharão igualmente uma recompensa em grupo no total de dois milhões de Inetrion Ore

Até 7 de junho, os jogadores podem participar dopara ter a chance de ganhar grandes recompensas. Para participar, os jogadores deverão postar dicas, estratégias ou conteúdos relacionados a DEX (evento de exchange, airdrop de ITUs, ITU, MBX, DEX etc.) do jogo A3. Os jogadores precisarão postar o link da URL de seu conteúdo no canal do jogo no Discord, e a comunidade decidirá qual inserção é o conteúdo mais popular no canal de votação. Além disso, o jogo oferecerá aque pode ser adquirida por jogadores com nível 190 e superior. Este pacote permite que os jogadores alcancem rapidamente o nível 200 e oferece itens poderosos como o baú +35 Lv. 200 Legendary Equipment Chest.

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptica de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel de gênero cruzado que combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem estar atentos em um ambiente jogador sempre aberto versus ambiente jogador (PvP)à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum, e siga A3: Still Alive no Facebook, Discord, e no YouTube.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade &Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com uma variedade de games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de IP no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828417/image_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble