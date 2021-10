Abertura da 130ª Feira de Cantão atrai um número recorde de empresas para desvendar oportunidades

GUANGZHOU, China

, 15 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A 130ª Feira de Cantão teve início em 15 de outubro, pela primeira vez em formato simultâneo on-line e off-line, atraindo um número recorde de produtos, graças à nova plataforma e iniciativa.

A grande exposição de cinco dias continua sendo a maior exposição física do mundo nos tempos da pandemia, abrangendo uma área física de 400 mil metros quadrados com 7.795 empresas em seus 19.181 estandes em 51 seções de exposição. Entre eles, 10.837 estandes são apresentados por marcas, respondendo por 57% da exposição física total.

Vinte e seis mil empresas também se uniram à impressionante vitrine on-line da Feira, apresentando atualmente um recorde de 2,78 milhões de produtos, incluindo 860 mil novos produtos.

Também é a primeira vez que a Feira de Cantão estabelece uma zona de revitalização rural especial, destacando produtos exclusivos de áreas anteriormente pobres. Oitocentas e oitenta e três empresas dessas áreas aderiram on-line ou off-line sem terem de pagar taxas.

Chu Shijia, vice-presidente e secretário-geral da Feira de Cantão, observou que esta Feira continuou a inovar seu modelo de negócios durante a pandemia global. A exposição on-line-off-line é um esforço inovador para explorar o novo normal da Feira de Cantão.

A 130ª Feira de Cantão mantém sua vantagem de permitir negociações presenciais e uma experiência de amostragem no local, o que é útil para construir confiança mútua entre fornecedores e compradores, ao mesmo tempo em que amplia sua escala on-line de acordo com as tendências de desenvolvimento da economia digital, o que permite as comunicações convenientes para atender a diferentes necessidades em todo o mundo.

Ao criar uma exposição física boutique, a Feira oferece aos compradores tendências de soluções sustentáveis de mais de 70 novas empresas de energia por meio de seus produtos de baixo carbono, ecológicos e que economizam energia. Agregando mais valor à cadeia de serviços comerciais, esta Feira de Cantão também tem a participação de armazéns do exterior e empresas de transporte marítimo.

Enquanto isso, esta edição da Feira adicionou muitas novas funções com base em sua plataforma on-line original, incluindo pré-registro para exposição física, transmissões ao vivo no local, fóruns, serviços de viagens de negócios e assistência empresarial no local, bem como orientação para prevenção da COVID-19. Essa integração oferece suporte abrangente para compradores seja on-line ou off-line.

Pela primeira vez é realizado o Pearl River International Trade Forum

A cerimônia de abertura da 130ª Feira de Cantão também marca a abertura do principal fórum do Pearl River International Trade Forum, que reúne especialistas políticos, empresariais e acadêmicos para discutir as tendências das questões comerciais internacionais, oferecendo soluções para a Feira de Cantão.

O evento também incentivará diálogos e discussões sobre a abertura e inovação comercial, novos modelos de negócios para o comércio internacional sob o novo padrão de desenvolvimento nacional, bem como a cooperação comercial internacional na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Chu observou que o fórum é um evento importante para a China, que ampliará significativamente a voz da Feira de Cantão com um impacto maior, permitindo que ela atenda melhor ao país, às empresas, à sociedade e à construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Acesse: https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register para mais oportunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661525/20211015184042.jpg

FONTE Canton Fair