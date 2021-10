Abbott e Real Madrid se unem para apoiar a saúde e a nutrição de crianças em todo mundo

Abbott se torna Parceiro de Ciências da Saúde e Nutrição do clube de futebol Real Madrid e Parceiro Global da Fundação Real Madrid

A parceria incluirá o apoio às primeiras equipes da academia de futebol masculino e feminino, bem como o apoio à Fundação Real Madrid

A Fundação apoia 65.000 crianças por ano em 80 países, incluindo Brasil, Colômbia e México, por meio da educação sobre espírito esportivo, trabalho em equipe, respeito, saúde e nutrição

A parceria reforça o compromisso da Abbott de enfrentar a desnutrição global na próxima década

ABBOTT PARK

Illinois

MADRID

, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Abbott anunciou hoje o contrato de três anos para ser a Parceira de Ciências da Saúde e Nutrição do clube de futebol Real Madrid e Parceira Global da Fundação Real Madrid, uma organização fundada pelo clube para promover os valores do esporte para crianças em todo o mundo. A parceria englobará atividades de educação, esporte e bem-estar social para crianças em situação de risco em 80 países, incluindo Brasil, Colômbia e México, apoio nutricional para as primeiras equipes da academia de futebol masculino e feminino, além da inovação e desenvolvimento de novos produtos.

O Real Madrid é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos e reconhecidos mundialmente, sendo apoiado por mais de 600 milhões de torcedores no mundo todo. Em 1997, o clube lançou a Fundação Real Madrid para colaborar com a integração social e cultural de crianças em situação de risco em todo o mundo por meio do esporte e do ensino de valores como trabalho em equipe, respeito, colaboração e aptidão física.

"O futebol é um esporte universal que é jogado, assistido e amado em todo o mundo", afirma Daniel Salvadori, Vice-Presidente Executivo da Divisão Nutricional da Abbott. "A Abbott e a Fundação Real Madrid têm o mesmo objetivo: nutrir crianças ao redor do mundo para que elas possam ter uma saúde melhor e possam alcançar seu potencial. A combinação de nossos esforços coletivos nos permitirá alcançar mais pessoas e ter um impacto ainda maior na vida de dezenas de milhares de crianças em todo o mundo."

Por meio do trabalho com parceiros locais, a Fundação Real Madrid identifica e reúne crianças nas principais áreas de risco, geralmente em comunidades remotas e rurais. As escolas abrangem diversas atividades, que vão desde lanches saudáveis, higiene bucal, até programas depois das aulas que envolvem educação em saúde e treinamento esportivo. Cada programa inclui uma atividade social ou ambiental local, como visitas a unidades de saúde. As crianças passam por exames no início de cada programa e recebem apoio nutricional durante todo o processo. A Fundação Real Madrid também oferece espaços com períodos de uma semana para crianças que desejam melhorar seu treino por meio da metodologia do Real Madrid. Na América Latina, atualmente, a Fundação Real Madrid apoia mais de 166 projetos em 19 países e impacta mais de 21.200 crianças.

"O trabalho da Fundação Real Madrid não busca formar o próximo jogador, mas sim ajudar no desenvolvimento do próximo engenheiro, cientista ou advogado", conta Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do Real Madrid. "Ao nos unirmos à Abbott, líder global e especialista em nutrição, podemos apoiar crianças em todo o mundo a viver de maneira mais saudável e por meio do esporte."

Foco na desnutrição

A desnutrição afeta 1 em cada 3 pessoas de todas as idades, regiões geográficas e classes socioeconômicas, sendo um desafio atual para os países da América Latina. A Abbott tem se concentrado em melhorar a nutrição por meio de suas inovações, anunciando recentemente a formação do Centro da Abbott de Soluções para Má Nutrição, um hub formado pela Abbott, especialistas externos em nutrição e parceiros, todos com o objetivo de reduzir a desnutrição em todas as regiões do mundo nos próximos dez anos. Por meio desta parceria, a primeira deste centro, a Abbott trabalhará com a Escola de Esportes Sociais da Fundação Real Madrid para apoiar crianças em situação de risco em todo o mundo a terem acesso a uma vida mais saudável e um futuro melhor.

Este trabalho contribuirá para a realização do Plano de Sustentabilidade 2030 da Abbott, que tem a ambição de transformar os cuidados com a desnutrição, doenças crônicas e doenças infecciosas, para melhorar a vida de mais de 3 bilhões de pessoas até o final da década.

A parceria será realizada até o final da temporada de futebol 2023-2024 e englobará o trabalho com a Escola de Esportes Sociais da Fundação Real Madrid em doze países, incluindo Brasil, Colômbia e México, para realizar triagem de desnutrição, apoio educacional e de nutrição, além de auxiliar nas necessidades nutricionais dos espaços da Fundação Real Madrid, em 42 países. Como parceiro de Ciências da Saúde e Nutrição, a Abbott também trabalhará em estreita colaboração com o clube para conduzir pesquisas sobre novos ingredientes, inovação e desenvolvimento de produtos como parte do apoio nutricional para as primeiras equipes masculinas, femininas e da Academia do Real Madrid.

Sobre o Real Madrid

O Real Madrid C.F. é uma entidade esportiva com 119 anos de história. É o clube com mais Copas Europeias de futebol (13) e basquete (10), sendo premiado pela FIFA como o Melhor Clube do Século XX. O Real Madrid tem milhões de torcedores em todos os cantos do mundo, com 371 milhões de seguidores nas redes sociais, e é, pelo terceiro ano consecutivo, o clube de futebol mais valioso da Europa, de acordo com o relatório Elite Europeia 2020, elaborado pela consultoria KPMG. O Real Madrid é a marca de futebol mais valiosa do mundo para a Brand Finance pelo terceiro ano consecutivo e alcançou o maior recorde no Índice de Transparência dos clubes de futebol na última temporada. Mais informações sobre o Real Madrid C.F. estão disponíveis no www.realmadrid.com, o site do clube de futebol mais visitado pelo quinto ano consecutivo.

Sobre a Fundação Real Madrid

A Fundação Real Madrid é o instrumento pelo qual o Real Madrid está presente na sociedade e desenvolve seus programas de conscientização social e cultural. Seu principal objetivo é promover os valores do esporte e seu papel como ferramenta educacional capaz de contribuir para o desenvolvimento da personalidade de quem frequenta a Fundação. Além disso, é o meio de integração social daqueles que sofrem alguma forma de marginalização, discriminação ou exclusão social.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Fique em contato conosco por meio do www.abbott.com, no LinkedIn pelo www.linkedin.com/company/abbott-/, no Facebook no www.facebook.com/Abbott e no Twitter pelo @AbbottNews.

FONTE Abbott